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Hindi Newsदुनियाफोटोग्राफर पति और बेटी के साथ रील बना रही थी मशहूर लेबनानी स्टाइलिस्ट और इन्फ्लुएंसर नताली, इजरायल ने दागी मिसाइल; फिर

फोटोग्राफर पति और बेटी के साथ रील बना रही थी मशहूर लेबनानी स्टाइलिस्ट और इन्फ्लुएंसर नताली, इजरायल ने दागी मिसाइल; फिर

ईरान-इजरायल की जंग में लेबनान की जनता पिस रही है. लेबनान-बेस्ड आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने इजरायल पर मिसाइलें दागीं. इजरायली फौजों के पलटवार में आसमान से इतना गोला-बारूद गिरा कि 60 लाख की आबादी वाला लेबनान दहल उठा. बेरुत समेत कई शहरों की जनता हिजबुल्ला की हिमायत की कीमत चुका रही है. ताजा हमलों में लेबनानी इन्फ्लुएंसर नताली जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:33 PM IST
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फोटोग्राफर पति और बेटी के साथ रील बना रही थी मशहूर लेबनानी स्टाइलिस्ट और इन्फ्लुएंसर नताली, इजरायल ने दागी मिसाइल; फिर

Lebanese influencer Natalie Kamal El-Din: एक दार्शनिक ने कहा था कि जंग की कीमत युद्ध में उलझे देशों की आम जनता चुकाती है. ये बात फिलहाल ईरान, इजरायल, लेबनान समेत पूरे मिडिल ईस्ट की जनता अच्छी तरह समझ रही होगी. इजरायल के ताजा हमलों में मशहूर लेबनानी इन्फ्लुएंसर नताली गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों की टीम नताली पर निगाह बनाए हुए है. हमले में नताली के पति और मासूम बेटी की मौत हो गई. जिंदगी और मौत के बीझ झूल रही नताली को शायद पता ही न हो कि उसकी लाइफ लाइन कहलाने वाला हसबैंड और उनकी चहेती बेटी अब इस दुनिया में नहीं है.

अल-अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल की ओर से हुआ हमला माउंट लेबनान शहर के एक रिहायशी अपार्टमेंट की बिल्डिंग को निशाना बनाकर किया गया. हमले में तीन लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. नताली के पति मोहम्मद शहाब और उनकी बेटी तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पति और बेटी से मौत हो गई. नताली अभी भी आईसीयू में हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

राजधानी से 10 किलोमीटर दूर हमला

ये हमला अरामौन में एक रिहायशी बिल्डिंग पर हुआ. अरामौन, राजधानी बेरूत से करीब 10 किलोमीटर दक्षिण में है. अरामौन सिटी हाल के महीनों में कई बेघर परिवारों को पनाह दे रहा है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में 3 मौतों की पुष्टि की है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बच्चे के घायल होने की सूचना दी थी. इमरजेंसी टीम पीड़ितों को पास के हॉस्पिटल ले गई, जहां पति शेहाब और बेटी तालिन की मौत हो गई. सोशल मीडिया यूजर्स और लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि नताली भी हमले में घायल हुई थीं. लोग उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं.

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यह भी पढ़ें- जब होर्मुज से गुजर रहे थे LPG टैंकर 'शिवालिक' और 'नंदा देवी', तब भारतीय नौसेना क्या कर रही थी; एक्सपर्ट ने बताया

कौन हैं नताली?

नताली को उनके फैंस नताली शेहाब के नाम से भी जानते हैं. नताली पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और स्टाइलिस्ट हैं. वो कई प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करती थीं. उनकी शादी मशहूर फोटोग्राफर मोहम्मद शेहाब से हुई थी. वह लेबनानी कपड़ों के ब्रांड स्टिलोसो बुटीक की फाउंडर भी हैं. नताली के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वो अपनी जिंदगी का हर बड़ा मूवमेंट और खास लम्हा इंस्टाग्राम पर शेयर करती थीं. नताली अक्सर अपने परिवार की खुशनुमा तस्वीरों के साथ-साथ ग्लैमरस वेकेशन शॉट्स भी शेयर करती थी. उनकी बेटी की मौत उसके चौथे जन्मदिन से कुछ दिन पहले हो गई. पिछले साल मार्च 2025 में नताली ने अपनी बेटी तालिन का तीसरा बर्थडे केक और गुब्बारों के साथ धूमधाम से मनाया था.

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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