लंदन: देश में सैकड़ों लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घरों में डॉगी (Pet Dog) पालते हैं. इसके लिए किसी प्रकार की परमीशन लेने की भी जरूरत नहीं होती.

दुनिया में डॉगी पालने पर अलग-अलग कानून

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बाकी दुनिया के बारे में सोचें तो वहां कुत्तों को पालना इतना आसान नहीं है. वहां पर कुत्तों के अधिकारों को लेकर इतने सख्त कानून (Pet Dog Rules in World) बने हुए हैं कि उनके बारे में जानकर आपके मुंह से निकल पड़ेगा 'Oh My God'. वहां पर कुत्तों से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने पर आपको मोटा जुर्माना चुकाने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में पालतू कुत्तों से जुड़े क्या कानून बनाए गए हैं.

कुत्तों को शाकाहारी बनाया तो भारी जुर्माना

ब्रिटेन में कानून है कि अगर आपने कुत्ते को शाकाहारी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. अगर आपने ऐसा किया तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है. वहां यह भी कानून है कि अगर आप Lancashire तट पर रहते हैं तो आपका कुत्ता बिना पुलिस की मंजूरी के भौंक नहीं सकता. अगर वह बिना परमीशन के भौंक गया तो आपको पैनल्टी देनी पड़ सकती है.

ब्रिटेन में यह भी नियम है कि आप अपने पालतू जानवर को शाही घराने के पालतू कुत्तों के साथ मेटिंग नहीं करवा सकते. ऐसा करना वहां पर शाही घराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ माना जाता है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. ब्रिटेन में यह भी कानून है कि आप अपने पालतू कुत्ते के मर जाने पर उसे अपने घर के अलावा कहीं ओर नहीं दफना सकते. जिस घर में आप कुत्ते को दफना रहे हैं, वह आपका अपना होना चाहिए.

डॉगी को रोजाना 3 बार बाहर घुमाना होगा

इतालवी शहर Turin में कानून (Pet Dog Rules) है कि वहां पर मालिक को अपने कुत्तों को रोजाना कम से कम 3 बार बाहर घुमाने ले जाना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर 500 यूरो का जुर्माना लग सकता है. वहां पर मालिक को अपने कुत्ते को फिट रखने के लिए रोजाना उसकी एक्सरसाइज करवाने का भी नियम है. इसके साथ ही वह अच्छी लुक के नाम पर अपने कुत्ते की पूंछ भी नहीं काट सकता.

जर्मन में कुत्ता पालने के लिए हर महीने मंथली पेट टैक्स देने का नियम है. यह कर कुत्तों के साइज के हिसाब से लगाया जाता है. यानी कि अगर आप छोटा कुत्ता पालते हैं तो कम कर देना होगा. इसीलिए वहां पर काफी लोग टैक्स से बचने के लिए छोटे साइज का कुत्ता पालने को तरजीह देते हैं.

14 इंच से ऊंचा नहीं होना चाहिए पालतू डॉगी

चीन में कुत्ता पालने पर तो कोई रोक नहीं है. लेकिन यह नियम जरूर है कि वहां पर प्रति परिवार केवल एक कुत्ता ही पाला जा सकता है और इसकी ऊंचाई अधिकतम 14 इंच होनी चाहिए. अगर कोई दो कुत्ता पालता हुआ दिख जाता है तो अधिकारी उस पर जुर्मान ठोंक देते हैं.

सऊदी अरब की बात करें तो वहां पर कोई पुरुष कुत्ते (Pet Dog Rules) को साथ लेकर सड़क या अनजान जगह पर टहल नहीं सकता. ऐसा इस वजह से किया जाता कि कुत्ता घुमाने का बहाना करके कोई पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन न बनाने लग जाए. वहां पर खुलेआम सेक्स को रोकने के लिए सख्त कानून बने हुए हैं.

बिना परमीशन कुत्ते की नसबंदी गैर-कानूनी

नॉर्वे के एनिमल वेलफेयर एक्ट के तहत, वहां पर पालतू कुत्ते की नसबंदी करना तब तक अवैध है, जब तक पशुओं के डॉक्टर ऐसा करने के लिए सर्टिफिकेट न जारी कर दें. अगर कोई बिना परमीशन ऐसा करता हुआ मिल जाता है तो उस पर हैवी पैनल्टी लगाई जाती है.

स्वीडन ने पालतू कुत्तों की सेहत को लेकर कानून बना रखा है. उस कानून के मुताबिक डे-केयर सेंटर में जाने वाले किसी भी कुत्ते को धूप वाली खिड़की से बाहर देखने में सक्षम होना चाहिए.

डॉगी पालने के लिए मालिक को देना पड़ता है टेस्ट

स्विट्जरलैंड में कानून (Pet Dog Rules) है कि वहां पर सभी पालतू जानवरों का अपना एक साथी जरूर होना चाहिए. यानी कि वहां पर एक कुत्ता नहीं बल्कि कुत्तों का जोड़ा रखना होगा. इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को कुत्ता पालने के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा पास करनी होगी. उसके बाद ही उसे कुत्ता पालने का सर्टिफिकेट मिल सकता है.

4 कुत्ते से ज्यादा पाले तो 200 डॉलर तक जुर्माना

अमेरिका के अलग-अलग प्रांतों में कुत्ता पालने को लेकर अलग-अलग कानून बने हुए हैं. Oklahoma प्रांत में कानून है कि शहर के मेयर की लिखित परमीशन के बिना आप डॉगी की बर्थडे पार्टी नहीं कर सकते. ऐसा इस वजह से है क्योंकि वहां पर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में 4 से ज्यादा कुत्तों को इकट्ठा करने पर पाबंदी है. अगर वहां पर कोई निवासी 4 से ज्यादा कुत्ते रखता हुआ मिल जाता है तो उस पर 200 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाता है.

वहां के Connecticut प्रांत में नियम (Pet Dog Rules) है कि आप कुत्तों को एजुकेट नहीं कर सकते. अगर आपने ऐसा किया तो आप पर जुर्माना लग सकता है. हालांकि कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की एजुकेशन नहीं दी जा सकती. Alaska प्रांत में नियम है कि आप कुत्तों को बांधकर उसका सिर कार की छत से बाहर नहीं निकाल सकते. अगर आपने ऐसा किया तो सजा मिल सकती है.

डॉगी के शरीर से उतरे बालों को नहीं बेच सकते

अमेरिका के Idaho में कानून (Pet Dog Rules) है कि आप वहां पर कुत्तों के लिए बने बाड़े में नहीं सो सकते. ऐसा करना पूरी तरह गैर-कानूनी होगा. Illinois प्रांत में नियम है कि आप अपने पालतू कुत्तों को व्हिस्की या सिगार नहीं पिला सकते. Delaware में नियम है कि वहां पर कुत्तों के शरीर से उतारे गए बालों को आप बेच नहीं सकते. इनमें से कोई भी अपराध करने पर आप पर न केवल भारी-भरकम जुर्मान ठोंका जा सकता है बल्कि आपको जेल भी भेजा जा सकता है.

