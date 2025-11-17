Bangladesh Live: बांग्लादेश ने भारत को लिखा पत्र, कहा- हसीना को फांसी की सजा के लिए वापस भेजें

Again Violence in Bangladesh: बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है, जब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया है. तीन जजों की इस ट्रिब्यूनल पीठ ने उन्हें सजा-ए-मौत सुनाई है. उनके साथ ही, इस फैसले में शामिल अन्य प्रमुख नामों में पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस महानिदेशक (IG) भी हैं, जिन्हें इसी मुकदमे में मृत्युदंड दिया गया है. फैसले का आयाम और भी गहराइयों वाला है. जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली तीन- न्यायधीशों की पीठ ने निर्णय को कुल छह हिस्सों में पेश किया. यह लगभग 400 पेज का निर्णय है. यह फैसला न सिर्फ बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी घटना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है. अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना का घर ढहाने के लिए बुलडोजर भेजा इसकी वजह से वहां एक बार फिर से छिट-पुट हिंसा की खबरें आ रहीं हैं.

