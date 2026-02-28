US-Israel Attack on Iran Live:अमेरिका-इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, सुप्रीम लीडर खामेनेई का घर-ऑफिस तबाह

Israel Attack on Iran Live update: पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तनातनी छिड़ी थी, अमेरिका के कई फाइटर जेट इजरायल में उतरे थे. अब इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. हालांकि ईरानी सरकार की ओर से घटना पर तुरंत कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इजरायल में भी सायरन बजने लगे हैं. इजरायल और ईरान दोनों ने इमरजेंसी घोषित कर दी है. इजरायल ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है. ईरान-इजरायल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़तें रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

