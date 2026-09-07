'पोर्न इंडस्ट्री लीगल कर दो, 30 हजार ड्रोन के लायक मिल जाएगा टैक्स', रूसी हमले के बीच यूक्रेनी सांसद ने दिया अनोखा प्रस्ताव

Ukrainian MP Proposal Pornography Industry Legality News: रूस के साथ पिछले 4 साल से जंग में उलझे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था काफी सिकुड़ चुकी है. इससे उसे जंग के लिए पैसा जुटाने में भी काफी दिक्कत हो रही है. इस संकट से निपटने के लिए अब वहां के एक सांसद ने दिलचस्प सुझाव दिया है. उसने संसद में एक विधेयक पेश करके देश में पोर्न फिल्मों की इंडस्ट्री को कानूनी वैधता देने की मांग की है. सांसद का तर्क है कि ऐसा करने से यूक्रेन को इतना पैसा मिल जाएगा कि वह रूस से युद्ध लड़ने के लिए 30 हजार ड्रोन खरीद सकेगा.
'30 हजार ड्रोन के लायक मिल सकता है पैसा'
यह अनोखा सुझाव यूक्रेनी संसद की वित्त समिति के अध्यक्ष यारोस्लाव ज़ेलेज़नियाक ने दिया है. अपने विधेयक में उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन में पोर्न फिल्म इंडस्ट्री को कानूनी मान्यता दी जाती है तो उससे टैक्स के रूप में 2.5 करोड़ डॉलर हासिल हो सकते हैं. यह इतनी राशि है कि आप जंग लड़ने के लिए आसानी से 30 हजार ड्रोन या दूसरे हथियार खरीद सकते हैं.
'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन में एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी समय से चल रही है. हालांकि यह अवैध है. इसके बावजूद वहां इस पर कोई सख्त कार्रवाई अब तक नहीं हुई है. शिकायत मिलने पर कुछ जगह छापे मारे गए लेकिन बाद में जुर्माना देने पर कार्रवाई बंद कर दी गई. अब सांसद का सुझाव इसी इंडस्ट्री को वैध बनाकर उससे राजस्व अर्जित करने का है.
सांसद यारोस्लाव जेलेजनियाक ने कहा, 'ये महिलाएं या तो टैक्स नहीं भरती हैं और इसके लिए आपराधिक आरोपों का सामना करती है. अगर वे टैक्स भरती हैं तो उन पर पोर्नोग्राफी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया जाता है. यह एक दुखद और अजीब स्थिति है. वे कहते हैं कि इसका उपाय यही है कि यूक्रेन में पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री को लीगल कर दिया जाए. इससे जहां सरकार को टैक्स मिलेगा, वहीं कलाकारों का उत्पीड़न भी रुकेगा.'
बताते चलें कि यूक्रेन के मौजूदा कानून में पोर्नोग्राफी प्रॉडक्शन, वितरण, मार्केटिंग बैन है. ऐसा करने पर 7 साल जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है. सख्त कानून होने के बावजूद वहां पर एडल्ट इंटस्ट्री पुलिस के संरक्षण में लगातार फल-फूल रही है.
यूक्रेन की नामी टैक्स वकील और 100 से अधिक ओनलीफैन्स क्रिएटर्स का प्रतिनिधित्व कर चुकीं लेसिया मायखालेंको भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही हैं. उन्होंने कहा कि युद्ध के समय में एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स पर मुकदमा चलाकर सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
एक अन्य महिला ड्वोर्निकोवा ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के दफ्तर में अपनी याचिका दी है. उन्होंने कहा कि वे 9 लाख डॉलर का टैक्स जमा कर चुकी हैं. इसके बाद भी सरकार को उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. उनकी इस ऑनलाइन याचिका को 25,000 से ज्यादा लोग अपना सपोर्ट कर चुके हैं.
इस मुद्दे पर लोगों में बढ़ते रोष को देखते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि संसद पोर्नोग्राफी को कानूनी मान्यता देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी. अगर ऐसा होता है कि एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स को राहत मिलने के साथ ही सरकार के लिए कमाई का नया रास्ता भी खुल जाएगा.