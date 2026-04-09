लहूलुहान लेबनान, ईरान परेशान! राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान बोले- 'हॉल्ट लिया, हाथ ट्रिगर से नहीं हटाया'

President Masoud Pezeshkian: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इजरायल पर धोखेबाजी करने का इल्जाम लगाते हुए जल्द ही लेबनान पर हमला रोकने की चेतावनी दी है. क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं.
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US-Iran Ceasefire: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने लेबनान की पिटाई पर चिंता जताते हुए इसे शुरुआती संघर्ष-विराम समझौते का खुला उल्लंघन बताया है. मसूद पेजेशकियान ने एक्स पर पोस्ट करने अपना गुस्सा जताते हुए लिखा, 'लेबनान के खिलाफ जायोनी सत्ता की लगातार और बार-बार की आक्रामकता, अमेरिआ और ईरान के शुरुआती संघर्ष-विराम समझौते का घोर उल्लंघन है और यह धोखेबाजी तथा संभावित समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का एक खतरनाक संकेत है. इन आक्रामक कार्रवाइयों का जारी रहना बातचीत को बेमानी बना देगा; हमारे हाथ ट्रिगर पर ही रहेंगे, और ईरान अपने लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा.'
दरअसल एक ओर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ एंड कंपनी इस्लामाबाद में मिठाइयां बंटवाकर खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे अहम खिलाड़ी मान रही थी, वहीं दूसरी ओर इजरायल ने गुरुवार की पौ फटते ही यानी सूरत की पहली किरण दिखते ही लेबनान में बम और मिसाइल मार-मारकर खून की नदियां बहा दी हैं. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के चालीसवें दिन ट्रंप ने पाकिस्तान पर सनसनीखेज आरोप लगा कर सबको चौंका दिया. ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कई मिसाइलें जो अमेरिका पर दागीं उनमें से बहुत-सी पाकिस्तान ने ईरान तक पहुंचाई थीं. दूसरा लेबनान वाला मैटर कहां से आ गया इस पर भी अमेरिका के सुप्रीम लीडर हैरान हैं.
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कुछ लोगों का दावा है कि लेबनान का नाम सीजफायर डील में नहीं था तो क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जानबूझकर ईरान से लेबनान वाला झूठ बोला? अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि लेबनान डील का हिस्सा नहीं था, वहीं ईरानी राष्ट्रपति यह कह रहे हैं लेबानान डील का हिस्सा है, अब कौन सच्चा कौन झूठा ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है.
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आखिरकार पाकिस्तान किसका मोहरा है, यानी वो किसकी तरफ से खेल रहा है. किसी को नहीं पता. क्या शहबाज शरीफ, ईरान को मिसाइलें भेजने वाली बात पकड़े जाने के बाद अमेरिका के हाथों खेल रहे थे? या उन्होंने लेबनान की बात बीच में डालकर ईरान से भी दोस्ती निभाने की कोशिश की. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान दो टूक कह चुके हैं है कि लेबनान में भी संघर्ष रोकना ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्धविराम यानी सीजफायर का हिस्सा है, वहीं इजरायल इससे इनकार करता है. इसलिए असमंजस की स्थिति दोनों ओर बनी हुई है. सीजफायर का ऐलान होते ही लेबनान पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा. इजरायल ने दस मिनट में ताबड़तोड़ 100 मिसाइलें दागकर लेबनान को लहूलुहान कर दिया. गुरुवार के हमलों में अकेले लेबनान में 250 से ज्यादा लोगों की मौत होने का अंदाजा लगाया जा रहा है.