US-Israel vs Iran war LIVE Updates: ईरान के हमले के बाद इजरायल के डिमोना में गैस रिसाव, लोगों से घर छोड़ने की अपील

US-Israel vs Iran War News Live Updates: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है. हालात ऐसे हैं कि हर गुजरते घंटे के साथ तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है. शनिवार रात ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों में इजरायल के 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इन हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे कठिन शाम बताते हुए संकेत दिया कि आने वाले दिन ईरान पर और भी भारी पड़ सकते हैं. इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के बेहद करीब है. हालांकि, जमीनी स्थिति इस दावे से अलग तस्वीर पेश कर रही है. ईरान लगातार अपने हमले तेज करता दिख रहा है और उसने न सिर्फ इजरायल, बल्कि सऊदी अरब को भी ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया है.

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