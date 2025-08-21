शेर हमेशा शेर रहता है... चुनावों से पहले 'विजय' का बड़ा फैसला, कहा- नहीं करेंगे DMK और BJP से गठबंधन
Advertisement
trendingNow12891082
Hindi Newsदुनिया

शेर हमेशा शेर रहता है... चुनावों से पहले 'विजय' का बड़ा फैसला, कहा- नहीं करेंगे DMK और BJP से गठबंधन

Tamil Nadu Elections : मदुरै में तमिलगा वेत्री कझगम के दूसरे राज्यस्तरीय सम्मेलन में बोलते हुए अभिनेता विजय ने कहा, अगले साल होने जा रहे तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी का बीजेपी (BJP) या डीएमके (DMK) के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Actor Vijay
Actor Vijay

Actor Vijay on Tamil Nadu 2026 polls: अभिनेता विजय ने गुरुवार को मदुरै जिले के परापथी में अपनी पार्टी के दूसरे राज्य स्तरीय सम्मेलन में बड़ा ऐलान करते हुए अपनी अगली रणनीति का खुलासा कर दिया है. अपने समर्थकों से सीधे संवाद करने का दबाव झेल रहे अभिनेता विजय ने दहाड़ते हुए कहा, 'शेर... शेर ही होता है...' तमिलनाडु की सियासत में खुद को एक अहम खिलाड़ी की तरह देखने वाले एक्टर विजय ने तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में एक प्रतीकात्मकता और राजनीतिक इरादे से भाषण दिया. दरअसल उनके समर्थक लंबे समय से 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले उनकी रैली कराने की मांग कर रहे हैं.

'विजय' का विक्ट्री प्लान

ऐसे में अपने भाषण में, विजय ने अपने राजनीतिक रुख को दोहराते हुए कहा, 'हमारी एकमात्र वैचारिक दुश्मन बीजेपी है. वहीं एकमात्र राजनीतिक दुश्मनी डीएमके से है. टीवीके वह पार्टी नहीं है जो किसी से डरती है या जिसका भूमिगत माफिया व्यवसाय है. पूरे तमिलनाडु की ताकत हमारे साथ है. आइए फासीवादी भाजपा के खिलाफ डंडे उठाएं और डीएमके को जहर दें.'

Add Zee News as a Preferred Source

FAQ-

सवाल- एक्टर विजय ने और क्या कहा?
जवाब- अपने भाषण में एक्टर विजय ने कहा, 'मुझे किसी गुलाम गठबंधन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है. हमारा गठबंधन एक स्वार्थी गठबंधन नहीं होगा. यह एक आत्म-सम्मान उन्मुख गठबंधन होगा.

सवाल- बीजेपी से कितने नाराज हैं विजय?
जवाब- विजय ने अपने समर्थकों से कहा, 'आप वो नहीं कर रहे जो हमारे लिए ज़रूरी है. आप तुष्टिकरण के लिए आरएसएस के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं. आपको लगता है कि 2029 तक आपकी यात्रा आसान रहेगी. मैं यह स्पष्ट कर दूं. कमल की पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें नहीं टिकतीं. तमिल बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे. आप की झाड़ी के निष्कर्षों को छिपा रहे हैं. हमारे तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. कृपया हमारे मछुआरों को कच्चातीवु वापस कर दें. हमें NEET की ज़रूरत नहीं है. कृपया इसे रद्द करें. आप वो नहीं कर रहे जो हमारे लिए ज़रूरी है.'

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Vijay

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;