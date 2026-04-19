लेबनान में गाजा का फॉर्मूला? सीजफायर के बीच इजरायल ने खींची 'येलो लाइन', किए ताबड़तोड़ हमले

दक्षिणी लेबनान में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं. इजरायल की सेना ने शनिवार को घोषणा की कि उसने यहां एक नई सीमा रेखा तय कर दी है, जिसे वह 'येलो लाइन' कह रहा है. इजरायल का कहना है कि यह रेखा गाजा में इस्तेमाल की गई विभाजन रेखा की तरह ही काम करेगी. इस बीच, गुरुवार को हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद तबाह हुए शहर टायर में शनिवार को राहत और बचाव कार्य जारी रहा. मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगी हैं और बचावकर्मी अब भी संभावित पीड़ितों की तलाश में जुटे हैं. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ ही दिन पहले इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्धविराम लागू हुआ था.

इस समझौते का मकसद इजरायल और ईरान समर्थित हिजबु्ल्ला के बीच कई सप्ताह से जारी संघर्ष को रोकना था. इजरायली सेना ने पहली बार 'येलो लाइन' का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस रेखा के पार से कुछ संदिग्ध लोग उसकी ओर बढ़ते हुए देखे गए. सेना के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 'येलो लाइन' के दक्षिण में तैनात उनके जवानों ने ऐसे लोगों की पहचान की, जो युद्धविराम के नियमों का उल्लंघन कर उत्तर दिशा से उनकी ओर बढ़ रहे थे और तत्काल खतरा पैदा कर रहे थे. सेना ने कहा कि उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर इन संदिग्धों को निशाना बनाया. इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) का कहना है कि आत्मरक्षा और तत्काल खतरे को खत्म करने के लिए की गई कार्रवाई युद्धविराम के दायरे में बाधित नहीं होती.

क्या है 'येलो लाइन'?

'येलो लाइन' दरअसल एक सैन्य सीमांकन (मिलिट्री डिमार्केशन) है, यानी जमीन पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, जो दो पक्षों के नियंत्रण वाले इलाकों को अलग करने के लिए बनाई जाती है. इसे आप एक तरह की ‘सीमा’ समझ सकते हैं, हालांकि यह हमेशा आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं होती, बल्कि सैन्य जरूरतों के हिसाब से तय की जाती है. इजरायल ने बताया कि उसने दक्षिणी लेबनान में ऐसी ही एक 'येलो लाइन' बनाई है. इस लाइन का मकसद अपने सैनिकों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को उन इलाकों से अलग करना है, जहां से उसे संभावित खतरे हो सकते हैं. सरल शब्दों में, यह एक सुरक्षा घेरा है, जो यह तय करता है कि किस हद तक इजरायली सेना मौजूद है और उसके आगे का इलाका जोखिम वाला माना जा रहा है.

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गाजा में इजरायल ने 10 अक्टूबर को बनाई थी 'येलो लाइन'

इसके पहले गाजा पट्टी में 10 अक्टूबर को इजरायल ने 'येलो लाइन' बनाई थी. इस 'येलो लाइन' ने गाजा पट्टी में इलाके को दो भागो में बांट दिया था. इसमें से एक हिस्सा इजरायल के पास और दूसरा हिस्सा हमास के प्रभाव में नियंत्रित होता था. अब इसी तरह की 'येलो लाइन' का जिक्र लेबनान में भी किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इजरायल इस परिचित रणनीति को यहां भी लागू कर रहा है, ताकि संवेदनशील सीमा क्षेत्र में सैनिकों की आवाजाही और संभावित खतरों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके. इजरायल का कहना है कि कुछ ‘आतंकी’ इस सीमा को पार कर गए थे और उन्होंने सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया. इसी संदर्भ में दिन में बाद में जारी एक बयान में इजरायली सेना (IDF) ने बताया कि उसकी वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में उसी इलाके के पास हवाई हमले किए.

IDF ने एक टेरर ग्रुप को खत्म किया

सेना के मुताबिक, 'आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में अग्रिम रक्षा रेखा (येलो लाइन) के पास सक्रिय एक आतंकी समूह को खत्म कर दिया.' हालांकि, इस कार्रवाई में कितने लोगों की मौत हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. इसके अलावा, आईडीएफ ने यह भी बताया कि अग्रिम रक्षा रेखा के दक्षिण में एक भूमिगत ठिकाने को निशाना बनाया गया, जहां हिजबुल्ला के लड़ाके दाखिल होते हुए देखे गए थे. सेना का दावा है कि इस हमले में लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा गया.

लंबे समय से इजरायल और हिजबुल्ला के बीच तनाव

इजरायल और हिजबुल्ला के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच हालात फिलहाल थोड़े शांत जरूर हुए हैं, लेकिन स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है. गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच एक सीजफायर (युद्धविराम) पर सहमति बनी, जिससे करीब छह हफ्तों से चल रही भीषण लड़ाई पर अस्थायी रोक लगी है. इस दौरान इजरायल ने लेबनान के कई हिस्सों में जोरदार हवाई हमले किए, जबकि दक्षिणी इलाकों में जमीनी कार्रवाई भी तेज रही. हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने सीजफायर लागू होते ही अपनी सैन्य गतिविधियां रोक दी हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर किसी तरह का उल्लंघन होता है, तो वह तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है.

लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा- इजरायल से संवाद जरूरी

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस मौके पर बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ सीधे संवाद बेहद जरूरी हैं, ताकि युद्धविराम को स्थायी बनाया जा सके, दक्षिणी इलाकों से इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित हो, कैदियों की रिहाई हो और सीमा विवाद जैसे मुद्दों का समाधान निकाला जा सके. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन से कहा कि अमेरिका ने सीजफायर के बाद इजरायल को लेबनान पर बमबारी करने से रोका है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका लेबनान के साथ मिलकर हिजबुल्ला के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में काम करेगा.

इजरायली हमलों में 2300 लोगों की मौत!

हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख अब भी सख्त नजर आ रहा है. उन्होंने साफ कहा कि हिजबुल्ला के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और इजरायल इस संगठन को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में अपनी कार्रवाई जारी रखेगा. लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक, 2 मार्च से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक करीब 2,300 लोगों की जान जा चुकी है और खासतौर पर दक्षिणी शहरों जैसे नबातियेह में भारी तबाही हुई है. स्थिति भले ही फिलहाल थमी हुई दिख रही हो, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

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