US-Israel vs Iran war LIVE Updates: ईरान के हमले के बाद इजरायल के डिमोना में गैस रिसाव, लोगों से घर छोड़ने की अपील

US-Israel vs Iran War News Live Updates: ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका के बेहद अहम सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर भी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की है. यह कदम इस संघर्ष को और गंभीर बना सकता है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय टकराव के वैश्विक स्तर पर फैलने का खतरा बढ़ गया है. कुल मिलाकर, हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि यह संघर्ष आगे किस दिशा में जाता है.
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US-Israel vs Iran War News Live Updates: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है. हालात ऐसे हैं कि हर गुजरते घंटे के साथ तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है. शनिवार रात ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों में इजरायल के 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इन हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे कठिन शाम बताते हुए संकेत दिया कि आने वाले दिन ईरान पर और भी भारी पड़ सकते हैं. इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के बेहद करीब है. हालांकि, जमीनी स्थिति इस दावे से अलग तस्वीर पेश कर रही है. ईरान लगातार अपने हमले तेज करता दिख रहा है और उसने न सिर्फ इजरायल, बल्कि सऊदी अरब को भी ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया है.
US-Israel vs Iran war LIVE Updates: ईरान के हमले के बाद डिमोना में गैस रिसाव, स्थानीय लोगों को इलाका छोड़ने को कहा गया
ईरान ने इजरायल के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाते हुए डिमोना में मिसाइल दागी. इस हमले में 100 अधिक लोगों के घायल होने की खबर आई. वहीं अब डिमोना में गैस रिसाव की बात सामने आई है. गैस रिसाव से बचने के लिए इजरायल ने वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों से वो इलाका छोड़ने की अपील की है. ईरान के इस हमले के बाद इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उन्होंने तेहरान में ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए नए हमले शुरू कर दिए हैं.
US-Israel vs Iran war LIVE Updates: तेहरान पर इजरायल का जोरदार पलटवार, बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना
इजरायल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उन्होंने तेहरान में ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए नए हमले शुरू कर दिए हैं. इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में डिमोना और अराद पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में की जा रही है. उन हमलों में 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हुए थे, जिससे देश में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ गए. आईडीएफ के मुताबिक, इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल इजरायल पर हमले करने के लिए किया जा सकता है. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है और बड़े टकराव की आशंका भी बढ़ा दी है.
US-Israel vs Iran war LIVE Updates: ईरान के हमले के बाद इजरायल की जनता को नेतन्याहू का संदेश, बोले- ये समय देश के अस्तित्व...
दक्षिण इजरायल के रिहायशी इलाकों पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों के बाद देश में तनाव और चिंता का माहौल है. इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी. नेतन्याहू ने अराद शहर के मेयर यायर मायान से फोन पर बात की और हमलों में घायल हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में हर नागरिक के साथ खड़ी है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी. अपने संदेश में उन्होंने इस स्थिति को इजरायल के लिए एक गंभीर और निर्णायक दौर बताया. नेतन्याहू ने कहा कि यह समय देश के अस्तित्व और उसके भविष्य से जुड़ी बड़ी चुनौती का है, जिसका सामना मजबूती और एकजुटता के साथ करना होगा.
US-Israel vs Iran war LIVE Updates: अरब सागर में पहुंची टॉमहॉक ब्लॉक क्रूज मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच ब्रिटेन ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटेन ने अरब सागर में अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी HMS Anson को तैनात किया है, जिससे क्षेत्र में उसकी रणनीतिक ताकत का स्पष्ट संकेत मिलता है. ‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह पनडुब्बी अत्याधुनिक टॉमहॉक ब्लॉक IV क्रूज मिसाइलों से लैस है. ये मिसाइलें सैकड़ों मील दूर स्थित लक्ष्यों को बेहद सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता रखती हैं.
US-Israel vs Iran war LIVE Updates: ईरान ने इजरायल के परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना
शनिवार रात दक्षिण इजरायल के दो अहम शहर डिमोना और अराद अचानक धमाकों की तेज आवाज़ों से गूंज उठे. ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इन इलाकों में भारी तबाही मचा दी. कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा और हालात देखते ही देखते अफरा-तफरी में बदल गए. इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया. मंत्रालय के मुताबिक, इस हमले में बच्चों सहित 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.
US-Israel vs Iran war LIVE Updates: होर्मुज खोल दो वरना... ईरान को ट्रंप की चेतावनी
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब और गंभीर रूप ले लिया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त और आक्रामक रुख अपनाते हुए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है. ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी खतरे के पूरी तरह से नहीं खोला, तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स यानी बिजली केंद्रों को निशाना बना सकती है और उन्हें पूरी तरह तबाह कर सकती है.
US-Israel vs Iran war LIVE Updates: ईरानी सेना को हमने भारी नुकसान पहुंचायाः ट्रंप
अपने बयान में ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है. उनके अनुसार, ईरान का नेतृत्व, नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है और देश के पास अब कोई मजबूत रक्षा व्यवस्था नहीं बची है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान अब समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वह फिलहाल किसी समझौते के पक्ष में नहीं हैं.
US-Israel vs Iran war LIVE Updates: ट्रंप का दावा- बैकफुट पर ईरान समझौता करना चाहता है ईरान
डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा बयान दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है. ट्रंप ने लिखा कि कुछ विश्लेषक भले ही यह कह रहे हों कि उनके लक्ष्य पूरे नहीं हुए, लेकिन उनके मुताबिक अमेरिका ने अपने सभी उद्देश्यों को न सिर्फ हासिल किया, बल्कि तय समय से कई हफ्ते पहले ही पूरा कर लिया.