Trump Zelensky Meeting Live: 'हमें सुरक्षा चाहिए, यूक्रेन में चुनाव कराने को तैयार', ट्रंप से मुलाकात में क्या बोले जेलेंस्की

Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद जगने लगी हैं. व्हाइट हाउस में आज दुनिया की महाशक्तियों का जमावड़ा लगा है. जिसमें इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए पुतिन की शर्तों पर चर्चा की जाएगी.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: पिछले 3 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध का आज रात कोई समाधान निकल सकता है. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की समेत प्रमुख यूरोपीय देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं. वे इस बैठक में अलास्का समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से युद्ध खत्म करने के लिए बताई गई शर्तों पर चर्चा करेंगे. अगर वे इन शर्तों पर सहमत हो जाते हैं तो यह युद्ध यहीं खत्म हो सकता है.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: ट्रंप ने की जेलेंस्की के सूट की तारीफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात के दौरान, एक पत्रकार ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पोशाक की तारीफ़ की. इस पर हंसते हुए ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने भी यही कहा था..." इस पर सभी लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: यह युद्ध खत्म होने वाला है- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "युद्ध (रूस-यूक्रेन के बीच) ख़त्म होने वाला है. यह कब ख़त्म होगा, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन युद्ध ख़त्म होने वाला है और यह सज्जन इसे ख़त्म करना चाहते हैं और व्लादिमीर पुतिन भी इसे ख़त्म करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इससे थक चुकी है. हम इसे ख़त्म करवाएंगे. मैंने 6 युद्ध ख़त्म किए हैं और मुझे लगा था कि शायद यह सबसे आसान होगा. यह सबसे आसान नहीं है. यह एक कठिन युद्ध है... भारत-पाकिस्तान, हम बड़े देशों की बात कर रहे हैं. आप इनमें से कुछ युद्धों पर नज़र डालें, आप अफ्रीका जाकर देखें. रवांडा और कांगो - यह 31 सालों से चल रहा है. हमने कुल 6 युद्ध किए हैं, जिसमें यह तथ्य शामिल नहीं है कि हमने ईरान की भविष्य की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया... मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे."
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: मेलानिया युद्ध खत्म होते देखना चाहती हैं- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "प्रथम महिला ने बहुत गहराई से महसूस किया...उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है और उनका एक प्यारा बेटा है जिसे वह बहुत प्यार करती हैं...उन्हें ऐसा कुछ होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है और यह बात दूसरे युद्धों पर भी लागू होती है. वह माता-पिता के दुःख और अंतिम संस्कारों को देखती हैं...हम अंतिम संस्कारों के अलावा कुछ और देखना चाहते हैं. उन्होंने एक खूबसूरत पत्र भेजा था जिसका ट्रंप ने बहुत स्वागत किया...वह इसे खत्म होते देखना चाहती हैं..."
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: हम दीर्घकालिक शांति के लिए काम करेंगे- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे, हम सबके साथ काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर शांति है, तो वह लंबे समय तक बनी रहे. यह बहुत दीर्घकालिक है. हम दो साल की शांति की बात नहीं कर रहे हैं... हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे. हमने रूस के साथ काम किया है, हम यूक्रेन के साथ भी काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कारगर हो, मुझे लगता है कि अगर हम शांति स्थापित कर सकें, तो यह कारगर होगा. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है..."
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: जंग के लिए जो बाइडेन जिम्मेदार- ट्रंप
जेलेंस्की के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बरसे. उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के लिए जो बाइडेन प्रशासन जिम्मेदार था. उनका प्रशासन करप्ट था. अगर उस वक्त वे राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: युद्ध रोकने के प्रयासों के लिए धन्यवाद- जेलेंस्की
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ द्विपक्षीय बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, "आमंत्रण के लिए और इस युद्ध को रोकने के आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद. मैं आपकी पत्नी, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों के बारे में बात करने के लिए पुतिन को एक पत्र भेजा था और मेरी पत्नी ने भी आपकी पत्नी के लिए एक पत्र भेजा है... मैं सभी सहयोगियों, फ्रांस, यूरोपीय संघ, फ़िनलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी का भी हमें समर्थन देने के लिए धन्यवाद करता हूँ."
