G20 Summit 2025 Live Update: दिल, दोस्ती और डिप्लोमेसी...G20 समिट पहुंचे पीएम मोदी, मेलोनी, सिरिल रामफोसा समेत वर्ल्ड लीडर्स से की मुलाकात

G20 Summit 2025 Live Update: दक्षिण अफ्रीका एक नया इतिहास बना रहा है. वहां पर पहली बार G-20 समिट हो रही है, जिसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी समेत अन्य राष्ट्राध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं.
PM Modi in G20 Summit 2025 Live Update: दक्षिण अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रही G-20 समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी समेत अन्य नेता सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए हैं. वहां पहुंचने पर उन्होंने तमाम वैश्विक नेताओं से मुलाकात की. ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत अन्य राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी ने गले लगकर उनका हालचाल पूछा. आप इस लाइव ब्लॉग में समिट की ताजा जानकारी हासिल करते रहेंगे.
G20 Summit 2025 Live Update: 'अगले दशक में अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करने का लक्ष्य'
अफ्रीका की तरक्की का प्रस्ताव रखते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'अफ्रीका की प्रगति वैश्विक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता में खड़ा रहा है. मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत G20-अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखता है. हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक के भीतर अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए.'
G20 Summit 2025 Live Update: जी20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कई नेताओं से की मुलाकात
जोहानिसबर्ग में हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कई नेताओं से गले लगकर मुलाकात की है. उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डि सिल्वा समेत कई वैश्विक नेताओं को गर्मजोशी से गले लगाया.
G20 Summit 2025 Live Update: जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक
पीएम नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ सार्थक द्विपक्षीय बैठक की. इस बैठक में दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई.
G20 Summit 2025 Live Update: एक्सपो सेंटर पहुंचने पर राष्ट्रपति रामफोसा ने किया स्वागत
जोहानिसबर्ग के एक्सपो सेंटर में G20 समिट 2025 का आयोजन हो रहा है. वहां पहुंचने पर पीएम मोदी समेत अन्य वैश्विक नेताओं का दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया.
G20 Summit 2025 Live Update: भारत के सभ्यतागत मूल्य दुनिया के लिए प्रेरक - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में संबोधित किया, जिसका केंद्र बिंदु समावेशी और सतत विकास था. अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'अफ्रीका की ओर से पहली बार जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है. ऐसे में यह सही समय है कि हम अपने विकास मापदंडों पर पुनर्विचार करें और ऐसे विकास पर ध्यान दें जो समावेशी और सतत हो. भारत के सभ्यतागत मूल्य, विशेषकर समग्र मानववाद का सिद्धांत आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं.'
