Advertisement
trendingNow13059693
Hindi NewsदुनियाHappy New Year 2026 LIVE Updates: न्यूजीलैंड में आ गया न्यू ईयर 2026, आसमान में जोरदार आतिशबाजी, जश्न में डूबे लोग

Happy New Year 2026 LIVE Updates: न्यूजीलैंड में आ गया न्यू ईयर 2026, आसमान में जोरदार आतिशबाजी, जश्न में डूबे लोग

Happy New Year 2026 Celebrations LIVE Updates: दुनिया भर में नए साल 2026 का जश्न शुरू हो चुका है. इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया में जबरदस्त उत्साह का माहौल है. लोगों ने जगह-जगह डांस, बोन फायर, पार्टी के इंतजाम किए हुए हैं. आइए देश दुनिया में नए साल के स्वागत की जानकारी के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Happy New Year 2026 LIVE Updates: न्यूजीलैंड में आ गया न्यू ईयर 2026, आसमान में जोरदार आतिशबाजी, जश्न में डूबे लोग
LIVE Blog

Happy New Year 2026 Celebrations LIVE Updates: पूरी दुनिया में नए साल 2026 के लिए जश्न का माहौल शुरू हो गया है. दिल्ली से लेकर सिडनी तक और दक्षिण अफ्रीका से लेकर मॉस्को तक लोग अपने तरीके से इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं. जगह-जगह रोशनी के इंतजाम किए गए हैं. होटल से लेकर रेस्टोरेंट तक सजे हुए हैं. मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

New year 2026Happy New Year 2026 LIVE Updates

Trending news

तबाही मचाने के लिए तैयार 'प्रलय', DRDO ने किया शॉर्ट रेंज बैलिस्टक मिसाइल का परीक्षण
pralay missile
तबाही मचाने के लिए तैयार 'प्रलय', DRDO ने किया शॉर्ट रेंज बैलिस्टक मिसाइल का परीक्षण
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
Nimesulide
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान