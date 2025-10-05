Fadel Chaker: सुपरहिट गाने देकर बना पॉप स्टार, फिर थाम लिया आतंकियों का हाथ, 12 साल से फरार सिंगर का हुआ ये हाल

Labanon Singer: लेबनान के फदल शकर (फदल अब्देल रहमान शमंदर) के सुपरहिट गाने ने 2002 में उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया. पॉप स्टार बन युवा दिलों पर राज करने लगे. लेकिन फिर इस कलाकार पर एक कट्टरपंथी नेता का ऐसा सुरूर सवार हुआ कि मुंह से 'सुर' के बजाए जहरीले बोल निकलने लगे.

कट्टरपंथी सुन्नी धर्मगुरु शेख अहमद अल-असीर के अनुयायी बने. लोग तब चौंक गए जब उन्होंने शकर को रैलियों में कट्टरपंथी मौलवी के बगल में खड़े होते देखा. बाद में उन्होंने कहा कि वह ईश्वर के करीब आने के लिए गाना छोड़ रहे हैं. और जून 2013 के उस संघर्ष में इनका नाम उछला जो तटीय शहर सिडोन में लड़ी गई.

शकर ने किया था भद्दे शब्दों का इस्तेमाल

Add Zee News as a Preferred Source

सेना और सुन्नी मुस्लिम आतंकवादियों के बीच खूनी झड़प हुई जिसमें करीब 18 सैनिक मारे गए. सीडोन के खूनी संघर्ष के दूसरे दिन यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड हुआ. इसमें दाढ़ी वाले शकर ने अपने दुश्मनों के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और सेना पर तंज कसते हुए कहा, "हमारे पास दो सड़ते हुए शव हैं जो हमने कल तुमसे छीन ली थीं." यहां पर वो दो मारे गए सैनिकों को 'सड़ते हुए शव' कह रहा था.

आरोप लगा कि फदल ने एक आतंकवादी समूह की मदद की और इसके बाद वो फरार हो गया. 2020 में उनकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चला और 22 साल की सजा का ऐलान हुआ. हालांकि शकर ने सीडोन में हुई झड़पों में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया और कहा कि उसने कभी खून-खराबे की वकालत नहीं की.

पॉपस्टार ने किया सरेंडर

आखिरकार, 5 अक्टूबर को खबर आई कि शनिवार (4 अक्टूबर) देर रात आतंकवादी बने पॉप स्टार ने लेबनानी सेना के सामने सरेंडर कर दिया है. आतंकवादियों और सेना के बीच घातक गोलीबारी में शामिल होने का दोषी शकर फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में छिपा हुआ था.

लेबनानी न्यूज एजेंसी (एनएनए यानी नेशनल न्यूज एजेंसी) ने सुरक्षा और न्यायिक अधिकारियों के हवाले से बताया कि शनिवार की रात, एक लेबनानी सैन्य खुफिया बल सिडोन के पास ऐन अल-हिल्वेह स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पहुंचा. यहीं से शकर को हिरासत में लिया गया.

अधिकारियों ने कहा कि मध्यस्थों और लेबनानी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने मिलजुलकर इसे मुकाम तक पहुंचाया. अफसरों का कहना है कि अब चूंकि शकर लेबनानी अधिकारियों की गिरफ्त में है, इसलिए उसे भागते समय मिली सजाएं हटा दी जाएंगी और सेना के खिलाफ अपराध करने के नए आरोपों पर मुकदमे की तैयारी के लिए उससे पूछताछ की जाएगी.

जुलाई 2025 में शकर तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद के साथ मिलकर एक नया गाना रिलीज किया. ये गीत पूरे अरब जगत में वायरल हो गया और यूट्यूब पर 11.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया.

(इनपुट-IANS)