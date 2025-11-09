अमेरिका और जॉर्जिया से दबोचे गए लॉरेंस गैंग के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जानिए कब आएंगे भारत

Gangsters Arrested In Georgia, US: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने देश के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया. दोनों विदेशों से 'जरायम' की दुकान चला रहे थे. जानकारी के मुताबिक हरियाणा पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से गिरफ्तार किया, जबकि भानु राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया. राणा कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है.

जल्द आएंगे भारत

जानकारी के मुताबिक गर्ग और राणा दोनों को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा. वर्तमान में, भारत के दो दर्जन से ज़्यादा बड़े गैंगस्टर देश से बाहर हैं, नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं और आपराधिक गिरोह चला रहे हैं. वेंकटेश गर्ग तो बसपा नेता की हत्या में शामिल था. गर्ग और राणा को गिरफ्तार करने के अभियान से दोनों गैंगस्टरों की मॉडस अप्रैंडी के बारे में अहम जानकारी सामने आई है.

गर्ग हरियाणा के नारायणगढ़ का रहने वाला है. जो काफी समय से जॉर्जिया से ऑपरेट कर रहा था. भारत में उसके खिलाफ 10 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से युवाओं की भर्ती कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

गुरुग्राम में एक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता की हत्या में शामिल होने के बाद वह जॉर्जिया फरार हो गया था. गर्ग विदेश में रह रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ मिलकर जबरन वसूली का गिरोह चला रहा था. अक्टूबर में, दिल्ली पुलिस ने सांगवान के चार शूटरों को गिरफ्तार किया था, जो एक बिल्डर के घर और फार्महाउस पर हुई गोलीबारी में शामिल थे.

फरार गैंगस्टरों पर कानून का शिकंजा लगातार कर रहा है. उन्हें भारत लाने के लिए एजेंसिया लगातार दूसरे देशों की सरकारों और कानूनी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं.