/लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था निज्जर का काम-तमाम, गोल्डी बरार ने दिया अंजाम! US ने बताया- कैसे पूरा हुआ ये ऑपरेशन

इनमें सबसे अहम एक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हुआ है. भारत की जेल में बंद इस गिरोह के लीडर लॉरेंस बिश्नोई पर निज्जर की हत्या का आदेश देने का आरोप है. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में दो बंदूकधारियों ने 18 जून 2023 को 45 वर्षीय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था. साथ ही कनाडा में भारत के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था.