America Hotel Firing Live: मंच पर थे ट्रंप तभी तड़तड़ाई गोलियां, डरकर मेजों के नीचे छिपे मेहमान

America Hotel Hilton Firing Live: ईरान- अमेरिका तनाव के बीच US में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अचानक फायरिंग हुई, जब ये फायरिंग हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मंच पर मौजूद थे और मेहमानों को संबोधित कर रहे थे. इस फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष नेताओं को तत्काल बाहर निकाल लिया गया. इससे और ईरान-अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

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