Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /कॉमर्शियल फ्लाइट पकड़कर तुरंत बाहर निकल जाएं, ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए भारत की एडवाइजरी; देश छोड़ने की सलाह

'कॉमर्शियल फ्लाइट पकड़कर तुरंत बाहर निकल जाएं', ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए भारत की एडवाइजरी; देश छोड़ने की सलाह

India Advisory on Iran: मुस्लिम देश ईरान पर पिछली 8 रातों से लगातार अमेरिकी बम बरस रहे हैं. वहां के हालात गंभीर होते देख भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत वहां से निकल जाने की एडवाइजरी जारी की है. साथ ही, सलाह दी है कि वे किसी भी सूरत में जंग वाले इलाकों में न जाएं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 20, 2026, 04:47 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:47 AM IST
'कॉमर्शियल फ्लाइट पकड़कर तुरंत बाहर निकल जाएं', ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए भारत की एडवाइजरी; देश छोड़ने की सलाह

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ताप्‍ती जयंती आज, शनि-सूर्य और शिव की पूजा का अद्भुत संयोग, देखें 20 जुलाई का पंचांग
Panchang28 min ago
2
FIFA World Cup 202628 min ago
3
russia-ukraine war2 hrs ago
4
US-Iran tension2 hrs ago
5
FIFA World Cup 20263 hrs ago