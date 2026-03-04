Iran-Israel and Us War Live Updates: ईरान के मशहद शहर में दफनाएं जाएंगे अयातुल्ला खामेनेई- ईरानी मीडिया का दावा

Iran Vs Israel and America Live Updates: अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है. देश की एक्सपर्ट असेंबली ने मोजतबा को नया सर्वोच्च नेता चुना है.
Trending Photos
Iran Vs Israel and America Live Updates: ईरान बनाम अमेरिका-इजरायल जंग अभी भी जा रही है. 5वें दिन भी एक दूसरे हमले किए जा रहे हैं. इसी बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह पर उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है. ईरान इंटरनेशनल ने मंगलवार को बताया कि अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को देश की एक्सपर्ट असेंबली के जरिए ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में चुना गया है. उस समाचार एजेंसी के मुताबिक 56 वर्षीय मोजतबा को देश की बागडोर संभालने के लिए चुना गया है. वे दिवंगत नेता के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं और लंबे समय से पर्यवेक्षकों के जरिए उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था.
Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा अपडेट आया है. बताया जा रहा है कि उनकी तदफीन (दफनाने की प्रक्रिया) मशहद शहर में होगी. ईरान का मशहद शहर धार्मिक नजरिये से बहुत खास और पवित्र है.
ईरानी आर्मी ने बताया कि उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलग-अलग सैन्य अड्डों पर हमले किए और उन हमलों में अमेरिका के अब तक 160 से ज्यादा फौजियों की मौत हो गई है.
सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश की हवाई रक्षा प्रणाली ने देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 9 ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है.
Us Fighter Jest F15: एक दूसरे पर हमलों के बीच ईरानी फौज ने दावा किया है उसने अमेरिकी सेना का फाइटर जेट F15 मार गिराया है.
अल-जजीरा के मुताबिक कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि छर्रे लगने से एक लड़की की मौत हो गई. मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ अब्दुल्ला अल-सुंद ने एक बयान में कहा कि राजधानी के एक रिहायशी इलाके में छर्रे गिरने से एक लड़की घायल हो गई और होश में लाने की कोशिशों के बावजूद चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई. US, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से कुवैत में कम से कम तीन और लोग मारे गए हैं.
Iran US Live Updates: अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान ने जवाबी हमलों में 500 से ज्यादा मिसाइलें और 2000 ड्रोन दागे. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी फौज ने एक पनडुब्बी समेत 17 ईरानी जहाजों को तबाह कर दिया है और ईरान में लगभग 2,000 ठिकानों पर हमला किया है.
मिलिट्री का कहना है कि US ने ईरान में 17 जहाजों को तबाह कर दिया है और लगभग 2000 टारगेट पर हमला किया है. US सेंट्रल कमांड के कमांडर ने मंगलवार को कहा कि US मिलिट्री ने एक सबमरीन समेत 17 ईरानी जहाजों को तबाह कर दिया है और ईरान में लगभग 2000 टारगेट पर हमला किया है. US सेंट्रल कमांड के ब्रैड कूपर ने X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा,'आज अरब की खाड़ी, होर्मुज की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में एक भी ईरानी जहाज नहीं है.'
मोजतबा खामेनेई ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के बेटे हैं. हालांकि वो इससे पहले किसी भी बड़े पद नहीं रहे हैं. साथ ही शासन में उनका कोई औपचारिक पद नहीं है. हालांकि, ऐसा माना जाता है कि पर्दे के पीछे उनका काफी प्रभाव है.
कहा जा रहा है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने मौलवियों के संगठन पर मोजतबा का समर्थन करने के लिए भारी दबाव डाला था. हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह कह पाना मुश्किल है.
ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया,'विशेषज्ञों की सभा ने अली खामेनेई के बेटे मोजतबा को अगला सर्वोच्च नेता चुना है.' एजेंसी के मुताबिक 56 वर्षीय मोजतबा को देश की बागडोर संभालने के लिए चुना गया है. वे दिवंगत नेता के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं और लंबे समय से पर्यवेक्षकों द्वारा उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था. मोजतबा का इस पद पर बैठना राजनीतिक रूप से संवेदनशील साबित हो सकता है. ईरान लंबे समय से वंशानुगत शासन की आलोचना करता रहा है और खुद को राजशाही के ज्यादा न्यायसंगत विकल्प के तौर पर पेश करता रहा है. पिता से पुत्र को सत्ता हासिल करने से इस सिद्धांत पर सवाल उठेंगे.