Advertisement
trendingNow13135393
Hindi NewsदुनियाIran US Israel War Live Updates: ईरान जंग अब आखिरी मोड़ पर? ट्रंप बोले- लड़ाई खत्म होने वाली, मगर तेहरान ने चाल चली तो जवाब भयानक होगा

Iran US Israel War Live Updates: ईरान जंग अब आखिरी मोड़ पर? ट्रंप बोले- लड़ाई खत्म होने वाली, मगर तेहरान ने चाल चली तो जवाब भयानक होगा

Us Israel and Iran Live Updates: अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमलों बाद मिडिल ईस्ट में पूरी तरह सुलगा हुआ है. इस जंग का आज 11वां दिन है और कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है. इस पर ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iran US Israel War Live Updates: ईरान जंग अब आखिरी मोड़ पर? ट्रंप बोले- लड़ाई खत्म होने वाली, मगर तेहरान ने चाल चली तो जवाब भयानक होगा
LIVE Blog

Us Israel and Iran Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान जंग 'जल्द खत्म' होने वाली है लेकिन उन्होंने कोई खास टाइमलाइन नहीं बताई. उन्होंने तेहरान को यह भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कोई भी चालाकी भारी हरकत करने की कोशिश की तो US उस देश को खत्म कर देगा. उन्होंने ईरान वॉर को 'शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन' कहा.

ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'यह जल्द ही खत्म होने वाला है और अगर यह फिर से शुरू होता है तो उन्हें और भी ज्यादा नुकसान होगा. उन्होंने कहा,'हमने थोड़ा एक्सकर्शन इसलिए लिया क्योंकि हमें लगा कि कुछ लोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें ऐसा करना होगा और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह एक शॉर्ट-टर्म एक्सकर्शन होने वाला है.'

अमेरिका-इजरायल के जरिए ईरान पर किए गए हमले को 11 दिन हो चुके हैं. 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था. इसके बाद से ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया. इसके अलावा इजरायल पर भी ईरान ने करारे हमले किए. आज 11वे दिन जारी इस जंग के सभी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
10 March 2026
07:08 AM

Iran War LIVE 'एक हफ्ते के भीतर वे हम पर, मध्य पूर्व और इज़राइल पर हमला कर देते'

ट्रंप ने कहा,'एक हफ्ते के भीतर वे हम पर 100% हमला करने वाले थे. वे तैयार थे. उनके पास अनुमान से कहीं ज्यादा मिसाइलें थीं और वे हम पर हमला करने वाले थे लेकिन वे पूरे मिडिल ईस्ट और इजरायल पर हमला करने वाले थे.

07:04 AM

Iran War Live: मोजतबा खामेनेई के चुने जाने पर नाराज हैं ट्रंप

ईरान के जरिए मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुने जाने पर ट्रंप का कहना है कि यह बहुत निराशाजनक है इससे और समस्याएं पैदा होंगी. उन्होंने कहा कि मैं निराश था क्योंकि हमें लगता है कि इससे देश में वही समस्याएं और बढ़ जाएगी. उनके इस फैसले से मैं निराश हूं

06:59 AM

Us Israel Iran War: 20 गुना खतरनाक हमला किया जाएगा- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे होर्मुज स्ट्रेट में तेल का बहाव रुकता है, तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से बीस गुना ज्यादा जोर से हमला करेगा. इसके अलावा हम ऐसे टारगेट को खत्म कर देंगे जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए एक देश के तौर पर फिर से खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. मौत, आग और गुस्सा उन पर राज करेगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हू कि ऐसा न हो. यह अमेरिका की तरफ से चीन और उन सभी देशों के लिए एक तोहफा है जो होर्मुज स्ट्रेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद है यह एक ऐसा काम है जिसकी बहुत तारीफ की जाएगी.'

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Iran war

Trending news

ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला