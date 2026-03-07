US-Israel-Iran War LIVE Update: ईरान में तबाही जारी, सऊदी अरब ने तेल क्षेत्र की ओर जा रहे ड्रोनों को रोका; भड़की एटमी जंग की चिंगारी

US-Israel-Iran War LIVE: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब आठवें दिन में पहुंच चुका है और इसके साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ये जंग 28 फरवरी को तेहरान में हुए बड़े हमले के बाद शुरू हुई थी. शुरुआती सीमित हवाई हमलों से आगे बढ़ते हुए ये जंग अब कई मोर्चों पर फैल चुकी है, जिसमें हिंद महासागर में नौसैनिक गतिविधियां और खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन हमले भी शामिल हो गए हैं.

सख्त रुख को दिखाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि तेहरान के साथ बातचीत तभी दोबारा शुरू होगी, जब ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होगा. पिछले एक हफ्ते से अमेरिका और इजरायल ईरान के अंदर कई बड़े हमले कर रहे हैं. इन हमलों में सैन्य ठिकानों, शीर्ष कमांडरों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है. अब इस युद्ध का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है. तनाव बढ़ने के बीच कच्चे तेल की कीमतें 2023 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं. जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ...