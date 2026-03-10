Iran US Israel War Live Updates: ईरान जंग अब आखिरी मोड़ पर? ट्रंप बोले- लड़ाई खत्म होने वाली, मगर तेहरान ने चाल चली तो जवाब भयानक होगा

Us Israel and Iran Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान जंग 'जल्द खत्म' होने वाली है लेकिन उन्होंने कोई खास टाइमलाइन नहीं बताई. उन्होंने तेहरान को यह भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कोई भी चालाकी भारी हरकत करने की कोशिश की तो US उस देश को खत्म कर देगा. उन्होंने ईरान वॉर को 'शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन' कहा.

ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'यह जल्द ही खत्म होने वाला है और अगर यह फिर से शुरू होता है तो उन्हें और भी ज्यादा नुकसान होगा. उन्होंने कहा,'हमने थोड़ा एक्सकर्शन इसलिए लिया क्योंकि हमें लगा कि कुछ लोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें ऐसा करना होगा और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह एक शॉर्ट-टर्म एक्सकर्शन होने वाला है.'

अमेरिका-इजरायल के जरिए ईरान पर किए गए हमले को 11 दिन हो चुके हैं. 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था. इसके बाद से ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया. इसके अलावा इजरायल पर भी ईरान ने करारे हमले किए. आज 11वे दिन जारी इस जंग के सभी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं.