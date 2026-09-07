'पोर्न इंडस्ट्री लीगल कर दो, 30 हजार ड्रोन के लायक मिल जाएगा टैक्स', रूसी हमले के बीच यूक्रेनी सांसद ने दिया अनोखा प्रस्ताव

Ukrainian MP Proposal Pornography Industry Legality News: रूस के साथ पिछले 4 साल से जंग में उलझे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था काफी सिकुड़ चुकी है. इससे उसे जंग के लिए पैसा जुटाने में भी काफी दिक्कत हो रही है. इस संकट से निपटने के लिए अब वहां के एक सांसद ने दिलचस्प सुझाव दिया है. उसने संसद में एक विधेयक पेश करके देश में पोर्न फिल्मों की इंडस्ट्री को कानूनी वैधता देने की मांग की है. सांसद का तर्क है कि ऐसा करने से यूक्रेन को इतना पैसा मिल जाएगा कि वह रूस से युद्ध लड़ने के लिए 30 हजार ड्रोन खरीद सकेगा.