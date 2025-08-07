World News Latest Top Stories Live: 'भारत ने रूस-यूक्रेन जंग का तेल खरीदने में जमकर उठाया फायदा...' बौखलाहट में अमेरिका अधिकारी ये क्या कह गए
Advertisement
trendingNow12870266
Hindi Newsदुनिया

World News Latest Top Stories Live: 'भारत ने रूस-यूक्रेन जंग का तेल खरीदने में जमकर उठाया फायदा...' बौखलाहट में अमेरिका अधिकारी ये क्या कह गए

7 August 2025 International News Live: दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 07, 2025, 07:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World News Latest Top Stories Live: 'भारत ने रूस-यूक्रेन जंग का तेल खरीदने में जमकर उठाया फायदा...' बौखलाहट में अमेरिका अधिकारी ये क्या कह गए
LIVE Blog

World News 7 August 2025 Live: संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने एएनआई को बताया कि रूसी तेल के बढ़ते भारतीय आयात और रूसी वस्तुओं के मामूली अमेरिकी आयात के बीच कोई तुलना" नहीं है. एक प्रश्न के उत्तर में अमेरिकी अधिकारी ने एएनआई को बताया कि रूसी तेल के बढ़ते भारतीय आयात और रूसी वस्तुओं के मामूली अमेरिकी आयात के बीच कोई तुलना नहीं है, जो भारतीय आयात के मूल्य का 1% से भी कम है."

यूक्रेन-रूस जंग पर भारत को फायदा: अमेरिका
अधिकारी ने भारत पर यूक्रेन में युद्ध का "जानबूझकर फायदा उठाने" का आरोप लगाया है. अधिकारी ने आगे कहा, "रूस से अमेरिका का आयात केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित है जिनके लिए हमारे पास वर्तमान में अच्छे विरूकल्प नहीं हैं, लेकिन हम रूस पर निर्भरता कम करने के लिए और अधिक घरेलू विकल्प बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. इसके विपरीत, भारत ने जानबूझकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध का फायदा उठाकर रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद में नाटकीय वृद्धि की है, जबकि लगभग 40 प्रमुख कच्चे तेल प्रदाता हैं जो भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं."

दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ. 

07 August 2025
07:00 AM

World News Latest Top Stories Live Updates: फोर्ट स्टीवर्ट में साथी सैनिक ने पांच अमेरिकी सैनिको को किया घायल 
बुधवार को अमेरिका के जॉर्जिया स्थित फोर्ट स्टीवर्ट सैन्य अड्डे पर एक दुखद घटना घटी, जहां एक साथी सैनिक ने गोलीबारी कर पांच अन्य सैनिकों को घायल कर दिया. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना द्वितीय आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम क्षेत्र में हुई. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 11 बजे हुई. अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ने अपने निजी हैंडगन से साथी सैनिकों पर गोलीबारी की.

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Breaking news

Trending news

बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
Trump tariff
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
RG Kar
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
;