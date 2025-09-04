Lisbon Steetcar Crash: पुर्तगाल की जिस फेमस चीज को देखने पहुंचते हैं लोग, हो गई क्रैश; 15 की मौत

Portugal Tram Accident: पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बुधवार (3 सितंबर) की शाम को एक भीषण हादसा हो गया जब शहर की ऐतिहासिक और बेहद लोकप्रिय ग्लोरिया फनिक्युलर रेलवे पटरी से उतर गई. इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे के समय ट्रेन में बड़ी संख्या में स्थानीय यात्री और पर्यटक सवार थे. घटनास्थल पर राहत और बचाव कर्मियों ने तेजी से अभियान चलाया और मलबे में फंसे लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया था. चश्मदीदों के मुताबिक दुर्घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर चारों ओर धुएं का गुबार छा गया. घबराए लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर कूदने लगे थे.

अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है, और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना तकनीकी खराबी की वजह से हुई या कोई मानवीय गलती इसके पीछे थी.ग्लोरिया फनिक्युलर लिस्बन के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है. यह 19वीं सदी से शहर की पहाड़ियों पर चढ़ाई में मदद करती रही है. यह पहली बार है जब इस ऐतिहासिक रेलवे से इस तरह का कोई गंभीर हादसा सामने आया है. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए. इमरजेंसी सेवाओं ने बताया 5 घायलों की हालत गंभीर थी जिसमें एक बच्चा भी शामिल था. पुर्तगाल के नेशनल मेडिकल इमरजेंसी इस्टीट्यूट ने जारी किए गए एक बयान में कहा, 'घायलों में कुछ विदेशियों की संख्या अज्ञात थी. अधिकारियों ने इसे एक दुर्घटना बताया जो शहर के हाल के इतिहास में सबसे भयानक थी और इसने हर साल आने वाले लाखों विदेशी पर्यटकों के लिए लिस्बन के आकर्षण पर ग्रहण लगा दिया.'

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के चीथड़े उड़ गए

टेरेसा डी'एवो ने पुर्तगाली टीवी चैनल एसआईसी को बताया, 'ट्रेन के डिरेल होने के बाद पास की बिल्डिंग से इतनी जोरदार टक्कर हुई थी कि इस चीथड़े उड़ गए.' अधिकारियों ने तुरंत घटना की वजह नहीं बता पाए थे. उन्होंने बताया कि एलेवाडोर ग्लोरिया फनिक्युलर के नाम से जानी जाने वाली पर्यटक ट्रेन जो शहर के सेंट्रल से पहाड़ियों के बीच ऊपर नीचे चलती है, हादसे के बाद संकरी सड़क पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई. इसके किनारे और ऊपरी हिस्से बुरी तरह से ध्वस्त हो गए थे.

अन्य ट्रॉम कंपनियों के संचालन को रोका गया

हादसे के बाद कई दर्जन आपातकालीन कर्मचारी घटनास्थल पर थे. लगभग दो घंटे बाद अधिकांश कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर दिया. चश्मदीदों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि ट्रॉम पहाड़ी से नीचे अनियंत्रित हो गई और फुटपाथ पर खड़े एक शख्स के ऊपर पलट गई. ट्राम संचालित करने वाली कंपनी कैरिस ने कहा कि हमारी तरफ से निर्धारित रखरखाव किया गया था. सोशल मीडिया पोस्ट पर कंपनी ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और वादा किया कि दुर्घटना की वजहों का पता लगाने में पूरी सावधानी बरती जाएगी. स्थानीय मीडिया के ने बताया, लिस्बन सिटी काउंसिल ने शहर में अन्य ट्रामों के संचालन को निलंबित कर दिया और तत्काल निरीक्षण का आदेश दिया.

राष्ट्रपति सहित इन हस्तियों ने जताया दुख

राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास ने कहा कि शहर शोक में डूबा हुआ है. मोएदास ने कहा, 'यह एक ऐसी त्रासदी है जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी.' पुर्तगाल सरकार ने घोषणा की कि गुरुवार को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा. सरकार ने एक बयान में कहा, 'एक दुखद दुर्घटना ... ने मानव जीवन की अपूरणीय क्षति की, जिसने उनके परिवारों को शोक में डुबो दिया और पूरे देश को स्तब्ध कर दिया.' यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पुर्तगाली में लिखा,'मुझे प्रसिद्ध एलेवाडोर दा ग्लोरिया के पटरी से उतरने की खबर से दुख हुआ.'

बुधवार की शाम को हुआ ये हादसा

ये हादसा बुधवार की शाम को लगभग 6 बजे के आस-पास हुआ. हादसे को लेकर इमरजेंसी अधिकारियों ने बताया सभी पीड़ितों को मलबे से दो घंटे से थोड़ा अधिक समय में निकाल लिया गया था. सरकार ने कहा कि बचाव अभियान समाप्त होने के बाद कारणों की जांच शुरू होगी. SITRA, एक ट्रेड यूनियन, ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि दुर्घटना में इसके एक सदस्य की मृत्यु हो गई. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने X पर लिखा कि वह 'भयानक दुर्घटना से स्तब्ध हैं.' जबकि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने लिखा कि उन्होंने पुर्तगाली विदेश मंत्री से मुलाकात की और 'पीड़ितों के प्रति एकजुटता' व्यक्त की. अमेरिकी दूतावास लिस्बन ने भी X पर एक पोस्ट में 'सभी प्रभावित लोगों के प्रति गहरी संवेदना' व्यक्त की.

क्या है ग्लोरिया फनिक्युलर ट्रॉम?

यह ट्रॉम स्टील केबलों से जुड़ी होती है और 40 से अधिक लोगों को ले जाने में सक्षम होती है. इसका उपयोग लिस्बन के निवासी भी आमतौर पर करते हैं. कुछ सौ मीटर की पहाड़ी पर घुमावदार, यातायात-मुक्त सड़क पर ऊपर-नीचे जाने वाली यह सेवा 1885 में शुरू हुई थी. इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है. पिछले साल लिस्बन में लगभग 85 लाख पर्यटकों ने इस ट्राम के लुत्फ उठाए थे. इसकी छोटी दूरी की सवारी के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें लगती हैं.

