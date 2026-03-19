US-Israel-Iran war live: ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अब और हमले नहीं करेंगे ट्रंप, बड़ा खुलासा

US-Israel-Iran war live: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच कतर और ईरान के रिश्ते अब टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं. कतर ने एक कड़ा कूटनीतिक प्रहार करते हुए ईरान के सभी सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को परसोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें महज 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है. दोहा स्थित ईरानी दूतावास को सौंपे गए आधिकारिक नोटिस में सैन्य और सुरक्षा के साथ उनके पूरे स्टाफ को तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया गया है. कतर के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि उसकी संप्रभुता पर लगातार हो रहे आक्रामक हमलों के जवाब में यह सख्त फैसला लेना अनिवार्य हो गया था.

तनाव की यह आग तब और भड़क गई जब कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर भीषण मिसाइल हमला हुआ है. वैश्विक एलएनजी सप्लाई के इस सबसे बड़े केंद्र और अहम गैस फील्ड को निशाना बनाए जाने से कतर की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है. कतर एनर्जी के मुताबिक, इस हमले में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है. इस घटना ने न केवल खाड़ी देशों में खलबली मचा दी है, बल्कि दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका भी पैदा कर दी है.