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते- ट्रंप
जेलेंस्की से मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि शांति को लेकर हम यूक्रेन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते. इसके लिए पुतिन अमेरिका की धरती पर आए. उनका अमेरिका आना आसान नहीं था. इस जंग में लोग मारे जा रहे हैं. मैं इस खून-खराबे को रोकना चाहता हूं. संभव है कि आज युद्ध खत्म हो सकता है.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: आज की बैठक बहुत अहम- ट्रंप
वाशिंगटन, डीसी | यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, "...यूक्रेन के राष्ट्रपति का हमारे साथ होना हमारे लिए सम्मान की बात है. हमारे बीच कई अच्छी चर्चाएँ और बातचीत हुई हैं. मुझे लगता है कि प्रगति हो रही है, कई मायनों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है. कुछ समय पहले ही रूस के राष्ट्रपति के साथ हमारी अच्छी बैठक हुई थी. मुझे लगता है कि इस बैठक से कुछ न कुछ हल निकलने की संभावना है और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे साथ यूरोप के 7 बहुत शक्तिशाली नेता हैं और हम इस बैठक के तुरंत बाद उनसे मिलने वाले हैं..."
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: ये आखिरी मुलाकात नहीं- ट्रंप
व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक चल रही है. ट्रंप ने कहा कि ये आखिरी मुलाकात नहीं है. उम्मीद है कि इस मुलाकात से कुछ तो नतीजा निकलेगा. आज रात युद्ध खत्म हो सकता है. वहीं जेलेंस्की ने कहा कि जंग रोकने के लिए वे बातचीत को तैयार हैं. वे पुतिन से मीटिंग के लिए भी रेडी हैं.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: ब्लैक सूट में व्हाइट हाउस पहुंचे जेलेंस्की
शांति वार्ता में शामिल होने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं. पिछली बार की गलती से सबक लेते हुए इस बार वे काले रंग का सूट पहनकर पहुंचे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर आकर उनका स्वागत किया. यह बैठक पिछले हफ़्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद हो रही है.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: मैक्रों और मर्ज भी व्हाइट हाउस पहुंचे
ट्रंप-जेलेंस्की के साथ यूक्रेन युद्ध पर होने वाली शांति वार्ता में भाग लेने के लिए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ और फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे है.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: ट्रंप-जेलेंस्की के साथ 5 पंच युद्ध करवाएंगे खत्म?
यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए ट्रंप और जेलेंस्की के साथ पांच पंच यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मौजूद रहेंगे. साथ ही यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन और NATO महासचिव मार्क रूटे भी बैठक में शामिल होंगे.रूस-यूक्रेन जंग में इन देशों का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: यूक्रेन युद्ध पर फिनलैंड के राष्ट्रपति भी ट्रंप से मिलेंगे
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तों पर चर्चा करने के लिए आज रात होने वाली समिट में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भाग लेंगे. वे भी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: जॉर्जिया मेलोनी भी शांति वार्ता का बनेंगी हिस्सा
इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मुद्दे पर आज रात होने वाली शांति वार्ता का हिस्सा बनेंगी. वे इस समिट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस पहुंच चुकी हैं.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: ब्रिटिश पीएम की भी व्हाइट हाउस में हुई एंट्री
ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भी शांति वार्ता में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं. वे आज रात यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के साथ होने वाली शांति वार्ता में भाग लेंगे.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: यूरोपीय संघ की अध्यक्ष भी करेंगी ट्रंप से मुलाकात
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी व्हाइट हाउस पहुंच गई हैं. कार से उतरने पर उनका व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी ने स्वागत किया. वे आज रात होने वाली शांति वार्ता में भाग लेंगी.
Donald Trump Volodymyr Zelenskyy Meeting Live Updates: नाटो महासचिव व्हाइट हाउस पहुंचे
यूक्रेन युद्ध समाप्ति की शर्तों पर चर्चा करने के लिए नाटो महासचिव मार्क रूट व्हाइट पहुंच गए हैं. वे बाकी यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे.
