World News In Hindi Live: हम बात नहीं करेंगे...ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, 50% टैरिफ बढ़ाया अब क्या है प्लान,जानें पल-पल की अपडेट

8 August 2025 World News Live:
World News 8 August 2025 Live: भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर मचे घमासान के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है.डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से साफ इनकार कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और टैरिफ युद्ध के बीच कड़े रुख दिख रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ व्यापार वार्ता तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि मौजूदा टैरिफ विवाद का समाधान नहीं हो जाता. यूक्रेन के खिलाफ मास्को के युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी ऊर्जा खरीदने के लिए भारतीय आयात पर टैरिफ दोगुना कर दिया है.
50 प्रतिशत टैरिफ के बाद बात हो सकती है?
वाशिंगटन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क दोगुना करके 50 प्रतिशत करने के बाद क्या अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता आगे बढ़ सकती है, इस सवाल का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा, "नहीं, जब तक हम इसे सुलझा नहीं लेते, तब तक नहीं." यह दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के बीच कड़े रुख का संकेत था. व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है.
World News Latest Live Updates: गाजा शहर पर कब्ज़ा कर लो, कैबिनेट ने दी इजाजत
द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल की रिपोर्ट के अनुसार. इजराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा शहर पर कब्ज़ा करने की योजना को मंज़ूरी दे दी, द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल के अनुसार, इज़राइल युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने नेतन्याहू के "हमास को हराने के प्रस्ताव" का समर्थन करने का निर्णय लिया है.
World News Latest Live Updates: चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य घुसपैठ बढ़ाई
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र में 57 चीनी विमानों, छह चीनी नौसैनिक जहाजों और चार आधिकारिक जहाजों को सक्रिय होते देखा. एमएनडी ने कहा कि इन 57 उड़ानों में से 38 ने मध्य रेखा पार की और ताइवान के उत्तरी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी एडीआईजेड में प्रवेश किया है.
World News Latest Live Updates: ताइवान ने अवैध संचालन के लिए 16 चीनी तकनीकी कंपनियों की जांच की
ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के न्याय मंत्रालय के जाँच ब्यूरो ने कथित तौर पर बिना उचित अनुमति के देश में काम करने वाली 16 चीनी तकनीकी कंपनियों की जाँच शुरू की है. ताइपे टाइम्स के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि इन कंपनियों पर ताइवान में गुप्त रूप से कार्यालय स्थापित करने और बिना अनुमति के स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने का संदेह है.
World News Latest Live Updates: पेन्सिलवेनिया में एक 61 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोसी की गोली मारी
पुलिस ने बताया कि गुरुवार को ग्रामीण पेन्सिलवेनिया में एक 61 वर्षीय व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई कर रहे राज्य के सुरक्षाकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें दो जवान घायल हो गए और एक अर्धस्वचालित हथियार से दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए एक ड्रोन को मार गिराया. हमलावर को पुलिस ने मार गिराया.
World News Latest Live Updates: ट्रंप नामित करेंगे आर्थिक सलाहकार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह फेडरल रिजर्व के गवर्नर बोर्ड में चार महीने के लिए एक शीर्ष आर्थिक सलाहकार को नामित करेंगे. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से एक रिक्ति को भरने के साथ-साथ एक दीर्घकालिक नियुक्ति की उनकी तलाश जारी रखेगी. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष स्टीफन मिरान को गवर्नर एड्रियाना कुगलर द्वारा खाली की गई सीट पर नियुक्त किया है. एड्रियाना कुगलर, जिन्हें बाइडेन ने नियुक्त किया था और शुक्रवार को पद छोड़ रही हैं.