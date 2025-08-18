Trump Zelensky Meeting Live: 'हमें सुरक्षा चाहिए, यूक्रेन में चुनाव कराने को तैयार', ट्रंप से मुलाकात में क्या बोले जेलेंस्की

Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: पिछले 3 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध का आज रात कोई समाधान निकल सकता है. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की समेत प्रमुख यूरोपीय देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं. वे इस बैठक में अलास्का समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से युद्ध खत्म करने के लिए बताई गई शर्तों पर चर्चा करेंगे. अगर वे इन शर्तों पर सहमत हो जाते हैं तो यह युद्ध यहीं खत्म हो सकता है.