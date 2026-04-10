हमसे बात करनी हो तो पहले लेबनान की गर्दन छोड़ो और..., ईरान के स्पीकर गालिबाफ की ट्रंप को धमकी

Iran Mohammad Bagher Ghalibaf: ईरान के नेता एमबी गालिबाफ ने अमेरिका के साथ बातचीत पर टेबल पर आने से पहले अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. गालिबाफ ने कहा, 'दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय किए गए दो प्रमुख मुद्दों पर अभी तक अवरोध बना हुआ है. इन छूटी हुई 2 मांगों में हमारी पहली मांग है- 'लेबनान में फौरन सीजफायर' और बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की सीज हुई संपत्तियों को फौरन मुक्त किया जाना चाहिए. जब तक यह दोनों शर्ते पूरी नहीं होती, बातचीत शुरू होना संभव नहीं है.'

ईरान ने कहा, पीस डील कहीं भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले इन दोनों शर्तों का पूरा होना कंपलसरी यानी बेहद जरूरी है.

ट्रंप को दो टूक

अमेरिकी डेलिगेशन हजारों किलोमीटर दूर से पाकिस्तान पहुंच चुका है. उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद अभेद सुरक्षा के किले में तब्दील हो चुका है, लेकिन दूसरे अहम वार्ताकार यानी ईरान का कहीं अता-पता नहीं है. ईरान दूर की सोच रहा है. वो अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के फिर से पुनर्निमाण के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है. इसलिए वो किसी भी तरीके से अपने नुकसान के पैसों की भरपाई करने पर अड़ा है. पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता शुरू होने से कुछ घंटे पहले, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने शुक्रवार को भी दोहराया कि लेबनान में युद्धविराम लागू हुए बिना वार्ता शुरू नहीं हो सकती.

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गालिबाफ ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए दो अहम उपाय अभी तक लागू नहीं हुए हैं. जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होतीं, बातचीत का कोई तुक नहीं है.'

होर्मुज से टोल वसली पर अड़ा ईरान

ईरान ने अमेरिका को पीस डील पर बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले जिन 10 मांगों की सूची पकड़ाई थी और कथित रूप से वो लिस्ट ट्रंप ने फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी थी उसमें होर्मुज से हमेशा के लिए टोल वसूलने की मांग भी शामिल थी. इस मांग से उन देशों का ही आर्थिक नुकसान होगा जो उसके पुराने ग्राहक थे. ऐसे में ईरान की इस नाजायज मांग पर अंदरखाने कई देशों में खुसुर-फुसुर हो रही है.