Bangladesh Election 2026 Live Updates: चुनाव में पहली बार नहीं दिखेगी शेख हसीना की पार्टी, BNP और जमात-ए-इस्लामी में कड़ी टक्कर, थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान

Bangladesh Chunav 2026 Voting (Today) Live: बांग्लादेश में आज आम चुनावों के लिए वोटिंग होगी, बांग्लादेश विद्रोह के बाद पहली बार यहां पर चुनाव हो रहा है. चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ.
Bangladesh Election 2026 Voting Live Updates: बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहा है. थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा. मौजूदा स्थिति की बात करें तो देशभर में खालिदा जिया के बेटे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, अचानक बांग्लादेश वापसी के बाद उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है. इसके अलावा जमात भी अच्छी स्थिति में है. शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
Bangladesh Election 2026 Voting Live Updates: वोटिंग से पहले अत्याचार
बांग्लादेश में थोड़ी देर में आज आम चुनावों के लिए वोटिंग होगी, इससे पहले एक और हिंदू का शव बरामद हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू युवक रतन साहूकार के हाथ-पैर बंधे थे और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे.
Bangladesh Election 2026 Voting Live Updates: आवामी लीग नहीं लड़ेगी चुनाव
पूर्व प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की लीडरशिप वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात-ए-इस्लामी, नेशनल सिटिजन पार्टी और दूसरी पार्टियां मैदान में हैं, अवामी लीग पर इलेक्शन लड़ने पर बैन है.
मतदान स्थल के बाहर जुटे लोग
Visuals from outside a polling centre at the Shantibagh High School in Dhaka. Voting for the 13th Parliamentary elections is scheduled to begin at 7:30 am (local time) and continue until 4:30 pm (local time).
Various parties, including the Bangladesh… pic.twitter.com/AuxjiLjcbW
— ANI (@ANI) February 12, 2026
Bangladesh Election 2026 Voting Live Updates: कितने बजे शुरू होगा मतदान
बांग्लादेश में आज कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए मतदान होगा, मतदान सुबह 07:30 बजे से शुरू होकर शाम 04:30 बजे तक जारी रहेगा, यह मतदान 299 निर्वाचन क्षेत्रों के 42, हजार 779 मतदान केंद्रों पर चलेगा. रिपोर्ट के मुताबिक 12 करोड़ 77 लाख मतदाता मतदान के पात्र हैं.