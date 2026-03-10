Iran US Israel War Live Updates: ईरान जंग अब आखिरी मोड़ पर? ट्रंप बोले- लड़ाई खत्म होने वाली, मगर तेहरान ने चाल चली तो जवाब भयानक होगा

Us Israel and Iran Live Updates: अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमलों बाद मिडिल ईस्ट में पूरी तरह सुलगा हुआ है. इस जंग का आज 11वां दिन है और कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है. इस पर ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है.
Trending Photos
Us Israel and Iran Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान जंग 'जल्द खत्म' होने वाली है लेकिन उन्होंने कोई खास टाइमलाइन नहीं बताई. उन्होंने तेहरान को यह भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कोई भी चालाकी भारी हरकत करने की कोशिश की तो US उस देश को खत्म कर देगा. उन्होंने ईरान वॉर को 'शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन' कहा.
ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'यह जल्द ही खत्म होने वाला है और अगर यह फिर से शुरू होता है तो उन्हें और भी ज्यादा नुकसान होगा. उन्होंने कहा,'हमने थोड़ा एक्सकर्शन इसलिए लिया क्योंकि हमें लगा कि कुछ लोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें ऐसा करना होगा और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह एक शॉर्ट-टर्म एक्सकर्शन होने वाला है.'
अमेरिका-इजरायल के जरिए ईरान पर किए गए हमले को 11 दिन हो चुके हैं. 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था. इसके बाद से ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया. इसके अलावा इजरायल पर भी ईरान ने करारे हमले किए. आज 11वे दिन जारी इस जंग के सभी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं.
ट्रंप ने कहा,'एक हफ्ते के भीतर वे हम पर 100% हमला करने वाले थे. वे तैयार थे. उनके पास अनुमान से कहीं ज्यादा मिसाइलें थीं और वे हम पर हमला करने वाले थे लेकिन वे पूरे मिडिल ईस्ट और इजरायल पर हमला करने वाले थे.
ईरान के जरिए मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुने जाने पर ट्रंप का कहना है कि यह बहुत निराशाजनक है इससे और समस्याएं पैदा होंगी. उन्होंने कहा कि मैं निराश था क्योंकि हमें लगता है कि इससे देश में वही समस्याएं और बढ़ जाएगी. उनके इस फैसले से मैं निराश हूं
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे होर्मुज स्ट्रेट में तेल का बहाव रुकता है, तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से बीस गुना ज्यादा जोर से हमला करेगा. इसके अलावा हम ऐसे टारगेट को खत्म कर देंगे जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए एक देश के तौर पर फिर से खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. मौत, आग और गुस्सा उन पर राज करेगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हू कि ऐसा न हो. यह अमेरिका की तरफ से चीन और उन सभी देशों के लिए एक तोहफा है जो होर्मुज स्ट्रेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद है यह एक ऐसा काम है जिसकी बहुत तारीफ की जाएगी.'