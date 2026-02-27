लॉरेंस बिश्नोई का इंटरनेशनल प्लान, 10 देशों में गैंगवॉर की रच रहा साजिश, विदेशों में भेज दिए अपने टॉप शूटर्स!

Advertisement
Lawrence Bishnoi International Gang War: लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब 10 देशों में गैंगवॉर की साजिश रच रहा है. इसके लिए उसने विभिन्न देशों में शूटर्स की फौज भी तैनात कर दी है. उन शूटर्स को दुश्मनों की लिस्ट देकर खत्म करने का आदेश दिया गया है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:02 AM IST
Lawrence Bishnoi Gang Top International Shooters: बॉलीवुड को अपने टारगेट पर लेने वाला लॉरेंस अब दुनिया के 10 देशों में गैंगवॉर कराने का प्लान बना रहा है. ज़ी न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने इस काम के लिए अपने गैंग के 10 गैंगस्टर्स को चुना है. ये सभी गैंगस्टर दुनिया के 10 अलग-अलग देशों में छिपे हुए हैं. लॉरेंस ने इन गुर्गों को जानी दुश्मन रोहित गोदारा और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के गैंग को खत्म करने का हुक्म दिया है.

लॉरेंस गैंग के टॉप इंटरनेशनल शूटर्स

अपनी हिटलिस्ट को पूरा करने के लिए लॉरेंस ने जिन अपराधियों को चुना है अब हम आपको उनके नाम बताने जा रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं लॉरेंस के खास हैरी बॉक्सर, टायसन, शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई. इनके साथ ही साथ सचिन चिड़ेवान, हरमन सिंधु, सुंदर हांसी, सुनील मीना, राहुल रवि और गैरी जैज को भी लॉरेंस ने अपने दुश्मनों की सुपारी दी है.

इस वक्त लॉरेंस के ये गुर्गे कनाडा से लेकर अमेरिका, यूरोप, UAE और अजरबैजान में छिपे हुए हैं. लॉरेंस के पहले दुश्मन यानी शहजाद भट्टी का गैंग UAE, पुर्तगाल, कनाडा और अजरबैजान में फैला हुआ है. दूसरे दुश्मन यानी रोहित गोदारा का गैंग ब्रिटेन, इटली, अमेरिका और कनाडा में फैला हआ है. यानी लॉरेंस के ऑर्डर पर अगर बंदूकों का मुंह खोला गया तो दुनिया के अलग-अलग देशों में खून-खराबा होगा. इस इंटरनेशनल गैंगवॉर को रोकने के लिए भारतीय एजेंसियां किस स्तर की कार्रवाई कर रही हैं. ये भी  हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर जो शहजाद और रोहित गोदारा कभी लॉरेंस के दोस्त हुआ करते थे. वो आज लॉरेंस के जानी दुश्मन क्यों बन गए हैं.

पाकिस्तानी गैंगस्टर भट्टी को खत्म करने की कसम खाई

रोहित गोदारा और लॉरेंस के बीच दुश्मनी का आगाज हुआ था मुंबई में बिजनेसमैन और नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर से . लॉरेंस बिश्नोई ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड को बताए बगैर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी जिसके बाद सालों पुराने दोस्तों के बीच खाई पैदा हो गई थी. पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और लॉरेंस के भी रिश्ते थे लेकिन भट्टी ने विदेशों में छिपे लॉरेंस गैंग के गुर्गों को खालिस्तानी आतंकवादियों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरु कर दिया था. जिसके बाद लॉरेंस गैंग ने शहजाद भट्टी को मिटाने की कसम खाई थी.

लॉरेंस गैंग ने ना सिर्फ कसम खाई बल्कि उसे पूरा करने की भी कोशिश की थी. इसी महीने पुर्तगाल में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी पर हमला हुआ था. हालांकि भट्टी इस हमले में बच गया था लेकिन लॉरेंस गैंग ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी. इस घटना ने साबित कर दिया  था कि लॉरेंस, शहजाद और रोहित गोदारा अब एक दूसरे का खून बहाने में रत्ती भर नहीं हिचकेंगे.  

गैंग्स की एक्टिविटी ट्रेस कर रही एजेंसियां

अब हम आपको लॉरेंस की इस हिट कंपनी के कमांडर के बारे में बताने जा रहे हैं. इस गैंगस्टर का नाम है टायसन बिश्नोई. टायसन बिश्नोई का लॉरेंस गैंग से पुराना रिश्ता है . फिलहाल ये गैंगस्टर कनाडा में रहता है. दुश्मनी होने से पहले लॉरेंस के इशारों पर टायसन, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड के लिए काम करता था. लेकिन दोनों गैंग्स के बीच तनातनी होने के बाद टायसन ने खुद को गोदारा से दूर कर लिया है. कनाडा के कैलेगरी में टायसन ही लॉरेंस गैंग के अपराधियों का नेटवर्क चलाता है. नेटवर्क चलाने के साथ ही साथ लॉरेंस के गुर्गों की फरारी का जिम्मा भी टायसन के  पास ही है. टाइसन इन गुर्गों को नकली दस्तावेज और पैसा मुहैया कराता है ताकि ये भारत से भागकर कनाडा जैसे देशों में छिप सकें.

दुश्मन के इलाके में अपने गुर्गों को स्थापित करना. शहजाद भट्टी के ऊपर विदेशी धरती पर हमला कराना. ये तथ्य बताते हैं कि लॉरेंस ने अब आर-पार करने की ठान ली है. लॉरेंस का एक ही मकसद है और वो है शहजाद और रोहित गोदारा का खात्मा. इसी वजह से भारतीय जांच एजेंसियां लगातार इन गैंग्स के बीच हो रहे संवाद को इंटरसेप्ट कर रही हैं. लॉरेंस, गोदारा और भट्टी गैंग के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी नजर रखी जा रही है ताकि इस इंटरनेशनल गैंगवॉर से होने वाले खून खराबे को रोका जा सके.

सोनीपत में बदमाशों ने की फायरिंग

इस इंटरनेशनल गैंगवॉर की पहली तस्वीर भी आज सामने आ गई है. हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक कंपनी के बाहर फायरिंग की है. इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा है कि ये कंपनी रोहित गोदारा को फिरौती दे रही थी. इसी वजह से इन्हें सबक सिखाने के लिए गोलियां चलाई गई हैं. इस अदावत को देखकर मुंबई में दाऊद और छोटा राजन के बीच गैंगवॉर की याद आ जाती है. फर्क बस इतना है कि दाऊद और छोटा राजन ने मुंबई को जंग का मैदान बनाया था जबकि लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगवॉर का दायरा पूरी दुनिया में फैला दिया है.

