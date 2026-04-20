LIVE: होर्मुज में IRGC का जवाबी हमला! अमेरिकी जहाजों पर किया अटैक, US फोर्सेज पीछे हटीं- ईरान

Iran US Crisis Live Updates: ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने उसके कारोबारी जहाज TOUSKA को कब्जे में ले लिया है. ईरान के सैन्य मुख्यालय 'हजरत खतम अल-अनबिया' ने कहा कि अमेरिका ने युद्धविराम तोड़ा, समुद्री डकैती की और ओमान सागर में ईरानी जहाज पर हमला किया. बयान में कहा गया कि अमेरिकी सैनिक जहाज पर चढ़े और उसके नेविगेशन सिस्टम को नाकाम कर दिया गया. ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी सेना जल्द ही इस हथियारबंद समुद्री डकैती का जवाब देगी और बदला लेगी.

नाकाबंदी तोड़ रहा था ईरानी जहाज- CENTCOM

वहीं अमेरिकी सेना के CENTCOM ने कहा कि ईरानी झंडे वाला मालवाहक जहाज TOUSKA अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था. अमेरिकी युद्धपोत ने उसे रोका. अमेरिका के मुताबिक जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने आदेश नहीं माना. इसके बाद जहाज के इंजन रूम पर फायरिंग कर उसकी रफ्तार रोक दी गई और अमेरिकी मरीन कमांडो ने जहाज पर कब्जा कर लिया.

सामान की जांच की जा रही है- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने जहाज को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है और अब जहाज पर मौजूद सामान की जांच की जा रही है. यह घटना ऐसे समय हुई है जब होर्मुज और ओमान सागर में तनाव काफी बढ़ा हुआ है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी दो हफ्ते का युद्धविराम 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है. जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता को लेकर भी हलचल तेज हो रही हैं.