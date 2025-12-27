जोहरान ममदानी ने बिना तजुर्बे वाले 'GAY' को सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी, एलन मस्क बोले- 'अब तो लोग मरेंगे'

Zohran Mamdani: अक्सर देखा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी में तकरार छिड़ी रहती है. दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं. अब एलन मस्क ने ममदानी के एक फैसले पर ऐतराज जताया है. उन्होंने लिलियन बोनसिग्नोरे को न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट का कमिश्नर अपॉइंट के फैसले को लेकर कहा कि इससे पब्लिक सेफ्टी पर गंभीर असर पड़ सकता है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

इसकी वजह से मरेंगे लोग

अपॉइंटमेंट की घोषणा करने वाली एक न्यूज क्लिप पर रिएक्शन देते हुए मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसकी वजह से लोग मरेंगे. जब जान दांव पर लगी हो तो अनुभव काम आता है. क्लिप में बताया गया कि बोनसिग्नोरे FDNY की पहले ओपनली गे ​​कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे, यह एक ऐसा माइलस्टोन है जिसे ममदानी ने अपने बड़े लीडरशिप विजन का हिस्सा बताया है. मस्क की आलोचना इस बात पर फोकस थी कि डिपार्टमेंट में दशकों की सर्विस के बावजूद, बोनसिग्नोरे ने कभी फायरफाइटर के तौर पर काम नहीं किया है.

शुरू किया था करियर

उनकी आलोचना तेजी से फैल रही है, इससे ये भी बहस छिड़ गई है क्या FDNY की टॉप लीडरशिप को फायरफाइटिंग बैकग्राउंड से आना चाहिए या इमरजेंसी मैनेजमेंट का ज्यादा अनुभव होना चाहिए, बता दें कि बोनसिग्नोर FDNY के 31 साल के हैं और उन्होंने 1991 में एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर अपना करियर शुरू किया था.

People will die because of this. Proven experience matters when lives are at stake. https://t.co/HV4kodU2aI Elon Musk December 26, 2025

महत्व पर दिया ध्यान

उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान EMS ऑपरेशन्स को देखा और 2022 में रिटायर हो गए, FDNY डेटा से पता चलता है कि EMS यूनिट्स अब डिपार्टमेंट की 70 परसेंट से ज्यादा इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देते हैं, यह एक ऐसा स्टैटिस्टिक है जिसे सपोर्टर्स उनके बहुत ज्यादा ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का सबूत बताते हैं. ममदानी ने इस अपॉइंटमेंट को ऐतिहासिक बताया है और एक लंबे समय से सेवा दे रहे EMS लीडर को कमिश्नर की भूमिका में प्रमोट करने के सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल महत्व पर ध्यान दिया है.