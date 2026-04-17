Iran US Ceasefire Live: बड़ा खतरा टालने के लिए जंग जरूरी थी, ट्रंप बोले- ईरान मजबूत था लेकिन अब नहीं

Iran US Ceasefire Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि ईरान ने अपने पास मौजूद समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर सहमति दे दी है और दोनों देशों के बीच शांति समझौता अब काफी करीब है. उन्होंने कहा कि यह वही न्यूक्लियर मटेरियल है जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता था, इसलिए इसे हटाना बेहद जरूरी है. ट्रंप के मुताबिक, पिछले छह हफ्तों से चल रहे तनाव के बाद अब बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ी है और बहुत जल्द समाधान निकल सकता है.

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अगर समझौता फाइनल होता है, तो इसे इस्लामाबाद में साइन किया जा सकता है और वे खुद वहां मौजूद रह सकते हैं. प्रस्तावित डील में ईरान का परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा छोड़ना, यूरेनियम अमेरिका को देना और होर्मुज को फिर से खोलना शामिल है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है. ट्रंप का मानना है कि यह समझौता क्षेत्र में स्थिरता ला सकता है.

इसके अलावा लेबनान-इजरायल सीजफायर को लेकर ट्रंप ने उम्मीद जताई कि हिजबुल्ला इजराइल के साथ 10 दिन की जंगबंदी के दौरान जिम्मेदारी और शांति का व्यवहार करेगा. उन्होंने सभी पक्षों से हिंसा खत्म करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की.

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