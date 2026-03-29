Advertisement
trendingNow13157695
Hindi Newsदुनियानेतन्याहू के 100 धुरंधर खत्म... ईरान नहीं, इस बार हिज्बुल्ला ने इजरायल को नाक से चबवा दिए चने

नेतन्याहू के 100 'धुरंधर' खत्म... ईरान नहीं, इस बार हिज्बुल्ला ने इजरायल को नाक से चबवा दिए चने

यह तो सभी जानते हैं कि ईरानी हथियारों के सामने इजरायल को यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है. इसी कड़ी में अब हिज्बुल्ला ने भी शामिल हो गया है. हिज्बुल्ला ने भी इजरायल को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेतन्याहू के 100 'धुरंधर' खत्म... ईरान नहीं, इस बार हिज्बुल्ला ने इजरायल को नाक से चबवा दिए चने

Iran Israel War: अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 3500 से ज्यादा फौजी तैनात भेज दिए हैं. दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका-इजरायल अब ईरान में जमीनी कार्रवाई करना चाहत हैं. हालांकि अमेरिका के इस एक्शन से पहले लड़ाई और खतरनाक रूप लेती जा रही है. हिज्बुल्ला ने इजरायल के 100 बाहुबली टैंकों को कबाड़ का ढेर बनाकर तगड़ा झटका दिया है. जिससे उसे ना सिर्फ उसके ग्राउंड ऑपरेशन को झटका लगा है, बल्कि उसकी तिजोरी पर भी बड़ी चोट हुई है.

ये युद्ध कब तक चलेगा, कहां तक जाएगा, कितना विनाशकारी होगा, ये कोई नहीं जानता. क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में हर तरफ अभी केवल बारूदी गंध फैली है. सबकुछ खंडहर में तब्दील हो गया. रोजाना पहले से घातक हमले किए जा रहे हैं. अमेरिका और इजरायल से चल रहे ईरान के युद्ध में अब हिज्बुल्ला भी तबाही का दूसरा नाम बनता जा रहा है. लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे इजरायल के मर्कवा टैंकों को हिज्बुल्ला के लड़ाकों ने निशाना बनाया है. हिज्बुल्ला ने बीते तीन हफ्तों में अपने देश में घुसे 100 इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा किया है.

पहले भी इन टैंकों को तबाह कर चुका है हिज्बुल्ला

इसके लिए हिज्बुल्ला के लड़ाकों ने खुद को पहले तैयार किया, फिर टारगेट सेट किया और उसके बाद इजरायली टैंकों को उड़ाया. इजरायल को सबक सिखाने के लिए हिज्बुल्ला के लड़ाकों ने सबसे पहले फिलिस्तीन में 21 मर्कवा टैंक तबाह किए. फिर अगले कुछ घंटों बाद 20 और मर्कावा टैंकों पर सीधे हमले किए. इसके बाद फिर हिज्बुल्ला के लड़ाकों ने दर्जनों और मर्कवा टैंकों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया. इससे तबाह हुए टैकों की कुल संख्या 100 के पार पहुंच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

देखिए वीडियो

इजरायल के एक टैंक की कीमत 6 मिलियन डॉलर है

100 मर्कवा टैंकों को कुछ ही घंटों में तबाह करके हिज्बुल्ला ने इजरायल के लिए ना सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान किया है. इजरायल के तबाह हुए इन टैकों में से हर एक टैंक की कीमत 6 मिलियन डॉलर है. यानी भारतीय रुपयों में 57 करोड़ रुपये. जबकि टैंकों पर दागी गईं मिसाइलों की कीमत कुछ हजार डॉलर में है, जो मर्कवा टैंकों की लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा है.

यानी हिज्बुल्ला का नुकसान कम और दुश्मन की तबाही ज्यादा, लेकिन हिज्बुल्ला इन्हीं टैंकों को निशाना क्यों बनाया रहा है. ये समझिए

  • मर्कवा टैंक इजरायल के मुख्य, उन्नत और ताकतवर टैंक हैं जिन्हें बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया है.

  • 65 टन का मर्कवा टैंक उसके अंदर बैठे क्रू की सुरक्षा के लिए जाना जाता है.

  • इसका मुख्य हथियार 120mm की एमजी 253 स्मूथबोर टैंक कैनन है.

  • ये 48 राउंड गोले ले जाने में भी सक्षम होता है.

  • इजरायल का ये टैंक रेत में भी तेजी से दौड़ सकता है.

  • ये लंबी दूरी तक निशाना भी लगा सकता है.

  • ये टैंक शहरी क्षेत्र में भी बेहद प्रभावी ढंग से अपना काम अंजाम दे सकता है.

इजरायल ने कहा था- खत्म हो गया हिज्बुल्ला

इजरायल के बाहुबली को टारगेट कर हिज्बुल्ला ने इजरायल को अपनी ताकत का एहसास करा दिया. हिज्बुल्ला को लेकर इजरायल ने पहले दावा किया था कि उसने हमास की तरह उसे कुचल दिया है, लेकिन जिस तरह से हिज्बुल्ला ने इजरायल के नाक में दम कर रखा है उससे लगता है जंग के नतीजे और भयावह होंगे.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Iran warIsraelhizbullah

Trending news

मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
West Bengal Election 2026
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
PM Modi
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
tulip garden
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
Noida International Airport
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
DNA
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Katda
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
Sanskrit Week Days Name
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
Iran war
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
punjab health scheme
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित