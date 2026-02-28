US-Israel Attack on Iran Live:अमेरिका-इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, सुप्रीम लीडर खामेनेई का घर-ऑफिस तबाह

Israel Attack on Iran Live update: इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. हालांकि ईरानी सरकार की ओर से घटना पर तुरंत कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इस हमले के बाद दोनों देशों में इमरजेंसी घोषित कर दिया है.
Trending Photos
Israel Attack on Iran Live update: पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तनातनी छिड़ी थी, अमेरिका के कई फाइटर जेट इजरायल में उतरे थे. अब इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. हालांकि ईरानी सरकार की ओर से घटना पर तुरंत कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इजरायल में भी सायरन बजने लगे हैं. इजरायल और ईरान दोनों ने इमरजेंसी घोषित कर दी है. इजरायल ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है. ईरान-इजरायल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़तें रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
भारतीय दूतावास ने की अपील
हमले के बाद भारतीय दूतावास ने बड़ी अपील की है. भारतीय दूतावास ने कहा है कि इजरायल में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें और हर समय चौकन्ने रहें. वे इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा गाइडलाइंस और निर्देशों का सख्ती से पालन करें.
सुरक्षित स्थान पर भेजे गए खामेनेई
रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई तेहरान में नहीं हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है. इजरायल ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ पहले से हमला किया है, जिसमें तेहरान में कई धमाके होने की खबर है.
खामेनेई के घर के पास हुआ हमला
यह हमला सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस के पास हुआ है. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि खामेनेई उस समय अपने ऑफिस में थे या नहीं. अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के कारण उन्हें कई दिनों से पब्लिक में नहीं देखा गया है.
क्या बोले रक्षा मंत्री
इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है.
| तेहरान, ईरान | इज़राइली रक्षा मंत्री ने कहा, "इज़राइल ने ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है..."
वीडियो ईरान में हमले के बाद का है, जब आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है।
U.S. ने (ईरान) हमले में हिस्सा लिया था और हमले भी कर रहा था: एक U.S. अधिकारी ने वॉल… pic.twitter.com/zQgKrO9vyM
(@AHindinews) February 28, 2026
ईरान ने बंद किया एयरस्पेस
इजरायल के हमले के बाद ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है.
Israel Attack on Iran Live Update: अमेरिका भी मैदान में उतरा
सबसे बड़ी खबर ये आ रही है. AP सूत्रों का कहना है कि अमेरिका भी ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में हिस्सा ले रहा है.
Israel Attack on Iran Live Update:
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोम्हौरी इलाके में कई मिसाइलें गिरीं. डाउनटाउन तेहरान के पाश्चर स्ट्रीट के आसपास से भी घना धुआं उठता देखा गया. हालांकि, हमले में हुए नुकसान या किसी हताहत को लेकर ईरानी अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
Israel Attack on Iran Live Update:
Israel Defense Forces (IDF) के मुताबिक पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजराइल में भी सायरन बजाए गए हैं. मोबाइल फोन पर भी एडवांस अलर्ट भेजकर लोगों को सुरक्षित स्थानों (प्रोटेक्टेड स्पेस) के पास रहने के निर्देश दिए गए हैं. यह एक एहतियाती चेतावनी है, ताकि जनता संभावित मिसाइल हमले की स्थिति में तैयार रह सके. IDF ने दोहराया है कि नागरिक तुरंत सुरक्षित स्थानों के पास रहें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें.