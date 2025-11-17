Advertisement
Hindi Newsदुनिया

Bangladesh Live: बांग्लादेश ने भारत को लिखा पत्र, कहा- हसीना को फांसी की सजा के लिए वापस भेजें

Bangladesh: यह फैसला न सिर्फ बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी घटना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है. अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना का घर ढहाने के लिए बुलडोजर भेजा इसकी वजह से वहां एक बार फिर से छिट-पुट हिंसा की खबरें आ रहीं हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:02 PM IST
Again Violence in Bangladesh: बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है, जब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया है. तीन जजों की इस ट्रिब्यूनल पीठ ने उन्हें सजा-ए-मौत सुनाई है. उनके साथ ही, इस फैसले में शामिल अन्य प्रमुख नामों में पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस महानिदेशक (IG) भी हैं, जिन्हें इसी मुकदमे में मृत्युदंड दिया गया है. फैसले का आयाम और भी गहराइयों वाला है. जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली तीन- न्यायधीशों की पीठ ने निर्णय को कुल छह हिस्सों में पेश किया. यह लगभग 400 पेज का निर्णय है. यह फैसला न सिर्फ बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी घटना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है. अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना का घर ढहाने के लिए बुलडोजर भेजा इसकी वजह से वहां एक बार फिर से छिट-पुट हिंसा की खबरें आ रहीं हैं.

 

17 November 2025
16:59 PM

शेख हसीना को फांसी देने के लिए बांग्लादेश ने भारत को लिखी चिट्ठी

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री और "भगोड़े आरोपी" शेख हसीना को सौंपने की मांग की है. मंत्रालय ने अवामी लीग नेता को न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई मौत की सजा का हवाला दिया है.

16:42 PM

यूनुस सरकार ने हसीना के घर को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर भेजा 

बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर भेज दिया है, जिससे बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी है. शेख मुजीबुर्रहमान के घर के पास हिंसक झड़पें शुरू हो गईं हैं.

16:29 PM
16:29 PM
16:18 PM

ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना पर फैसला सुनाते हुए क्या कहा?

  • प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया जिसमें यह न्यायाधिकरण उन्हें दोषी करार देता है.
  • आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना उस समय वरिष्ठ कमांडिंग पद पर थीं, जब बांग्लादेश में छात्रों की हिंसा भड़की थी.
  • शेख हसीना ने घातक हथियारों, हेलीकाप्टरों के उपयोग करने के आदेश जारी करके मानवता के खिलाफ अपराध किए.
  • IGP के अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन उसके खुलासे को ध्यान में रखते हुए हम उसे दोषी ठहराते हैं और उसे कम सजा देते हैं.

 

 

16:18 PM

आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून सरकारी गवाह बने

इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून (आरोपी) गवाह बन गए थे और उन्होंने पूरा खुलासा किया है. सबूत देने के लिए उन्हें माफ कर दिया गया है. उनसे एक गवाह के रूप में पूछताछ की गई है.

 

16:11 PM

आईटीसी ने कहा शेख हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप 

बांग्लादेश के आईटीसी ने कहा, "आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने उकसावे वाले आदेश के जरिए मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं और आरोप संख्या 1 के तहत निवारक और दंडात्मक उपाय करने में भी विफल रहीं."

16:09 PM

दो आरोपों में शेख हसीना को फांसी
हसीना और दो अन्य आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का मुकदमा चलाया गया. कोर्ट ने शेख हसीना को तीन मामलों में दोषी ठहराया है, जिनमें न्याय में बाधा डालना, हत्याओं का आदेश देना और दंडात्मक हत्याओं को रोकने के लिए कदम उठाने में विफल रहना शामिल है.

16:06 PM

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में आज इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश (आईसीटीबीडी) ने बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें फांसी की सजा सुना दी. ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी शेख हसीना को ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड भी कहा है.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

