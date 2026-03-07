US-Israel-Iran War LIVE Update: ईरान में तबाही जारी, सऊदी अरब ने तेल क्षेत्र की ओर जा रहे ड्रोनों को रोका; भड़की एटमी जंग की चिंगारी

Israel-Iran War LIVE Updates: इजरायली हमलों में खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज हो गया है. 28 फरवरी को तेहरान में हुए बड़े हमले के बाद शुरू हुआ यह टकराव अब बहु-मोर्चीय युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें हवाई हमलों के साथ हिंद महासागर में नौसैनिक गतिविधियां और खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन हमले भी शामिल हैं. इस बीच अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकाने निशाने पर हैं, जबकि बढ़ते तनाव से तेल कीमतें और वैश्विक बाजार प्रभावित हुए हैं. जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ...
US-Israel-Iran War LIVE: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब आठवें दिन में पहुंच चुका है और इसके साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ये जंग 28 फरवरी को तेहरान में हुए बड़े हमले के बाद शुरू हुई थी. शुरुआती सीमित हवाई हमलों से आगे बढ़ते हुए ये जंग अब कई मोर्चों पर फैल चुकी है, जिसमें हिंद महासागर में नौसैनिक गतिविधियां और खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन हमले भी शामिल हो गए हैं.
सख्त रुख को दिखाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि तेहरान के साथ बातचीत तभी दोबारा शुरू होगी, जब ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होगा. पिछले एक हफ्ते से अमेरिका और इजरायल ईरान के अंदर कई बड़े हमले कर रहे हैं. इन हमलों में सैन्य ठिकानों, शीर्ष कमांडरों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है. अब इस युद्ध का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है. तनाव बढ़ने के बीच कच्चे तेल की कीमतें 2023 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं. जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ...
US-Israel-Iran War LIVE Update: ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने अमेरिका पर लगाया आरोप
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अमेरिकी हमले अरब देशों की जमीन से किए जा रहे हैं और इनमें बच्चों व निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. शनिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए अराघची ने कहा कि ईरान और उसके अरब देश सदियों से दोस्ती, सम्मान और भाईचारे के रिश्ते में जुड़े रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलावर हमारे अरब मित्रों की धरती से ईरान पर हमले कर रहे हैं. अराघची ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया सीधे तौर पर अमेरिका के ठिकानों और उसकी संस्थाओं को निशाना बनाएगी.
US-Israel-Iran War LIVE Update: रूस के ईरान को मदद करने की खबरों पर पेंटागन चीफ ने दिया जवाब
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी है जिनमें दावा किया गया था कि रूस ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है, जिससे उसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने में मदद मिल सकती है. हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका इस स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और हर पहलू को अपनी सैन्य रणनीति में शामिल कर रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिक निश्चिंत रह सकते हैं कि उनके कमांडर-इन-चीफ को पूरी जानकारी है कि कौन किससे संपर्क में है. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी गतिविधियां अमेरिका के हितों के खिलाफ होंगी, उनका कड़ा जवाब दिया जाएगा.
US-Israel-Iran War LIVE Update: ईरानी हमले के बाद बहरीन में एयर रेड सायरन, पूरे देश में हाई अलर्ट
ईरानी हमले के बाद बहरीन में एयर रेड सायरन बजने से पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया. अधिकारियों ने तुरंत चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की. कई इलाकों के निवासियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां हालात पर कड़ी निगरानी रख रही थीं, उसी दौरान सायरन की आवाज सुनाई दी. इसके बाद प्रशासन ने नागरिकों को एहतियात बरतने और घरों के अंदर रहने की सलाह दी. अधिकारियों ने कहा है कि जब तक अगला निर्देश जारी नहीं होता, लोग सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते रहें.
US-Israel-Iran War LIVE Update: एयर कनाडा ने तेल अवीव की उड़ानें 2 मई तक रद्द कीं
पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच एयर कनाडा ने क्षेत्र से जुड़ी अपनी कई उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है. एयरलाइन ने घोषणा की है कि टोरंटो से तेल अवीव के बीच संचालित होने वाली उसकी फ्लाइट्स 2 मई तक रद्द रहेंगी. इसके अलावा टोरंटो और दुबई के बीच चलने वाली उड़ानें भी 28 मार्च तक स्थगित कर दी गई हैं. एयर कनाडा का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और सुरक्षा चिंताओं के चलते कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस अपने संचालन में बदलाव कर रही हैं.
US-Israel-Iran War LIVE Update: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दोहा में भारतीय दूतावास ने जारी किए अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर
पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा तनाव के बीच कतर में भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भारतीय समुदाय के लिए तीन आपातकालीन नंबर साझा किए.
जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर हैं:
+974 55647502
+974 55362508
+974 55384683
US-Israel-Iran War LIVE Update: शायबाह ऑयल फील्ड को निशाना बना रहे 6 ड्रोन को सऊदी ने गिराया
सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने शायबाह ऑयल फील्ड की ओर बढ़ रहे 6 ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया. मंत्रालय के मुताबिक ये ड्रोन तेल क्षेत्र को निशाना बनाकर भेजे गए थे, लेकिन समय रहते उन्हें इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया.
US-Israel-Iran War LIVE Update: मिडिल ईस्ट में एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका
यूक्रेन युद्ध में रूस के ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में मिली सफलता के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात करने की योजना बना रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह तकनीक एक अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित की गई है, जो दुश्मन के ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन के जरिए ही जवाबी हमला करती है.
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तकनीक ने यूक्रेन में रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी डिजाइन वाले शाहेद ड्रोन के खिलाफ प्रभावी परिणाम दिए हैं.
ड्रोन हमलों से सुरक्षा मजबूत करने के लिए पिछले साल इस सिस्टम को रोमानिया और पोलैंड में भी तैनात किया गया था. अब इसे मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी है, ताकि अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों को ईरानी ड्रोन खतरे से बेहतर सुरक्षा मिल सके.
US-Israel-Iran War LIVE Update: ट्रंप बोले- ईरान ‘बिना शर्त करे सरेंडर’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर की अपनी मांग को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका मतलब किसी औपचारिक कूटनीतिक समझौते से नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह खत्म करने से है. शुक्रवार को एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि बिना शर्त सरेंडर का मतलब यह हो सकता है कि ईरान इसकी घोषणा करे. लेकिन यह तब ही माना जाएगा जब वे लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे. जब उनके पास न लड़ने के लिए लोग होंगे और न संसाधन. ट्रंप के इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका और इजरायल का सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ का मुख्य लक्ष्य ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह कमजोर करना हो सकता है.
US-Israel-Iran War LIVE Update: लेबनान के नबी चित में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच झड़प
लेबनान के नबी चित कस्बे में हिजबुल्लाह लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच झड़प की खबर सामने आई है. लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, स्थानीय बंदूकधारियों ने कस्बे के पास पहुंची इजरायली सेना को पीछे धकेलने की कोशिश की. इस दौरान इलाके के ऊपर इजरायली युद्धक विमानों की गतिविधि भी देखी गई.
हिजबुल्लाह से जुड़े अल-मनार टीवी के अनुसार, इजरायली सैनिकों ने नबी चित में उतरने के तीन प्रयास किए. इनमें से आखिरी कोशिश शुक्रवार देर रात की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि कस्बे के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों और स्थानीय निवासियों ने इजरायली सैनिकों का सामना किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई.