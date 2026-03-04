Iran-Israel and Us War Live Updates: ईरान के मशहद शहर में दफनाएं जाएंगे अयातुल्ला खामेनेई- ईरानी मीडिया का दावा

Iran Vs Israel and America Live Updates: ईरान बनाम अमेरिका-इजरायल जंग अभी भी जा रही है. 5वें दिन भी एक दूसरे हमले किए जा रहे हैं. इसी बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह पर उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है. ईरान इंटरनेशनल ने मंगलवार को बताया कि अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को देश की एक्सपर्ट असेंबली के जरिए ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में चुना गया है. उस समाचार एजेंसी के मुताबिक 56 वर्षीय मोजतबा को देश की बागडोर संभालने के लिए चुना गया है. वे दिवंगत नेता के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं और लंबे समय से पर्यवेक्षकों के जरिए उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था.

