लेबनान में अब सजा-ए-मौत 'हराम'... संसद ने लगाई मुहर; क्या है मिडिल ईस्ट के बाकी देशों का हाल?

लेबनान की संसद ने मंगलवार (11 अगस्त 2026) को मौत की सजा पूरी तरह खत्म कर दी है. इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट में आधिकारिक तौर पर सजा-ए-मौत को खत्म करने वाला पहला देश बन गया. संसद के स्पीकर के दफ्तर ने ऐलान किया,'लेबनान में मौत की सजा को खत्म करने वाले कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है.' हालांकि लेबनान में 2004 के बाद से किसी को मौत की सजा नहीं दी गई थी.
न्याय मंत्री अदेल नसार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मौत की सजा के प्रावधान की वजह से बेरूत उन देशों से संदिग्धों के प्रत्यर्पण की मांग नहीं कर पा रहा था, जहां यह सजा गैर-कानूनी है. ह्यूमन राइट्स वॉच में लेबनान के रिसर्चर रामजी कैस ने AFP को बताया कि यह कदम देश में मानवाधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जो एक ऐसी क्रूर और मनमानी सजा से साफ तौर पर अलग होने का इशारा है जिसे कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए.
लेबनान के अंदर अब सजाए-ए-मौत को खत्म करने के बाद सबसे बड़ी सजाओं में उम्रकैद और कड़ी मेहनत वाली सजाएं शामिल हैं. मतलब मुजरिम को जेल में उम्रकैद की सजा के साथ कठोर श्रम करना होगा. यह बदलाव उन अपराधों पर भी लागू होगा जिनमें पहले मौत की सजा का प्रावधान था.
|जुर्म
|कब दी जा सकती थी मौत की सजा?
|हत्या
|जानबूझकर किसी की हत्या करने पर, खासकर पहले से साजिश रचकर हत्या करने पर
|डकैती के दौरान हत्या
|लूट या डकैती करते समय किसी की जान लेने पर
|आतंकवाद
|आतंकी हमले में किसी की मौत होने पर
|बम धमाका
|विस्फोट करके किसी की हत्या करने या बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने पर
|आगजनी
|आग लगाकर किसी की मौत होने पर
|सरकारी कर्मचारी की हत्या
|ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हत्या के कुछ मामलों में
|देशद्रोह और जासूसी
|देश के खिलाफ बेहद गंभीर अपराधों के कुछ मामलों में
|गंभीर ड्रग अपराध
|नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कुछ गंभीर मामलों में
|गृहयुद्ध या सांप्रदायिक हिंसा भड़काना
|ऐसे गंभीर मामलों में जिनसे बड़े पैमाने पर हिंसा या गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो
लेबनान में 2004 के बाद से किसी को भी सजा-ए-मौत नहीं दी गई. 17 जनवरी 2004 की सुबह रूमीह जेल में तीन लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था. तीनों मुजरिमों को अलग-अलग मामलों में मौत की सजा मिली थी.
हालांकि मिडिल ईस्ट के अधिकतर देशों में अभी-भी सजा-ए-मौत वैध है. ईरान और सऊदी अरब अकसर इस संबंध में चर्चा का विषय बने रहते हैं. इनके अलावा इराक, कुवैत, मिस्र और UAE में भी मृत्युदंड का इस्तेमाल दर्ज किया गया है.
पिछले 2024 में दुनिया भर में लगभग 1518 लोगों को मौत की सजा दी गई है. इनमें ईरान, इराक और सऊदी अरब की संयुक्त संख्या 1380 दर्ज की गई थी. आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ इन तीन देशों में ही 91 फीसद सजाएं दी गई हैं. हालांकि अगले साल यह तस्वीर और गंभीर हो गई है. Amnesty के मुताबिक ईरान में कम से कम 2159 और सऊदी अरब में कम से कम 356 लोगों को फांसी दी गई. सऊदी अरब का आंकड़ा वहां किसी एक साल में दर्ज अब तक का सबसे ज्यादा है.
|देश
|2023
|2024
|2025
|ईरान
|853+
|972+
|2,159+
|सऊदी अरब
|172
|345+
|356+
|यमन
|15+
|38+
|51+
|मिस्र
|8
|13
|23
|इराक
|16+
|63+
|—
|कुवैत
|5
|6
|17
|UAE
|0
|0
|3
|लेबनान
|0
|0
|0
स्रोत: Amnesty International. आंकड़े दर्ज की गई न्यायिक executions के हैं '+' का मतलब है कि यह न्यूनतम पुष्टि की गई संख्या है.
|सजा-ए-मौत का तरीका
|किन जुर्मों में दी जा सकती है?
|प्रमुख अरब देश
|सिर कलम करना
|हत्या, आतंकवाद, गंभीर ड्रग अपराध और कुछ अन्य गंभीर अपराध
|सऊदी अरब
|फांसी
|हत्या, आतंकवाद, गंभीर ड्रग अपराध, देशद्रोह, जासूसी और कुछ अन्य गंभीर अपराध
|मिस्र, इराक, कुवैत
|गोली मारना
|हत्या, आतंकवाद, गंभीर हिंसक अपराध और कुछ ड्रग अपराध
|UAE, यमन और कुछ अन्य देश
|संगसार या रज्म
|क्लासिकल इस्लामी फिक्ह में विवाहित व्यक्ति के जिना से जोड़ा जाता है
|आधुनिक अरब देशों में नियमित न्यायिक तरीके के रूप में इस्तेमाल नहीं
|किसास
|जानबूझकर हत्या
|कुछ अरब देशों के कानूनों में किसास की अवधारणा मौजूद