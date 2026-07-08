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लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था निज्जर का काम-तमाम, गोल्डी बरार ने दिया अंजाम! US ने बताया- कैसे पूरा हुआ ये ऑपरेशन

India-Canada News in Hindi: भारत के दुश्मन खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का खात्मा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था. उसने इस काम के लिए अपने राइट हैंड गोल्डी बरार को आदेश दिया, जिसने हुक्म मिलते ही अपने शूटर्स के जरिए निज्जर को ऊपर ऊपर पहुंचा दिया. यह दावा यूएस ने किया है. उसने अब लॉरेंस और गोल्डी पर मुकदमा चलाने का एलान किया है.

Written BySiddhant SibbalEdited By:Devinder Kumar
Published: Jul 08, 2026, 01:20 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:40 AM IST
लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था निज्जर का काम-तमाम, गोल्डी बरार ने दिया अंजाम! US ने बताया- कैसे पूरा हुआ ये ऑपरेशन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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