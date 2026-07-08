/लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था निज्जर का काम-तमाम, गोल्डी बरार ने दिया अंजाम! US ने बताया- कैसे पूरा हुआ ये ऑपरेशन

Actions on Khalistani Terror Groups: भारत का दबाव धीरे-धीरे पश्चिमी देशों पर काम करने लगा है. अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय अधिकारियों ने भारत-आधारित संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च करके 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक ऐसे गिरोह पर भी कार्रवाई हुई है, जिस पर कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. यह हत्या वर्ष 2023 में हुई थी.
ऑपरेशन हार्ड बॉल नाम से शुरू किए गए इस ऑपरेशन में तीन ट्रांसनेशनल गिरोहों को निशाना बनाया गया है. अमेरिका के कैलिफोर्निया में 11 गिरफ्तारियां हुईं, जबकि बाकी अरेस्टिंग इंडियाना, जॉर्जिया, कनाडा और स्पेन में की गईं. अभी भी 10 आरोपी फरार हैं. लॉस एंजेलिस पुलिस ने कोर्ट में तीन संघीय आरोप-पत्र दाखिल कर 37 लोगों पर आरोप लगाए हैं.
इस ऑपरेशन में भारत आधारित 2 आपराधिक गिरोहों को भी निशाना बनाया गया. बिश्नोई के प्रतिद्वंद्वी जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट पर हत्या-मुक्ति (मर्डर-फॉर-हायर) और ड्रग तस्करी के आरोप हैं. तीसरा नेटवर्क कनाडा-आधारित रविंदर सिंह धांडा के नेतृत्व में चल रहा था. उसके गिरोह पर कैलिफोर्निया से कनाडा में लॉरियों के जरिए सैकड़ों किलोग्राम कोकीन और मेथाम्फेटामाइन की सप्ताहिक तस्करी का आरोप है.
अभियान में अधिकारियों ने लगभग 1,000 किलोग्राम कोकीन, 1 किलोग्राम हेरोइन, 40,000 डॉलर नकद और एक दर्जन हथियार बरामद किए. इस ऑपरेशन में FBI, LAPD, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) और अन्य एजेंसियां शामिल रहीं. अमेरिकी अधिकारियों ने इन गिरोहों को भारतीय डायस्पोरा समुदायों में डर और हिंसा फैलाने वाला बताया.
अमेरिका के फर्स्ट असिस्टेंट अटॉर्नी बिल एस्सेली ने कहा, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल गैंग्स को न्याय के पूरे दायरे का सामना करना पड़ेगा. आरोपियों पर साजिश रचने, वसूली और ड्रग तस्करी शामिल हैं. कई आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. सभी आरोपी दोषसिद्धि साबित होने तक निर्दोष माने जाते हैं.
वहीं RCMP के कमिश्नर माइक डुहेम ने हत्या, क्रूरता और डर का इस्तेमाल करने वाले समूहों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अहमियत पर जोर दिया.
इनमें सबसे अहम एक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हुआ है. भारत की जेल में बंद इस गिरोह के लीडर लॉरेंस बिश्नोई पर निज्जर की हत्या का आदेश देने का आरोप है. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में दो बंदूकधारियों ने 18 जून 2023 को 45 वर्षीय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था. साथ ही कनाडा में भारत के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था.
भारत ने इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कनाडा से सबूत मांगे. साथ ही, पलटवार करते हुए भारत में तैनात कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था. यह मुद्दा तब से भारत-कनाडा के संबंधों में बड़ा रोड़ा बना हुआ था. भारत के बार-बार मांगने के बावजूद वहां की एजेंसियां इस बारे में कोई सबूत नहीं दे पाई थी.
कनाडा के अधिकारियों ने खालिस्तानी उग्रवाद को लेकर इस हत्या की लंबे समय से जांच की थी. अब अमेरिकी कोर्ट में पेश किए गए आरोप-पत्र के अनुसार, 33 वर्षीय बिश्नोई और कनाडा में बसे उनके सहयोगी सतेंद्र जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार ने इस हत्या के निर्देश दिए थे.
अब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने एक बयान में कहा, 'आरोप-पत्र में लगाए गए अपराधों में एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक नेता की हत्या भी शामिल है, जिन्हें अदालती दस्तावेजों में 'एच.एस.एन.' के रूप में पहचाना गया है. यह व्यक्ति भारत के पंजाब राज्य से था और मृत्यु के समय कनाडा में रह रहा था.'
कनाडा ने सितंबर 2025 में बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया था. इस गिरोह पर कैलिफोर्निया और कनाडा में लोगों से जबरन वसूली, लॉस एंजेलिस क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों से सैकड़ों किलोग्राम कोकीन चुराने और भारतीय डायस्पोरा के प्रमुख लोगों को धमकाने के आरोप भी लगे हैं. एक मामले में बिश्नोई ने एक कनाडाई भारतीय अभिनेता और गायिका के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी.
बताते चलें कि भारत का लगातार कहना रहा है कि कनाडा अपने यहां बसे कनाडा अपने यहां बसे प्रो-खालिस्तानी उग्रवादियों और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है. वे आतंकी तत्व कनाडा में बसे भारतीय राजनयिकों, समुदाय के सदस्यों और विरोधियों को खतरा पैदा कर रहे थे. ऐसे में मंगलवार को हुई विभिन्न देशो की यह कार्रवाई भारत की चिंताओं को काफी हद तक कम करने वाली साबित हो सकती है.