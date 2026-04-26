America Hotel Firing Live: मंच पर थे ट्रंप तभी तड़तड़ाई गोलियां, डरकर मेजों के नीचे छिपे मेहमान

America Hotel Firing Live: अमेरिका के होटल हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अचानक फायरिंग हुई, इस फायरिंग ने पूरी दुनिया में दहशत मचा दी है. फायरिंग जिस समय हुई डोनाल्ड ट्रंप भी वहीं मौजूद थे.
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America Hotel Hilton Firing Live: ईरान- अमेरिका तनाव के बीच US में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अचानक फायरिंग हुई, जब ये फायरिंग हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मंच पर मौजूद थे और मेहमानों को संबोधित कर रहे थे. इस फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष नेताओं को तत्काल बाहर निकाल लिया गया. इससे और ईरान-अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
हिल्टन होटल के बैंक्वेट हॉल में मची अफरा-तफरी
एएनआई रिपोर्टर रीना भारद्वाज ने बताया कि कुछ मिनट पहले ही वॉशिंगटन के हिल्टन होटल के बैंक्वेट हॉल में अफरा-तफरी मच गई. मैंने अपनी आंखों से सबसे पहले एक तेज आवाज सुनी. मुझे लगा कि शायद बर्तनों के गिरने की आवाज थी लेकिन कुछ ही सेकंड में मैंने देखा कि वेटर अपनी ट्रे लेकर अंदर भाग रहे थे और खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे. तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है. लोग मेज के नीचे छिप गए. जब मुझे लगा कि अब उठना सुरक्षित है, तो मैंने देखा कि सुरक्षाकर्मी लंबी बंदूकें लिए मंच पर खड़े थे.
संदिग्ध की हुई पहचान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन हिल्टन होटल में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान गोली बारी करने वाले संदिग्ध की पहचान कैलिफ़ोर्निया के टोरेंस के कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है.
एक हमलावर को मार गिराया
हमले के बाद पुलिस ने वॉशिंगटन हिल्टन होटल को चारों ओर से घेर लिया है. यहीं पर कार्यक्रम हो रहा था और ऊपर आसमान में हेलिकॉप्टर मंडराने लगे. सीक्रेट सर्विस के हवाले से बताया गया है कि कथित हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है. बाद में पता चला कि हमलावर को मार गिराया गया. ट्रंप को निकाले जाते समय कुल 5 से 8 गोलियों की आवाजें सुनाई दीं.
बातचीत कर रहे थे ट्रंप तभी चली गोलियां
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में कथित तौर पर गोली चलने के बाद वहां से बाहर निकल गए।
(सोर्स: अनरिस्ट्रिक्टेड पूल वाया रॉयटर्स) pic.twitter.com/NCy0tx0ES1
हमले के बाद बाहर गए डोनाल्ड ट्रंप
व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में कथित तौर पर गोलियां चलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप जल्दी से बाहर निकल गए।
(सोर्स: अनरिस्ट्रिक्टेड पूल वाया रॉयटर्स) pic.twitter.com/PXHn0YHnr3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 26, 2026
डरकर मेजों के नीचे छिपने लगे मेहमान
पत्रकारों ने बताया है कि शनिवार रात वॉशिंगटन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस डिनर में शामिल थे, तब गोलियां चलने की आवाज आने लगी. जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनाई दीं और व्हाइट हाउस डिनर में आए मेहमान डरकर मेजों के नीचे छिपने लगे. बंदूकें ताने हुए टैक्टिकल टीमों ने मंच पर मोर्चा संभाल लिया. उस समय ट्रंप वहीं कुर्सी पर बैठे हुए थे.
डिनर में वापस आना चाहते हैं ट्रंप
एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी के अनुसार, प्रेसिडेंट ट्रंप एक सुरक्षित जगह पर हैं और उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वह डिनर में वापस आना चाहते हैं.
गोलीबारी के बाद ट्रंप ने कही ये बात
व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर वेन्यू पर गोलियां चलने के बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा कि D.C. में काफी अच्छी शाम थी. सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने तेजी और बहादुरी से काम किया. शूटर को पकड़ लिया गया है, और मैंने सलाह दी है कि हम “शो को चलने दें” लेकिन, पूरी तरह से लॉ एनफोर्समेंट ही इस पर गाइड करेगा. वे जल्द ही कोई फैसला लेंगे. उस फैसले के बावजूद, शाम योजना से बहुत अलग होगी.
गोली चलने के बाद बाहर निकले ट्रंप
व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में कथित तौर पर गोलियां चलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप जल्दी से बाहर निकल गए.
होटल हिल्टन में अचानक हुई फायरिंग
अमेरिका के होटल हिल्टन में फायरिंग हुई. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान ये फायरिंग हुई, जब ये फायरिंग हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मंच पर मौजूद थे और मेहमानों को संबोधित कर रहे थे.