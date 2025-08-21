शेर हमेशा शेर रहता है... चुनावों से पहले 'विजय' का बड़ा फैसला, कहा- नहीं करेंगे DMK और BJP से गठबंधन

Actor Vijay on Tamil Nadu 2026 polls: अभिनेता विजय ने गुरुवार को मदुरै जिले के परापथी में अपनी पार्टी के दूसरे राज्य स्तरीय सम्मेलन में बड़ा ऐलान करते हुए अपनी अगली रणनीति का खुलासा कर दिया है. अपने समर्थकों से सीधे संवाद करने का दबाव झेल रहे अभिनेता विजय ने दहाड़ते हुए कहा, 'शेर... शेर ही होता है...' तमिलनाडु की सियासत में खुद को एक अहम खिलाड़ी की तरह देखने वाले एक्टर विजय ने तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में एक प्रतीकात्मकता और राजनीतिक इरादे से भाषण दिया. दरअसल उनके समर्थक लंबे समय से 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले उनकी रैली कराने की मांग कर रहे हैं.

'विजय' का विक्ट्री प्लान

ऐसे में अपने भाषण में, विजय ने अपने राजनीतिक रुख को दोहराते हुए कहा, 'हमारी एकमात्र वैचारिक दुश्मन बीजेपी है. वहीं एकमात्र राजनीतिक दुश्मनी डीएमके से है. टीवीके वह पार्टी नहीं है जो किसी से डरती है या जिसका भूमिगत माफिया व्यवसाय है. पूरे तमिलनाडु की ताकत हमारे साथ है. आइए फासीवादी भाजपा के खिलाफ डंडे उठाएं और डीएमके को जहर दें.'

Add Zee News as a Preferred Source

FAQ-

सवाल- एक्टर विजय ने और क्या कहा?

जवाब- अपने भाषण में एक्टर विजय ने कहा, 'मुझे किसी गुलाम गठबंधन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है. हमारा गठबंधन एक स्वार्थी गठबंधन नहीं होगा. यह एक आत्म-सम्मान उन्मुख गठबंधन होगा.

सवाल- बीजेपी से कितने नाराज हैं विजय?

जवाब- विजय ने अपने समर्थकों से कहा, 'आप वो नहीं कर रहे जो हमारे लिए ज़रूरी है. आप तुष्टिकरण के लिए आरएसएस के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं. आपको लगता है कि 2029 तक आपकी यात्रा आसान रहेगी. मैं यह स्पष्ट कर दूं. कमल की पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें नहीं टिकतीं. तमिल बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे. आप की झाड़ी के निष्कर्षों को छिपा रहे हैं. हमारे तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. कृपया हमारे मछुआरों को कच्चातीवु वापस कर दें. हमें NEET की ज़रूरत नहीं है. कृपया इसे रद्द करें. आप वो नहीं कर रहे जो हमारे लिए ज़रूरी है.'