US-Israel-Iran War: जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिनलैंड-UK समेत 18 देशों ने जारी किया संयुक्त बयान, ईरान की बढ़ी टेंशन

US-Israel-Iran War LIVE: मिडिल ईस्ट में जंग लगातार तेज होती जा रही है. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का शनिवार को 22वां दिन है. इस बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने खाड़ी इलाके में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वह कहीं भी सेना तैनात करने पर विचार नहीं कर रहे हैं. वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उनका देश इस जंग में बढ़त बनाए हुए है और ईरान को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि यह सैन्य अभियान जब तक आवश्यक होगा जारी रहेगा. उधर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक F-35 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है. इस जंग से जुड़े हर ताजा अपडेट यहां पढ़ें...

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