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Israel's counter-attack on Iran's strike LIVE: ट्रंप रोकते रह गए, ईरान के वार पर इजरायल का पलटवार

Iran-Israel War LIVE 2026: ईरान के हमले के बाद इजरायल ने जोरदार पलटवार किया है. ट्रंप बीच-बचाव की कोशिश करते रहे लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए. मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव तेज हो गया है। लाइव अपडेट में जानिए पूरी स्थिति.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 08, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:50 AM IST
Israel's counter-attack on Iran's strike LIVE: ट्रंप रोकते रह गए, ईरान के वार पर इजरायल का पलटवार
Image Credit: AI - Image
08 June 2026 09:00 AM (IST)

Middle East Crisis LIVE: सीजफायर के बावजूद इजरायल ने जारी रखी सैन्य कार्रवाईः ईरान

सूत्रों के अनुसार, ईरान का कहना है कि उसने यह कार्रवाई इजरायल की ओर से लेबनान पर लगातार किए जा रहे हमलों के जवाब में की है. ईरान का आरोप है कि नए सीजफायर के बावजूद इजरायल ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया.

08 June 2026 08:45 AM (IST)

Middle East Crisis LIVE: युद्ध विराम के लिए बातचीत के बीच आखिर ईरान ने हमला क्यों किया?

मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं. यह हमला 8 अप्रैल को लागू हुए सीजफायर के बाद पहली बार हुआ है, जब ईरान ने सीधे तौर पर इजरायल को निशाना बनाया है. इस कदम ने संघर्ष विराम के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

08 June 2026 08:30 AM (IST)

Middle East Crisis LIVE: इन ताजा धमाकों ने सीजफायर की कोशिशों को और भी संवेदनशील बना दिया

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने और स्थायी युद्धविराम (सीजफायर) की कोशिशें पहले से ही बेहद कमजोर स्थिति में थीं. कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ने के बजाय लगातार रुकावटों और तनाव के बीच फंसी हुई है. इन ताजा धमाकों ने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता और गहरी हो गई है.

08 June 2026 08:15 AM (IST)

Middle East Crisis LIVE: न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में कई शहरों पर हमले का दावा

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि देश के कई अहम शहरों इस्फहान, तबरीज और राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं. स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इन इलाकों में अचानक हुए धमाकों से लोगों में दहशत फैल गई और कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं. हालांकि अभी तक इन विस्फोटों के कारणों को लेकर आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. 

 

08 June 2026 08:00 AM (IST)

Middle East Crisis LIVE: तेहरान तक सुनाई दिए इजरायली हमलों के धमाकों की आवाजें

हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में भी धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबरें सामने आई हैं. हालांकि नुकसान का पूरा ब्योरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है.

08 June 2026 07:45 AM (IST)

Middle East Crisis LIVE: ईरान के हमलों पर जवाबी कार्यवाही से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से की थी बात

इस सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से संयम बरतने और ईरान पर जवाबी हमला न करने की अपील की थी.

08 June 2026 07:30 AM (IST)

Middle East Crisis LIVE: इजरायली हमलों के बाद ईरान में एयरपोर्ट के आसपास हवाई क्षेत्र बंद

इजरायली हमले के तुरंत बाद ईरानी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से राजधानी स्थित इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. माना जा रहा है कि यह कदम किसी संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर उठाया गया है.

08 June 2026 07:15 AM (IST)

Middle East Crisis LIVE: इजरायली हमलों के साथ ही अब बढ़ सकती है मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय तनाव की आग

ट्रंप की अपील के बावजूद इजरायल द्वारा की गई कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच टकराव का दौर अभी थमने वाला नहीं है. अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान इस हमले पर क्या प्रतिक्रिया देता है और आने वाले दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति किस दिशा में जाती है. पलटवार करता रहा.जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है. 

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