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Hindi NewsदुनियाUS Iran War Live: तख्त बनाम तंत्र! ट्रंप-नेतन्याहू से बोले पहलवी,सत्ता गिराओ, बुनियादी ढांचों को नुकसान ना पहुंचाओ

US Iran War Live: तख्त बनाम तंत्र! ट्रंप-नेतन्याहू से बोले पहलवी,'सत्ता गिराओ, बुनियादी ढांचों को नुकसान ना पहुंचाओ'

Us Israel and Iran War Live Updates: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई है. इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. लगातार अपडेट्स के लिए आप इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:51 AM IST
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US Iran War Live: तख्त बनाम तंत्र! ट्रंप-नेतन्याहू से बोले पहलवी,'सत्ता गिराओ, बुनियादी ढांचों को नुकसान ना पहुंचाओ'
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Us Israel and Iran War Live Updates: अमेरिका और ईरान ने रविवार को एक-दूसरे के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी. मध्य-पूर्व में चल रहा यह युद्ध अब अपने चौथे हफ्ते में है और पूरे इलाके में लोगों की जान और रोजी-रोटी को खतरे में डाल रहा है. ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने पावर प्लांट पर हमला करने की धमकी पर अमल करता है तो तेल और दूसरे एक्सपोर्ट के लिए बेहद जरूरी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को तुरंत पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. 

इसी को लेकर US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी शासन को कमजोर कर रहे हैं और मध्य पूर्व में शांति ला रहे हैं. बेसेंट ने कहा कि ट्रंप के कदमों का मकसद दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाना है. उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी तनाव कम करने के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है, ट्रंप के वित्त प्रमुख का कहना है कि ईरान के बिजली संयंत्रों को नष्ट करना ही 'एकमात्र भाषा' है जिसे वे समझते हैं. इससे पहले रविवार को ट्रंप ने शनिवार देर रात स्ट्रेट को खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन तय की थी. 

इजरायली नेताओं ने शनिवार देर रात ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाए गए एक सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च साइट के पास के दो दक्षिणी इलाकों में से एक का दौरा किया; इस हमले में कई लोग घायल हुए थे. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह एक चमत्कार था कि कोई मारा नहीं गया. नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल और अमेरिका अपनी जंग के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इन लक्ष्यों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और हथियारबंद गुटों को दिए जाने वाले समर्थन को कमजोर करने से लेकर ईरानी लोगों को वहां की धार्मिक सत्ता को उखाड़ फेंकने में मदद करना शामिल है. 

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अभी तक न तो किसी तरह के विद्रोह के कोई संकेत मिले हैं और न ही उस लड़ाई के खत्म होने के, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, तेल की कीमतों में भारी उछाल ला दिया है और दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त हवाई रास्तों को खतरे में डाल दिया है. अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू किया था, जिसमें अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. जंग के लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

23 March 2026
06:51 AM

Middle East War Updates: ईरान युद्ध में अब तक 214 बच्चों की हुई मौत: HRANA

अमेरिका में मौजूद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (HRANA) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में एक बच्चे की मौत और तीन अन्य नागरिकों के घायल होने की खबर है, जबकि अमेरिका और इजरायल ईरान में कई ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं. इस समूह के अनुसार, इस ताजा मौत के साथ ही युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में मारे गए नागरिकों की कुल संख्या 1407 हो गई है. HRANA ने आगे बताया कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में कुल 214 बच्चों के मारे जाने की रिपोर्ट है.

06:32 AM

US Iran Live Updates: ईरान की सत्ता को खत्म कर देना चाहिए- पहलवी

ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने शनिवार को जोर देकर कहा कि ईरान 'इस्लामिक रिपब्लिक' नहीं है और यह भी कहा कि यहां की सत्ता को खत्म कर देना चाहिए. पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की कि वे इस सत्ता और उसके दमनकारी तंत्र को निशाना बनाना जारी रखें, लेकिन आम लोगों के बुनियादी ढाँचे को नुकसान न पहुंचाएं.

X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा,'ईरान इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है. ईरान का आम लोगों से जुड़ा बुनियादी ढांचा ईरानी लोगों का है और एक आजाद ईरान के भविष्य का है. इस्लामिक रिपब्लिक का बुनियादी ढांचा तो दमन और आतंक की एक मशीन है, जिसका इस्तेमाल उस भविष्य को हकीकत बनने से रोकने के लिए किया जाता है. ईरान को सुरक्षित रखना जरूरी है. इस सत्ता को खत्म कर देना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा,'मैं राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गुजारिश करता हूं कि वे इस सत्ता और उसके दमनकारी तंत्र को निशाना बनाना जारी रखें, लेकिन आम लोगों के बुनियादी ढांचे को नुकसान न पहुंचाएं; क्योंकि ईरानियों को अपने देश को फिर से बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. अमेरिका और इजराइल के समर्थन से और सबसे बढ़कर, ईरान के देशभक्तों के बलिदान से, ईरान की आजादी का समय अब ​​नजदीक आ गया है, ईरान जिंदाबाद!'

06:29 AM

ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना जरूरी- स्कॉट बेसेंट

इसी को लेकर US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी शासन को कमजोर कर रहे हैं और मध्य पूर्व में शांति ला रहे हैं. बेसेंट ने कहा कि ट्रंप के कदमों का मकसद दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाना है. उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी तनाव कम करने के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है, ट्रंप के वित्त प्रमुख का कहना है कि ईरान के बिजली संयंत्रों को नष्ट करना ही 'एकमात्र भाषा' है जिसे वे समझते हैं. इससे पहले रविवार को ट्रंप ने शनिवार देर रात स्ट्रेट को खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन तय की थी. 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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