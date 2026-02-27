‘इजरायल से जल्द निकलें’, जंग की आहट के बीच अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी, क्या ईरान से युद्ध का बज गया है बिगुल?

US Iran News in Hindi: ईरान से जंग की आहट के बीच अमेरिकी दूतावास ने अपने स्टाफ के लिए एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि वे ईरान से जल्द से जल्द निकलें और वाशिंगटन जाने वाले किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करवा लें.
US Israel Embassy Staff Advisory News: अमेरिका और ईरान में जंग की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है. इसे देखते हुए इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने अपने दूतावास के सिविलियन स्टाफ को मुल्क छोड़ने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि अगर वे इजरायल छोड़ने का मन बना रहे हैं तो ऐसा जल्द कर लें. उन्हें वाशिंगटन जाने वाली किसी भी फ्लाइट में अपने लिए टिकट तुरंत बुक करवा लेना चाहिए और जल्द से जल्द मुल्क छोड़ने को प्राथमिकता देनी चाहिए.
अमेरिकी मिशन के कर्मचारियों को भेजे ईमेल में उन्होंने लिखा, 'पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं. उनके लिए जल्द से जल्द निकलने की योजना बनाना जरूरी है. ऐसा न करने पर समस्याएं बढ़ सकती हैं. लिहाजा अपना निकासी प्लान रेडी रखें और जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें.'
बताते चलें कि अमेरिका के युद्धपोतों ने ईरान को कई ओर से घेरा हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मांग कर रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह रोक दे और अपने लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे. साथ ही क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन करना भी बंद करे. ऐसा न करने पर उन्होंने बातचीत बंद करने और हमले की धमकी दी है.
वहीं ईरान का कहना है कि वह केवल परमाणु मुद्दों पर चर्चा करेगा और बाकी किसी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. उसने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अरब क्षेत्र में बने उसके सैन्य ठिकानों को वैध लक्ष्य मानकर जवाबी हमला किया जाएगा. जिससे क्षेत्र में तैनात हजारों अमेरिकी सैनिकों को खतरा हो सकता है. ईरान ने इजरायल पर भी हमले की धमकी दी है. जिससे मध्य पूर्व में एक बार फिर क्षेत्रीय युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ रहा है.