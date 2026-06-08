Israel's counter-attack on Iran's strike LIVE: ट्रंप रोकते रह गए, ईरान के वार पर इजरायल का पलटवार

US-Iran-Israel War Live: मिडिल-ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अप्रैल में अमेरिका ईरान में शांति-वार्ता शुरू हुई थी तो कुछ दिन हमले रुके हुए थे. लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर हमले जारी रखे, वहीं अमेरिका भी हल्के पलटवार करता रहा. वहीं अब इजरायल ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल को रोकते रह गए लेकिन इजरायल नहीं माना और ईरान के हमलों पर जोरदार पलटवार किया है. इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में हालात संवेदनशील हो गए हैं. इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उसकी वायु सेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में मौजूद कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. सेना के अनुसार यह कार्रवाई हालिया घटनाक्रम के जवाब में की गई.