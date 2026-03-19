US-Israel-Iran war live: ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अब और हमले नहीं करेंगे ट्रंप, बड़ा खुलासा

US-Israel-Iran war live: कतर ने रास लफान गैस फील्ड पर हुए मिसाइल हमले के बाद ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है. इस घटना ने वैश्विक एलएनजी सप्लाई को खतरे में डाल दिया है और खाड़ी देशों में युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है.
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US-Israel-Iran war live: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच कतर और ईरान के रिश्ते अब टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं. कतर ने एक कड़ा कूटनीतिक प्रहार करते हुए ईरान के सभी सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को परसोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें महज 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है. दोहा स्थित ईरानी दूतावास को सौंपे गए आधिकारिक नोटिस में सैन्य और सुरक्षा के साथ उनके पूरे स्टाफ को तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया गया है. कतर के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि उसकी संप्रभुता पर लगातार हो रहे आक्रामक हमलों के जवाब में यह सख्त फैसला लेना अनिवार्य हो गया था.
तनाव की यह आग तब और भड़क गई जब कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर भीषण मिसाइल हमला हुआ है. वैश्विक एलएनजी सप्लाई के इस सबसे बड़े केंद्र और अहम गैस फील्ड को निशाना बनाए जाने से कतर की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है. कतर एनर्जी के मुताबिक, इस हमले में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है. इस घटना ने न केवल खाड़ी देशों में खलबली मचा दी है, बल्कि दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका भी पैदा कर दी है.
अब अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप का मानना है कि ईरान तक वो जरूरी संदेश पहुंच चुका है, इसलिए फिलहाल और हमलों की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, वाशिंगटन ने तेहरान को साफ चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में समुद्री मार्ग या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों में कोई भी बाधा डाली गई, तो अमेरिका अपने इस नरम रुख को बदलकर फिर से आक्रामक कार्रवाई कर सकता है.
मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच एक जरूरी मोड़ आया है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर और अधिक सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं हैं. दरअसल, ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के विशाल साउथ पार्स गैस फील्ड पर हाल ही में हुए इजरायली हमले की ट्रंप को पहले से जानकारी थी. उन्होंने इस स्ट्राइक को अपना समर्थन इस मकसद से दिया था ताकि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश कर रहे ईरान को एक कड़ा संदेश दिया जा सके.
प्रिंस फैसल ने सख्त लहजे में कहा कि यह हमला क्षेत्रीय और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दबाव बनाने के लिए किया गया था, लेकिन सऊदी अरब ऐसी धमकियों से झुकने वाला नहीं है. उन्होंने साफ कर दिया कि इन कायराना हरकतों के बाद अब तेहरान पर भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं बची है.
सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है. सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ईरान द्वारा ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश को ब्लैकमेल का नाम दिया है. सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि रियाद की ओर दागी गई चार ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर से बात करने के बाद एक बड़ी अपील की है. उन्होंने युद्ध लड़ रहे सभी देशों से कहा है कि वे बिजली, पानी और ऊर्जा सप्लाई जैसे आम लोगों की जरूरतों से जुड़े ठिकानों पर हमले न करें.
मैक्रों का मानना है कि लड़ाई के बीच आम जनता की बुनियादी सुविधाओं और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए. उनकी यह कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान-अमेरिका संघर्ष के चलते अब आम सुविधाओं पर भी हमले का खतरा बढ़ गया है, जिससे पूरी दुनिया में संकट पैदा हो सकता है.
ओमान की खाड़ी में बढ़ते समुद्री तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ब्रिटिश सेना ने एक कमर्शियल जहाज पर हमले की पुष्टि की है. मिडिल ईस्ट में जारी ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच हुई इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, अभी तक हमले से जहाज को हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस संदिग्ध हमले ने खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आहट और व्यापारिक जहाजों के लिए खतरे को चरम पर पहुंचा दिया है.