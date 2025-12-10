Advertisement
trendingNow13035606
Hindi Newsदुनिया

पड़ोसी ने उड़ाए ऐसे गुब्‍बारे, देखकर इस देश को आया पसीना; खौफ में तुरंत नेशनल इमरजेंसी का किया ऐलान

Lithuania Declares Emergency: हाल ही में लिथुआनिया की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है. इसका कारण है कि रूस के सहयोगी बेलारूस से मौसम वाले गुब्बारे भेजे जा रहे हैं. लिथुआनिया को इन गुब्बारों से सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पड़ोसी ने उड़ाए ऐसे गुब्‍बारे, देखकर इस देश को आया पसीना; खौफ में तुरंत नेशनल इमरजेंसी का किया ऐलान

World News: लिथुआनिया की सरकार ने मंगलवार को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है. यह फैसला रूस के सहयोगी बेलारूस से भेजे जा रहे मौसम के गुब्बारे (Meteorological Balloons) से पैदा हुए सुरक्षा जोखिमों का कारण लिया गया है. ये गुब्बारे हाल के हफ्तों में लिथुआनियाई हवाई इलाके का उल्लंघन कर चुके हैं. दूसरी तरफ, बेलारूस के नेता ने सीमा तनाव पर बातचीत की मांग की और कहा कि उनके देश को युद्ध की जरूरत नहीं है.

मुसीबत में हजारों लोग
इन गुब्बारों के कारण लिथुआनिया को अपने मख्य हवाई अड्डे को बार-बार बंद करना पड़ा जिससे हजारों लोग फंसे रहे. यूक्रेन युद्ध के दौरान NATO के हवाई इलाके में पिछली घुसपैठों के बाद यूरोप पहले से ही अलर्ट पर हैं. प्रधामंत्री इंगा रुगिनिएन ने कहा, बेलारूसी हाइब्रिड हमले का मुकाबला करने के लिए हमें सबसे सख्त उपाय करने होंगे और इस हमले से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों की रक्षा करनी होगी. 

यह भी पढ़ें: Haiti: इस शहर के 90% हिस्‍से पर क्रिमिनल गैंग्‍स का कब्‍जा, विरोध ऐसा कि दुश्‍मन का सिर काट ले गए; 10 बच्‍चे भी मार दिए

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है आपातकाल का मतलब?
लिथुआनिया एक NATO सदस्य देश है और यूक्रेन का मजबूत समर्थक है. इस आपातकाल का मतलब है कि, सेना अन्य वर्दीधारी सेवाओं के साथ मिलकर सीमावर्ती इलाकों से ग्शत कर सकेगी. सेना को संसद से अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे जैसे कि लोगों की तलाशी लेना या उन्हें विरासत में लेना. सरकार ने कहा है कि नागरिकों पर इसका सीमित असर होगा. 

लिथुआनिया का हाइब्रिड अटैक का आरोप
इन गुब्बारों का इस्तेमाल सिगरेट की तस्करी के लिए भी किया जाता रहा है लेकिन लिथुआनिया के अधिकारी इसे जानबूझकर किया गया व्यवधान मानते हैं जिसे बेलारूस ने शुरू किया है. लिथुआनियाई सरकार के मुताबिक, नागरिक उड्डयन को खतरे के कारण विलनियस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अक्टूबर से अब तक 60 घंटे से अधिक के लिए बंद करना पड़ा. इसमें 350 से अधिक उड़ानें और लगभग 51,000 यात्री प्रभावित हुए हैं.

कौन भेज रहा है गुब्बारे?
गृह मंत्री व्लादिस्लाव कोंड्राटिविक ने कहा कि, लिथुआनियाई अभियोजकों ने गुब्बारों की जांच शुरू कर दी है और गुप्त सेवाएं मिन्स्क (बेलारूस की राजधानी) के शासन से संबंध की जानकारी देंगे. मंत्री ने कहा, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि बेलारूसी पक्ष गुब्बारे भेजने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है और यह इस बात का एक और सबूत है कि हाइब्रिड हमला है. 

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क के बाद मियामी में भी Trump की नहीं चली, डेमोक्रेट्स ने तोड़ा 30 साल की हार का रिकॉर्ड

बेलारूस की बातचीत की मांग
बेलारूस की राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुब्बारों के आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि गुब्बारे नागरिक उड्डयन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और उन्होंने विलनियस पर समस्या का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. लुकाशेंको ने मिन्स्क और विलनियस के बीचा बातचीत करने को कहा. उन्होंने कहा कि, 'अगर आप सामान्य संबंध चाहते हैं तो मेज पर बैठें और मुद्दों पर चर्चा करें हम इसके लिए तैयार हैं'. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
Indian Rupees
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
INDIA US VISA
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
Humayun Kabir
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
PM Modi
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
Goa Fire Accident
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
#WeatherUpdate
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
Jammu Kashmir
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
Jammu Kashmir
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
Goa Club Fire
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन