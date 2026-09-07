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'पोर्न इंडस्ट्री लीगल कर दो, 30 हजार ड्रोन के लायक मिल जाएगा टैक्स', रूसी हमले के बीच यूक्रेनी सांसद ने दिया अनोखा प्रस्ताव

Ukrainian Pornography Industry Legality News: रूस से चल रही जंग में पैसों की कमी का सामना कर रहे यूक्रेन को एक अनोखा सुझाव मिला है. यूक्रेन के एक सांसद ने प्रस्ताव दिया है कि अगर सरकार पोर्न इंडस्ट्री लीगल कर दे तो सरकार उससे मिले टैक्स से 30 हजार ड्रोन खरीद सकती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 07, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:03 AM IST
'पोर्न इंडस्ट्री लीगल कर दो, 30 हजार ड्रोन के लायक मिल जाएगा टैक्स', रूसी हमले के बीच यूक्रेनी सांसद ने दिया अनोखा प्रस्ताव

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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