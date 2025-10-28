गुब्बारों के चक्कर में बंद करवाना पड़ा एयरपोर्ट, पीएम ने पड़ोसी देश पर लगाया आरोप, सेना संभालेगी मोर्चा

Lithuania Shooting Smuggling Balloons: लिथुआनिया ने अपनी सेना को बेलारूस से आए संदिग्ध गुब्बारों को मार गिराने का अधिकार दिया है. इसका सीधा आरोप रूस पर लगाया गया है.
World News In Hindi: लिथुआनिया ने सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को अपनी सेना को बेलारूस से आए संदिग्ध गुब्बारों को मार गिराने का अधिकार दे दिया. प्रशासन ने इस तरह की घटना को देश को अस्थिर करने के लिए हाइब्रिड हमला बताया. इसको लेकर लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंगा रुगिनिएने ने कहा कि यह फैसला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी बेलारूस से तस्करी की सिगरेट ले जा रहे गुब्बारों के बार-बार घुसपैठ के बाद लिया गया है, जिसके चलते अधिकारियों को पिछले हफ्ते 4 बार विलनियस एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और बॉर्डर क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से सील करनी पड़ी.
पीएम रुगिनिएने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा,' आज हमने सबसे सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है.'उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार NATO की स्थापना संधि के आर्टिकल 4 को भी लागू कर सकती है, जिसमें किसी सदस्य देश द्वारा अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस होने पर परामर्श की बात कही गई है. उन्होंने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर इस मामले में आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया है.
प्रधानमंत्री रुगिनिएने ने इस स्थिति को हाइब्रिड हमलों के पैटर्न का हिस्सा बताया. बता दें कि पूरे यूरोप में इस शब्द का इस्तेमाल रूस की आर्थिक, सैन्य और इंफोर्मेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के मिक्सचर का वर्णन करने के लिए किया जाता है. लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ अपनी अधिकर सीमाएं बंद कर दी हैं और केवल राजनयिकों और घर लौटने वाले यूरोपीय संघ के नागरिकों को ही आने-जाने की अनुमति दी है. इस बाधा ने यात्रियों और एयरलाइनों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है. शुक्रवार और शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को तस्करी वाले गुब्बारे देखे जाने के बाद दर्जनों फ्लाइट्स डायवर्ट कर दी गईं.
लिथुआनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले गुरुवार एक रूसी सुखोई SU30 लड़ाकू विमान और एक IL78 टैंकर विमान रूसी कलिनिनग्राद क्षेत्र से लिथुआनियाई हवाई क्षेत्र में कुछ समय के लिए घुस आए. ये विमान तकरीबन 18 सेकेंड के लिए देश में लगभग 700 मीटर की दूरी तक उड़े. इसको लेकर लिथुआनिया ने रूस के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया और स्पष्टीकरण मांगा. वहीं रूस का दावा है कि उसके विमानों ने किसी अन्य देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया.
यूरोप में इस शब्द का इस्तेमाल रूस की आर्थिक, सैन्य और इंफोर्मेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के मिक्सचर का वर्णन करने के लिए किया जाता है.