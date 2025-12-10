World News: लिथुआनिया की सरकार ने मंगलवार को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है. यह फैसला रूस के सहयोगी बेलारूस से भेजे जा रहे मौसम के गुब्बारे (Meteorological Balloons) से पैदा हुए सुरक्षा जोखिमों का कारण लिया गया है. ये गुब्बारे हाल के हफ्तों में लिथुआनियाई हवाई इलाके का उल्लंघन कर चुके हैं. दूसरी तरफ, बेलारूस के नेता ने सीमा तनाव पर बातचीत की मांग की और कहा कि उनके देश को युद्ध की जरूरत नहीं है.

मुसीबत में हजारों लोग

इन गुब्बारों के कारण लिथुआनिया को अपने मख्य हवाई अड्डे को बार-बार बंद करना पड़ा जिससे हजारों लोग फंसे रहे. यूक्रेन युद्ध के दौरान NATO के हवाई इलाके में पिछली घुसपैठों के बाद यूरोप पहले से ही अलर्ट पर हैं. प्रधामंत्री इंगा रुगिनिएन ने कहा, बेलारूसी हाइब्रिड हमले का मुकाबला करने के लिए हमें सबसे सख्त उपाय करने होंगे और इस हमले से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों की रक्षा करनी होगी.

क्या है आपातकाल का मतलब?

लिथुआनिया एक NATO सदस्य देश है और यूक्रेन का मजबूत समर्थक है. इस आपातकाल का मतलब है कि, सेना अन्य वर्दीधारी सेवाओं के साथ मिलकर सीमावर्ती इलाकों से ग्शत कर सकेगी. सेना को संसद से अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे जैसे कि लोगों की तलाशी लेना या उन्हें विरासत में लेना. सरकार ने कहा है कि नागरिकों पर इसका सीमित असर होगा.

लिथुआनिया का हाइब्रिड अटैक का आरोप

इन गुब्बारों का इस्तेमाल सिगरेट की तस्करी के लिए भी किया जाता रहा है लेकिन लिथुआनिया के अधिकारी इसे जानबूझकर किया गया व्यवधान मानते हैं जिसे बेलारूस ने शुरू किया है. लिथुआनियाई सरकार के मुताबिक, नागरिक उड्डयन को खतरे के कारण विलनियस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अक्टूबर से अब तक 60 घंटे से अधिक के लिए बंद करना पड़ा. इसमें 350 से अधिक उड़ानें और लगभग 51,000 यात्री प्रभावित हुए हैं.

कौन भेज रहा है गुब्बारे?

गृह मंत्री व्लादिस्लाव कोंड्राटिविक ने कहा कि, लिथुआनियाई अभियोजकों ने गुब्बारों की जांच शुरू कर दी है और गुप्त सेवाएं मिन्स्क (बेलारूस की राजधानी) के शासन से संबंध की जानकारी देंगे. मंत्री ने कहा, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि बेलारूसी पक्ष गुब्बारे भेजने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है और यह इस बात का एक और सबूत है कि हाइब्रिड हमला है.

बेलारूस की बातचीत की मांग

बेलारूस की राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुब्बारों के आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि गुब्बारे नागरिक उड्डयन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और उन्होंने विलनियस पर समस्या का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. लुकाशेंको ने मिन्स्क और विलनियस के बीचा बातचीत करने को कहा. उन्होंने कहा कि, 'अगर आप सामान्य संबंध चाहते हैं तो मेज पर बैठें और मुद्दों पर चर्चा करें हम इसके लिए तैयार हैं'.