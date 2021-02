Zoom पर चल रही थी सुनवाई, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा कि वकील की जगह नजर आने लगी बिल्ली, देखें Viral Video

टेक्‍सास: कोरोना (Coronavirus) महामारी के चलते अदालत की कार्यवाही भी कुछ हद तक ऑनलाइन (Online) हो गई है. खासकर अमेरिका (America) जैसे देशों में ऑनलाइन पेशी या सुनवाई हो रही है. ऐसे ही एक मामले के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति निर्मित हो गई जब जज (Judge) से जिरह कर रहा वकील अचानक से बिल्ली (Cat) में तब्दील हो गया. दरअसल, काउंटी अटॉर्नी रॉड पोंटोन (Rod Ponto) ने गलती से फिल्टर (Filter) चालू कर दिया था, जिसकी वजह से वह बिल्ली जैसे नजर आ रहे थे.

टेक्‍सास के ज्यूडिशयल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Judicial District Court) का यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है. अदालत की कार्यवाही के शुरू होते ही जब काउंटी अटॉर्नी रॉड पोंटोन की जगह वीडियो में बिल्ली नजर आई, तो न्यायाधीश रॉय फर्ग्यूसन (Roy Ferguson) हैरान रह गए. फिर उन्होंने कहा, ‘पोंटोन, मुझे लगता है कि आपने वीडियो सेटिंग में फिल्टर (Filter) ऑन किया है’. इसके जवाब में अटॉर्नी पोंटोन ने कहा कि मैं लाइव हूं, बिल्ली नहीं हूं.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021