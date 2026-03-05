Iran Israel and Us War Live: ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप को मिली सीनेट की हरी झंडी, 47-53 से खारिज किया जंग रोकने का प्रस्ताव

Iran Israel and Us Middle East War Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पहले से बड़े हमले करने की बात कह रहे हैं. मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग से संबंधित सभी अपडेट्स हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में देंगे
Iran Israel and Us Middle East War Updates: मिडिल ईस्ट में अभी-भी जंग के हालात हैं, अमेरिका-इजरायली हमलों में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान भी जवाब कार्रवाइयां कर रहा है. मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के जबरदस्त हमले जारी हैं. ना सिर्फ सैन्य अड्डे बल्कि दूतावास और कॉन्सुलेट को ईरान निशाना बनाया है. जिसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों को छोड़ने के लिए कहा है. वहीं अमेरिका को अपने कई ठिकाने बंद भी करने पड़े हैं.
अमेरिका ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक 17500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक मिडिल ईस्ट से सुरक्षित लौट आए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन ने इस इलाके में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच लोगों को निकालने और मदद की कोशिशें तेज कर दी हैं. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से जारी एक मीडिया नोट में, असिस्टेंट सेक्रेटरी डायलन जॉनसन ने कहा कि अकेले मंगलवार को 8500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक देश लौट आए, जो हाल के हफ्तों में एक दिन में सबसे बड़ी आवाजाही में से एक है.
मिडिल ईस्ट में जारी जंग से संबंधित तमाम पड़े और जरूरी अपडेट्स के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.
Israel Iran Live Attack: US ने मिडिल ईस्ट में फंसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट शुरू कर दी हैं. US स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद मिडिल ईस्ट में फंसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए चार्टर फ्लाइट चल रही हैं. बुधवार को अधिकारियों ने कंफर्म किया कि एक फ्लाइट पहले ही अमेरिकियों को वापस यूनाइटेड स्टेट्स ले जाने वाले इलाके से निकल चुकी है.
अलजजीरा ने एक विश्लेषक के हवाले से बताया कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों की वजह से आपूर्ति में दिक्कत जारी रहती है, तो वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा. उन्होंने आगे बताया कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य से आने वाले आधे तेल को रोक दिया जाता है, शायद इसलिए कि अमेरिकी नौसेना अब टैंकरों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, तो हम कुछ समय के लिए तेल की कीमत में 150 डॉलर प्रति बैरल तक की वृद्धि देख सकते हैं.
संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी ने ईरानी अधिकारियों की बुनियाद पर अपने अनुमान में यह भी कहा कि हर दिन लगभग 1000 से 2000 गाड़ियां राजधानी से निकल रही थीं, जिनमें से ज्यादातर उत्तर की तरफ जा रही थीं. जेनेवा में मौजूद UNHCR के प्रवक्ता बाबर बलूच ने कहा कि बुधवार की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि हाल के संघर्ष से जुड़ी सीमा पार आवाजाही में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन स्थिति अभी भी अस्थिर है.
मिडिल ईस्ट संकट: कतर में भारतीय दूतावास ने भारतीयों से घर के अंदर रहने की अपील की, क्योंकि इलाके में लड़ाई बढ़ रही है. कतर की राजधानी दोहा में भारतीय दूतावास ने ईरान और US-इजरायल गठबंधन के बीच चल रहे हथियारबंद संघर्ष को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है. अलग-अलग उपायों के साथ, डिप्लोमैटिक मिशन ने भारतीयों से घर के अंदर रहने और गैर-जरूरी मूवमेंट से बचने की अपील की है.
अमेरिकी सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ युद्ध पर लगाम लगाने की कोशिश को वोट देकर खारिज कर दिया. यह एक ऐसे हथियारबंद संघर्ष के लिए शुरुआती समर्थन दिखाता है जो तेजी से बढ़ गया है और पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है. साथ ही US के पास इससे बाहर निकलने का कोई साफ तरीका नहीं है. यह कानून, जिसे वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, 47-53 वोटों से फेल हो गया. वोट ज्यादातर पार्टी लाइन पर पड़े, हालांकि केंटकी के रिपब्लिकन सेन रैंड पॉल ने इसके पक्ष में और पेन्सिलवेनिया के डेमोक्रेटिक सेन जॉन फेटरमैन ने इसके खिलाफ वोट दिया.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान 'Operation Epic Fury' में अमेरिका बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर इस जंग को 10 में से नंबर देने हों तो वे इसे 15 देंगे. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान की सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है. उन्होंने दावा किया कि ईरान के मिसाइल सिस्टम और लॉन्चर तेजी से नष्ट किए जा रहे हैं.