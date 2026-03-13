अमेरिका-इजरायल छोड़िए... फ्रांस, इटली, तुर्किए तक को नहीं बख्श रहा ईरान, NATO एक्टिव हुआ तो तबाही ही तबाही है!

Iran War Expands and NATO: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने पड़ोसी देशों से कहा, 'वो तय करें कि अमेरिका और इजरायल के साथ हमारी जंग में वो किधर खड़े हैं. पड़ोसी देशों को विदेशी सैन्य अड्डे बंद करने चाहिए.' फ्रांस और इटली के बेस पर ईरानी हमलों से मिडिल ईस्ट में नाटो के कूदने का खतरा बढ़ गया है.
Trump-Netanyahu War Expands: ईरान युद्ध में भले ही अब तक नाटो की सीधी एंट्री न हुई हो, लेकिन यह भी सच है कि गेहू के साथ घुन भी पिसता है, इसलिए ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के निशाने पर न सिर्फ अमेरिका और इजरायल के सैन्य बेस, बल्कि नाटो (NATO) के सदस्य देशों की सैन्य संपत्तियां भी हैं. नाटो के ठिकाने तबाह करके 'बाहुबली' बने ईरान ने नाटो के चार्टर और उसमें मौजूद उस आर्टिकल को चुनौती दे डाली है, जिसके मुताबिक एक सदस्य देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाता है. ईरान के हमलों ने इटली और फ्रांस को नुकसान पहुंच चुका है. ब्रिटेन साइप्रस का बेस एहतियातन खाली कर चुका है. ईरान की मिसाइलें तुर्किये तक मार कर रही हैं.
ऐसे में ईरान के हमले से प्रभावित नाटो देश, सुरक्षा की मांग कर सकते हैं. ऐसा हुआ तो जंग के नतीजे और भी घातक होंगे.
ईरान के साथ इजरायल-अमेरिका का युद्ध बढ़ता जा रहा है. मिडिल ईस्ट में नाटो से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं. फ्रांस ने कहा कि उसके बेस पर हमला हुआ है. वहीं इटली ने पुष्टि की है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल में स्थित उसके सैन्य अड्डे पर एक ईरानी ड्रोन ने एक सैन्य वाहन पर हमला किया है. ये अड्डा कुर्द फोर्सेज को समर्थन देने वाले नाटो के व्यापक मिशन का हिस्सा है. ताजा हमलों से ऐसी आशंकाएं बढ़ गई हैं कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई नाटो सहयोगियों को जल्द ही युद्ध में खींच सकती है.
ईरान ने इराक में स्थित फ्रांस के मिलिट्री बेस पर भी स्ट्राइक की. ईरानी हमले में कई सैनिक घायल हो गए हैं और एक सैनिक की मौत की पुष्टि हुई है. जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ईरान की जंग में जल्द ही फ्रांस भी कूद सकता है. इटली की पीएम मेलोनी अभी हालात पर नजर बनाए हुए हैं. यूरोप के ताकतवर देशों की ताबड़तोड़ बैठके हो रही हैं. यूरोपियन यूनियन भी हालात पर नजर बनाए हुए है.
ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने दुनिया के नाम अपने पहले संबोधन में पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों से कहा, 'वो पहले यह तय करें कि अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग में किसके साथ हैं. पड़ोसी देशों को विदेशी सैन्य अड्डे तुरंत बंद कर देने चाहिए.'
मोजतबा ने एक तरह से पड़ोसी मुल्कों को आंख दिखाते हुए अमेरिका-इजरायल से रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है. जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का कहना है कि अमेरिका-इजरायल का वार सह चुका ईरान, नाटो के हमले में और बुरी तरह बर्बाद हो सकता है. वहीं दूसरी ओर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यूक्लियर अटैक की सूरत में ईरान का नामोनिशान मिट सकता है.
