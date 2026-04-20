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Hindi NewsदुनियाLIVE: होर्मुज में IRGC का जवाबी हमला! अमेरिकी जहाजों पर किया अटैक, US फोर्सेज पीछे हटीं- ईरान

LIVE: होर्मुज में IRGC का जवाबी हमला! अमेरिकी जहाजों पर किया अटैक, US फोर्सेज पीछे हटीं- ईरान

Iran Us Clash in Hormuz: ईरान और अमेरिका के बीच भले ही सीजफायर का ऐलान हो, लेकिन तनाव में जरा भी कमी नहीं आई है. होर्मुज पर दोनों देश की फौजें एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं. अमेरिका ने ईरान के शिप को भी कब्जे में ले लिया है. दोनों देशों के तनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको आज इसी लाइव ब्लॉग में देंगे. बने रहें हमारे साथ.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:56 AM IST
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LIVE: होर्मुज में IRGC का जवाबी हमला! अमेरिकी जहाजों पर किया अटैक, US फोर्सेज पीछे हटीं- ईरान
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Iran US Crisis Live Updates: ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने उसके कारोबारी जहाज TOUSKA को कब्जे में ले लिया है. ईरान के सैन्य मुख्यालय 'हजरत खतम अल-अनबिया' ने कहा कि अमेरिका ने युद्धविराम तोड़ा, समुद्री डकैती की और ओमान सागर में ईरानी जहाज पर हमला किया. बयान में कहा गया कि अमेरिकी सैनिक जहाज पर चढ़े और उसके नेविगेशन सिस्टम को नाकाम कर दिया गया. ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी सेना जल्द ही इस हथियारबंद समुद्री डकैती का जवाब देगी और बदला लेगी.

नाकाबंदी तोड़ रहा था ईरानी जहाज- CENTCOM

वहीं अमेरिकी सेना के CENTCOM ने कहा कि ईरानी झंडे वाला मालवाहक जहाज TOUSKA अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था. अमेरिकी युद्धपोत ने उसे रोका. अमेरिका के मुताबिक जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने आदेश नहीं माना. इसके बाद जहाज के इंजन रूम पर फायरिंग कर उसकी रफ्तार रोक दी गई और अमेरिकी मरीन कमांडो ने जहाज पर कब्जा कर लिया.

सामान की जांच की जा रही है- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने जहाज को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है और अब जहाज पर मौजूद सामान की जांच की जा रही है. यह घटना ऐसे समय हुई है जब होर्मुज और ओमान सागर में तनाव काफी बढ़ा हुआ है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी दो हफ्ते का युद्धविराम 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है. जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता को लेकर भी हलचल तेज हो रही हैं.

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20 April 2026
07:56 AM

जंग शुरू होने से अब तक सिर्फ 279 जहाज गुजरे

जंग शुरू होने के बाद से, दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सिर्फ 279 जहाज गुजरे हैं. अल-जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से 12 अप्रैल 2026 के बीच केवल 279 जहाज इस रास्ते से गुजरे, जबकि युद्ध से पहले यहां लगभग 100 जहाज रोजाना गुजरते थे. वहीं सीजफायर के बाद से अब तक की बात करें तो अब तक सिर्फ 45 जहाजों होर्मुज पार किया है. 

07:40 AM

हम जंग से डरते नहीं हैं... सरकार के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग

ईरान की सरकार के समर्थन में हजारों लोग तेहरान की सड़कों पर उतर आए हैं. इनमें से कुछ लोगों ने अमेरिका के प्रति पूरी तरह से अविश्वास जाहिर किया और ईरानी अधिकारियों से पीछे न हटने की अपील की.

मसूमेह अलीमोहम्मदी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा,'अमेरिका ने अब तक हमसे किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है और न ही हमारे साथ किए गए किसी समझौते का पालन किया है. जिसके नतीजे में, हमारी उम्मीद है कि भले ही कूटनीतिक बातचीत किसी भी हाल में आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन हमें इस अमेरिका के प्रति पूरी तरह से अविश्वास रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, जिसने अब तक अपनी किसी भी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया है.' इसके अलावा हामिदरेजा हैदरी ने कहा कि ईरानी लोग जंग से नहीं डरते

07:20 AM

IRGC की नौसैनिक यूनिट्स ने की जवाबी कार्रवाई

प्रेस टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि IRGC की नौसैनिक यूनिट्स तुरंत मौके पर पहुंचीं और जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद अमेरिकी बलों को वहां से हटना पड़ा. ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका ने अपने सैन्य लक्ष्य पूरे न होने के बाद ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की है.

07:00 AM

ईरान का अमेरिकी जहाजों पर किया अटैक, US फोर्सेज पीछे हटीं

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि ओमान सागर में तैनात अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा. आरोप है कि अमेरिकी बलों ने एक ईरानी व्यापारी जहाज पर फायरिंग की थी. Press TV की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने जहाज को ईरानी जलसीमा में वापस भेजने की कोशिश में निशाना बनाया. यह घटना होर्मुज में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही के बीच हुई.

06:48 AM

कच्चे तेल की कीमतों में 7 फीसद इजाफा

ईरान के जरिए एक बार फिर होर्मुज में ज्यादातर जहाजों की आवाजाही रोकने के बाद रविवार को तेल की कीमतों में तेज उछाल आया. यह रास्ता दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है. ब्रेंट क्रूड करीब 7% बढ़कर 96.88 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि अमेरिकी क्रूड भी 7% चढ़कर 90.33 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इससे पहले उम्मीद थी कि जलडमरूमध्य फिर खुल जाएगा, लेकिन ईरान ने शनिवार को दोबारा रास्ता बंद करने का ऐलान कर दिया.

06:46 AM

होर्मुज पार करने वाले जहाजों में क्या-क्या था?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नाफ्था, खाद और पेट्रोलियम कोक जैसी खेपें भी एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को भेजी गईं. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जहाजों का हालिया कारोबारी संबंध ईरान से भी था, जिससे पता चलता है कि क्षेत्रीय तनाव के बावजूद इस समुद्री रास्ते से व्यापारिक गतिविधियां जारी हैं.

06:45 AM

होर्मुज से गुजरे 20 से ज्यादा जहाज

रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 20 से ज्यादा जहाज होर्मुज से गुजरे. यह 1 मार्च के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा आवाजाही मानी जा रही है. इससे संकेत मिलता है कि इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाजों की आवाजाही में आंशिक सुधार हुआ है. इन जहाजों में ऊर्जा और औद्योगिक सामान ले जाने वाले कई पोत शामिल थे. इनमें LPG गैस ले जाने वाले जहाज चीन और भारत जा रहे थे. वहीं कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद लेकर कुछ टैंकर मोजाम्बिक, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ताइवान और श्रीलंका की ओर बढ़े.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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