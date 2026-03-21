Advertisement
trendingNow13148282
Hindi NewsदुनियाUS-Israel-Iran War: जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिनलैंड-UK समेत 18 देशों ने जारी किया संयुक्त बयान, ईरान की बढ़ी टेंशन

US-Israel-Iran War: जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिनलैंड-UK समेत 18 देशों ने जारी किया संयुक्त बयान, ईरान की बढ़ी टेंशन

US-Israel-Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध आज 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है. इजरायल ने ईरान की गैस सुविधा पर हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. जंग से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US-Israel-Iran War: जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिनलैंड-UK समेत 18 देशों ने जारी किया संयुक्त बयान, ईरान की बढ़ी टेंशन
LIVE Blog

US-Israel-Iran War LIVE: मिडिल ईस्ट में जंग लगातार तेज होती जा रही है. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का शनिवार को 22वां दिन है. इस बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने खाड़ी इलाके में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वह कहीं भी सेना तैनात करने पर विचार नहीं कर रहे हैं. वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उनका देश इस जंग में बढ़त बनाए हुए है और ईरान को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि यह सैन्य अभियान जब तक आवश्यक होगा जारी रहेगा. उधर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक F-35 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है. इस जंग से जुड़े हर ताजा अपडेट यहां पढ़ें...

Add Zee News as a Preferred Source
21 March 2026
07:33 AM

US-Israel-Iran War: ईरान ने हिंद महासागर में US-UK बेस को बनाया निशाना, डिएगो गार्सिया की ओर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

US-Israel-Iran War Live Update: रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया में US-UK के साझा सैन्य बेस की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि करीब 4000 किमी दूर स्थित इस बेस तक दोनों मिसाइलें नहीं पहुंच सकीं, लेकिन इस घटना ने ईरान की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को लेकर चिंता बढ़ा दी है. जानकारी के अनुसार, एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को एक अमेरिकी युद्धपोत ने बीच रास्ते में इंटरसेप्ट किया. हालांकि, उसे पूरी तरह नष्ट किया गया या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. इस मामले पर पेंटागन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. डिएगो गार्सिया, चागोस द्वीप समूह का हिस्सा, अमेरिका के लिए बेहद अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है, जिसका इस्तेमाल एशिया और मध्य-पूर्व में ऑपरेशन्स के लिए किया जाता है. वर्तमान में यह बेस ब्रिटेन के नियंत्रण में है, हालांकि इसे मॉरीशस को सौंपने की योजना को लेकर भी विवाद बना हुआ है.

07:28 AM

US-Israel-Iran War: होर्मुज पर नरम पड़ा ईरान, जापानी जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने को तैयार; स्थायी शांति की वकालत

US-Israel-Iran War Live Update: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि तेहरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जापानी जहाजों की मदद के लिए तैयार है. जापान की क्योडो न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि स्ट्रेट बंद नहीं किया गया है और यह अब भी खुला है. अराघची ने कहा कि अगर जापान जैसे देश ईरान के साथ समन्वय बनाए रखते हैं, तो तेहरान उनके जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कर सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस अहम समुद्री मार्ग पर अनिश्चितता बनी हुई है. उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान केवल युद्धविराम नहीं, बल्कि संघर्ष का व्यापक और स्थायी अंत चाहता है. गौरतलब है कि जापान अपने 90% से अधिक कच्चे तेल का आयात मध्य पूर्व से करता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है.

07:22 AM

US-Israel-Iran War: इजरायल पर मिसाइल और रॉकेट हमले तेज, तेल अवीव और हाइफा बने निशाना

US-Israel-Iran War Live Update: मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के बीच इजरायल पर हमले और तेज हो गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, तेल अवीव और हाइफा जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया. इन हमलों से इलाके में दहशत फैल गई और कई जगहों पर सायरन बजने लगे, जिसके बाद लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते नजर आए. इसी बीच, लेबनान स्थित हिज्बुल्ला ने भी इजरायल के उत्तरी इलाकों पर रॉकेट दागे, जिससे तनाव और बढ़ गया है. इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने कई मिसाइलों और रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ हमले अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे. 

07:20 AM

US-Israel-Iran War: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले नाकाम किए, 38 UAV मार गिराने का दावा

US-Israel-Iran War Live Update: सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पिछले तीन घंटों के भीतर अपने पूर्वी क्षेत्र के ऊपर 38 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया. मंत्रालय ने अभी तक इन ड्रोन के स्रोत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है और न ही यह स्पष्ट किया है कि इस घटना में कोई हताहत हुआ या किसी तरह का नुकसान हुआ है.

07:10 AM

US-Israel-Iran War: ईद-उल-फितर पर ईरान में उमड़ी भीड़, जश्न के साथ दिखा युद्ध के बीच विरोध का स्वर

US-Israel-Iran War Live Update: रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और इजरायल की बमबारी के खतरे के बावजूद, रमजान के समापन का प्रतीक ईद-उल-फितर का स्वागत करने के लिए पूरे ईरान की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग जुटे. फार्स सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह पर भारी भीड़ देखी गई. इस बार ईद-उल-फितर का त्योहार ईरानी नव वर्ष नौरोज के साथ भी पड़ा है, जो इस्लामी और फारसी कैलेंडर का दुर्लभ संयोग माना जा रहा है. वहीं, कई शहरों में ये धार्मिक सभाएं अमेरिका-इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भी बदलती नजर आईं.

 

07:05 AM

US-Israel-Iran War: फिनलैंड समेत 19 देशों ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त बयान किया जारी, ईरानी हमलों की कड़ी निंदा

Hormuz Strait Tensions Live Update: फिनलैंड और 19 अन्य देशों ने होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त बयान जारी किया है. जानकारी के अनुसार, फिनलैंड के साथ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, चेकिया, रोमानिया, बहरीन और लिथुआनिया ने इस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं. सभी देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यह संयुक्त बयान फारस की खाड़ी, खासकर होर्मुज स्ट्रेट की मौजूदा स्थिति को लेकर साझा चिंता को दर्शाता है.

07:03 AM

US-Israel-Iran War: इजरायल ने हिज्बुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना 

Israel-Hezbollah Conflict Live Updates: इजरायल ने दावा किया है कि उसने बेरूत में ईरान समर्थित संगठन हिज्बुल्ला को निशाना बनाकर तड़के कई एयरस्ट्राइक किए. हमलों से पहले इजरायली सेना ने प्रभावित इलाकों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जारी की थी.

06:55 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से रोका 

Israel-Iran War Live: बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है. यह कदम बाजार में सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

US-Israel-Iran WarUS-Israel-Iran War LIVE

Trending news

लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
weather update
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
West Bengal Election 2026
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
National News
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील