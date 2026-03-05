Iran Israel and Us War Live: ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप को मिली सीनेट की हरी झंडी, 47-53 से खारिज किया जंग रोकने का प्रस्ताव

Iran Israel and Us Middle East War Updates: मिडिल ईस्ट में अभी-भी जंग के हालात हैं, अमेरिका-इजरायली हमलों में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान भी जवाब कार्रवाइयां कर रहा है. मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के जबरदस्त हमले जारी हैं. ना सिर्फ सैन्य अड्डे बल्कि दूतावास और कॉन्सुलेट को ईरान निशाना बनाया है. जिसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों को छोड़ने के लिए कहा है. वहीं अमेरिका को अपने कई ठिकाने बंद भी करने पड़े हैं.

अमेरिका ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक 17500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक मिडिल ईस्ट से सुरक्षित लौट आए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन ने इस इलाके में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच लोगों को निकालने और मदद की कोशिशें तेज कर दी हैं. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से जारी एक मीडिया नोट में, असिस्टेंट सेक्रेटरी डायलन जॉनसन ने कहा कि अकेले मंगलवार को 8500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक देश लौट आए, जो हाल के हफ्तों में एक दिन में सबसे बड़ी आवाजाही में से एक है.

मिडिल ईस्ट में जारी जंग से संबंधित तमाम पड़े और जरूरी अपडेट्स के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.