World News Latest Top Stories Live: 'भारत ने रूस-यूक्रेन जंग का तेल खरीदने में जमकर उठाया फायदा...' बौखलाहट में अमेरिका अधिकारी ये क्या कह गए

7 August 2025 International News Live:
World News 7 August 2025 Live: संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने एएनआई को बताया कि रूसी तेल के बढ़ते भारतीय आयात और रूसी वस्तुओं के मामूली अमेरिकी आयात के बीच कोई तुलना" नहीं है. एक प्रश्न के उत्तर में अमेरिकी अधिकारी ने एएनआई को बताया कि रूसी तेल के बढ़ते भारतीय आयात और रूसी वस्तुओं के मामूली अमेरिकी आयात के बीच कोई तुलना नहीं है, जो भारतीय आयात के मूल्य का 1% से भी कम है."
यूक्रेन-रूस जंग पर भारत को फायदा: अमेरिका
अधिकारी ने भारत पर यूक्रेन में युद्ध का "जानबूझकर फायदा उठाने" का आरोप लगाया है. अधिकारी ने आगे कहा, "रूस से अमेरिका का आयात केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित है जिनके लिए हमारे पास वर्तमान में अच्छे विरूकल्प नहीं हैं, लेकिन हम रूस पर निर्भरता कम करने के लिए और अधिक घरेलू विकल्प बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. इसके विपरीत, भारत ने जानबूझकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध का फायदा उठाकर रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद में नाटकीय वृद्धि की है, जबकि लगभग 40 प्रमुख कच्चे तेल प्रदाता हैं जो भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं."
World News Latest Top Stories Live Updates: फोर्ट स्टीवर्ट में साथी सैनिक ने पांच अमेरिकी सैनिको को किया घायल
बुधवार को अमेरिका के जॉर्जिया स्थित फोर्ट स्टीवर्ट सैन्य अड्डे पर एक दुखद घटना घटी, जहां एक साथी सैनिक ने गोलीबारी कर पांच अन्य सैनिकों को घायल कर दिया. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना द्वितीय आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम क्षेत्र में हुई. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 11 बजे हुई. अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ने अपने निजी हैंडगन से साथी सैनिकों पर गोलीबारी की.