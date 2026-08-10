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26/11 हमले की प्लानिंग में रहा शामिल, अब मस्जिद के गेट पर 'जहर' से तड़प-तड़पकर मरा दहशतगर्द, जानें अब तक कितनों की मौत?

Pakistan News: पाकिस्तान में आतंकी कारी सईद अब्दुल अजीज की मस्जिद के बाहर मौत हो गई. वह अज्ञात जगह से खाना खाकर आया और मस्जिद के गेट पर आकर दम तोड़ दिया. उसकी मौत से इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 10, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:38 AM IST
26/11 हमले की प्लानिंग में रहा शामिल, अब मस्जिद के गेट पर 'जहर' से तड़प-तड़पकर मरा दहशतगर्द, जानें अब तक कितनों की मौत?

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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