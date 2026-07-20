'कॉमर्शियल फ्लाइट पकड़कर तुरंत बाहर निकल जाएं', ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए भारत की एडवाइजरी; देश छोड़ने की सलाह

India Latest Advisory on Iran: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को देखते हुए भारत ने रविवार को अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्राओं को टालने की सलाह दी गई है. साथ ही कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में मौजूद हैं, वे मौजूदा कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए देश छोड़ दें.
तेहरान में भारतीय दूतावास द्वारा जारी इस संशोधित ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि हाल के दिनों में पूरे ईरान में अस्थिरता, हिंसा और संघर्ष के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है. लिहाजा जो भारतीय नागरिक किसी भी उद्देश्य से ईरान जाने की योजना बना रहे हैं, वे फिलहाल अपनी यात्रा स्थगित कर दें. वहीं, जो लोग इस तनावपूर्ण माहौल में भी ईरान में ही रुकने का विकल्प चुन रहे हैं, वे वहां पर अलर्ट रहें.
भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को समाचारों पर नजर रखने, जागरूक रहने और ईरान के दक्षिणी तट जंग वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा है. इसके अलावा, भारतीयों को स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई है.
दूतावास ने यह भी अनुरोध किया है कि ईरान में रह रहे जिन भारतीय नागरिकों ने अभी तक मिशन में अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे तुरंत अपनी जानकारी दर्ज कराएं. साथ ही, आगे के अपडेट के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को नियमित रूप से देखते रहें.
बताते चलें कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात गंभीर होते जा रहे हैं. जिसके चलते कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा दिशानिर्देशों की समीक्षा शुरू कर दी है. भारत ने भी अपने नागरिकों को आगाह करने के लिए अब यह संशोधित एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी ईरान पर अमेरिकी सेना के लगातार आठवीं रात की गई एयरस्ट्राइक के बाद आई है.
बताते चलें कि होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमलों की नई सीरीज शुरू की ही है. इसके लिए वह ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है. उसने ईरान के तटीय निगरानी और हवाई रक्षा केंद्रों को निशाना बनाया है. जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं.
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, वहीं वाशिंगटन ने पुष्टि की है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक मारे गए अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 16 हो गई है.
बहरीन के अधिकारियों ने ईरानी हमलों को हवा में मार गिराने का दावा किया है, जबकि जॉर्डन की सेना ने देश भर में सायरन बजने के बाद तीन ईरानी मिसाइलों को मार गिराया. इजरायली सेना ने भी ईरान से जॉर्डन के अकाबा शहर की ओर दागी गई मिसाइलों की पुष्टि की है.