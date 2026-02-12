Bangladesh Election 2026 Live Updates: चुनाव में पहली बार नहीं दिखेगी शेख हसीना की पार्टी, BNP और जमात-ए-इस्लामी में कड़ी टक्कर, थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान

Bangladesh Election 2026 Voting Live Updates: बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहा है. थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा. मौजूदा स्थिति की बात करें तो देशभर में खालिदा जिया के बेटे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, अचानक बांग्लादेश वापसी के बाद उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है. इसके अलावा जमात भी अच्छी स्थिति में है. शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

