Happy New Year 2026 LIVE Updates: न्यूजीलैंड में आ गया न्यू ईयर 2026, आसमान में जोरदार आतिशबाजी, जश्न में डूबे लोग

Happy New Year 2026 Celebrations LIVE Updates: दुनिया भर में नए साल 2026 का जश्न शुरू हो चुका है. इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया में जबरदस्त उत्साह का माहौल है. लोगों ने जगह-जगह डांस, बोन फायर, पार्टी के इंतजाम किए हुए हैं. आइए देश दुनिया में नए साल के स्वागत की जानकारी के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें.
Trending Photos
Happy New Year 2026 Celebrations LIVE Updates: पूरी दुनिया में नए साल 2026 के लिए जश्न का माहौल शुरू हो गया है. दिल्ली से लेकर सिडनी तक और दक्षिण अफ्रीका से लेकर मॉस्को तक लोग अपने तरीके से इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं. जगह-जगह रोशनी के इंतजाम किए गए हैं. होटल से लेकर रेस्टोरेंट तक सजे हुए हैं. मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं.