'कॉमर्शियल फ्लाइट पकड़कर तुरंत बाहर निकल जाएं', ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए भारत की एडवाइजरी; देश छोड़ने की सलाह

India Latest Advisory on Iran: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को देखते हुए भारत ने रविवार को अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्राओं को टालने की सलाह दी गई है. साथ ही कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में मौजूद हैं, वे मौजूदा कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए देश छोड़ दें.