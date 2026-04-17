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Iran US Ceasefire Live: बड़ा खतरा टालने के लिए जंग जरूरी थी, ट्रंप बोले- ईरान मजबूत था लेकिन अब नहीं

Iran US Ceasefire Live Updates: ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इशारा दिया है कि जल्द ही शांति होगी और वो खुद समझौते के समय इस्लामाबाद में मौजूद रह सकते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:09 AM IST
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Iran US Ceasefire Live: बड़ा खतरा टालने के लिए जंग जरूरी थी, ट्रंप बोले- ईरान मजबूत था लेकिन अब नहीं
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Iran US Ceasefire Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि ईरान ने अपने पास मौजूद समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर सहमति दे दी है और दोनों देशों के बीच शांति समझौता अब काफी करीब है. उन्होंने कहा कि यह वही न्यूक्लियर मटेरियल है जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता था, इसलिए इसे हटाना बेहद जरूरी है. ट्रंप के मुताबिक, पिछले छह हफ्तों से चल रहे तनाव के बाद अब बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ी है और बहुत जल्द समाधान निकल सकता है.

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अगर समझौता फाइनल होता है, तो इसे इस्लामाबाद में साइन किया जा सकता है और वे खुद वहां मौजूद रह सकते हैं. प्रस्तावित डील में ईरान का परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा छोड़ना, यूरेनियम अमेरिका को देना और होर्मुज को फिर से खोलना शामिल है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है. ट्रंप का मानना है कि यह समझौता क्षेत्र में स्थिरता ला सकता है.

इसके अलावा लेबनान-इजरायल सीजफायर को लेकर ट्रंप ने उम्मीद जताई कि हिजबुल्ला इजराइल के साथ 10 दिन की जंगबंदी के दौरान जिम्मेदारी और शांति का व्यवहार करेगा. उन्होंने सभी पक्षों से हिंसा खत्म करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की.

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दिनभर के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

17 April 2026
08:00 AM

गंभीर खतरों को टालने के लिए जंग जरूरी थी- ट्रंप

US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अपने संघर्ष में अमेरिका तेजी से जीत की राह पर है और उन्होंने इस संघर्ष को छोटा और काफी हद तक सीमित बताया है. लास वेगास में बोलते हुए, उन्होंने इस युद्ध को एक मामूली भटकाव कहा, लेकिन यह भी तर्क दिया कि गंभीर खतरों को टालने के लिए यह जरूरी था, संभवतः उनका इशारा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं की ओर था. उन्होंने दावा किया कि यह अभियान पिछले युद्धों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है. ट्रंप ने ईरान को मजबूत बताया, फिर भी जोर देकर कहा कि US सेना ने उसकी सैन्य शक्ति को काफी कमजोर कर दिया है और आरोप लगाया कि उसे नौसेना के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कासिम सुलेमानी की हत्या को भी एक अहम मोड़ बताया.

07:31 AM

हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,'हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली है, ये लोग लड़ाके थे और मैं नतीजे आने से पहले ही इसका दावा नहीं करना चाहता, लेकिन अब उनके पास कोई नौसेना नहीं बची है; 158 जहाज समुद्र की तलहटी में समा चुके हैं.'

 

07:14 AM

Iran War News: मैक्रों और स्टारमर ने होर्मुज पर विचार करने के लिए सहयोगियों को एकजुट किया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को सहयोगी देशों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के समाप्त होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा और निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय बल भेजने पर विचार किया गया.

अमेरिका और इजराइल के जरिए 28 फरवरी को इस्लामी गणराज्य के खिलाफ युद्ध शुरू करने के तुरंत बाद ईरान ने इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर नाकाबंदी लगा दी, जिससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी इजाफा हुआ. एक अस्थिर युद्धविराम के बावजूद, अमेरिका अब ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी लगा रहा है.

06:55 AM

Israel Lebanon Ceasefire: लेबनान ने नागरिकों को लेकर जारी की चेतावनी

लेबनानी सेना ने अभी-अभी नागरिकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है कि दक्षिणी गांवों में वापस न जाएं. इजरायली सेना कई कस्बों में बार-बार हमले और गोलाबारी करके संघर्ष-विराम का उल्लंघन कर रही है. सेना लोगों से इंतजार करने, सुरक्षा निर्देशों का पालन करने, अंधेरा होने के बाद सफ़र न करने और क्षतिग्रस्त इलाकों से दूर रहने को कह रही है. हिजबुल्ला ने भी नागरिकों को घर लौटने के खिलाफ चेतावनी दी है, जबकि लोग पहले से ही वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं.

06:51 AM

UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने की शांति की अपील

यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, पर्वतनेनी हरीश कहते हैं,'28 फरवरी 2026 को ईरान और खाड़ी इलाके में लड़ाई शुरू होने के बाद से, भारत ने गहरी चिंता जताई थी और सभी देशों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की थी. हमने सभी देशों से बातचीत और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने और तनाव कम करने और असल मुद्दों को जानबूझकर सुलझाने की अपील की है. हमने सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने की भी अपील की है. भारत ने इस बात पर दुख जताया है कि इस लड़ाई में कमर्शियल शिपिंग को मिलिट्री हमलों का निशाना बनाया गया. लड़ाई के दौरान जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की कीमती जानें गईं. हम दोहराते हैं कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और बेगुनाह आम लोगों को खतरे में डालना, या होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन और कॉमर्स की आजादी में रुकावट डालना मंजूर नहीं है. इस बारे में इंटरनेशनल कानून का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए. हम जोर देकर अपील करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट के जरिए नेविगेशन और ग्लोबल कॉमर्स की सुरक्षित और बिना रुकावट की आजादी को फिर से शुरू किया जाए.

06:49 AM

Us Iran War Live: अमेरिकी सेना के मालवाहक विमानों में हलचल तेज

फ्लाइट ट्रैकर्स पर अमेरिकी सेना के मालवाहक विमानों की हलचल तेज हो गई है, जो मध्य-पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं. इस समय एक दर्जन से ज्यादा C-17 ग्लोबमास्टर और C-5M सुपर गैलेक्सी विमान अटलांटिक महासागर को पार करते हुए ट्रैक किए गए हैं; ये सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

06:45 AM

समझौते में लेबनान को शामिल करना जरूरी- गालिबाफ

ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले किसी भी बड़े समझौते में लेबनान को शामिल करना जरूरी है. उनका मानना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए लेबनान की भूमिका अहम है. उन्होंने यह बात पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत के दौरान कही, जो इन दिनों तेहरान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के बीच 10 दिन के युद्धविराम का ऐलान किया है, जिसे तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. हालांकि, गालिबाफ ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसकी नीतियां क्षेत्र में स्थिरता लाने में बाधा बन सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्धविराम हिजबुल्ला की मजबूती और 'रेजिस्टेंस' की एकजुटता की वजह से संभव हो पाया है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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