Israel's counter-attack on Iran's strike LIVE: ट्रंप रोकते रह गए, ईरान के वार पर इजरायल का पलटवार

सूत्रों के अनुसार, ईरान का कहना है कि उसने यह कार्रवाई इजरायल की ओर से लेबनान पर लगातार किए जा रहे हमलों के जवाब में की है. ईरान का आरोप है कि नए सीजफायर के बावजूद इजरायल ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया.
मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं. यह हमला 8 अप्रैल को लागू हुए सीजफायर के बाद पहली बार हुआ है, जब ईरान ने सीधे तौर पर इजरायल को निशाना बनाया है. इस कदम ने संघर्ष विराम के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने और स्थायी युद्धविराम (सीजफायर) की कोशिशें पहले से ही बेहद कमजोर स्थिति में थीं. कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ने के बजाय लगातार रुकावटों और तनाव के बीच फंसी हुई है. इन ताजा धमाकों ने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता और गहरी हो गई है.
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि देश के कई अहम शहरों इस्फहान, तबरीज और राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं. स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इन इलाकों में अचानक हुए धमाकों से लोगों में दहशत फैल गई और कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं. हालांकि अभी तक इन विस्फोटों के कारणों को लेकर आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.
The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago.
— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026
हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में भी धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबरें सामने आई हैं. हालांकि नुकसान का पूरा ब्योरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है.
इस सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से संयम बरतने और ईरान पर जवाबी हमला न करने की अपील की थी.
इजरायली हमले के तुरंत बाद ईरानी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से राजधानी स्थित इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. माना जा रहा है कि यह कदम किसी संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर उठाया गया है.
ट्रंप की अपील के बावजूद इजरायल द्वारा की गई कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच टकराव का दौर अभी थमने वाला नहीं है. अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान इस हमले पर क्या प्रतिक्रिया देता है और आने वाले दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति किस दिशा में जाती है. पलटवार करता रहा.जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है.
US-Iran-Israel War Live: मिडिल-ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अप्रैल में अमेरिका ईरान में शांति-वार्ता शुरू हुई थी तो कुछ दिन हमले रुके हुए थे. लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर हमले जारी रखे, वहीं अमेरिका भी हल्के पलटवार करता रहा. वहीं अब इजरायल ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल को रोकते रह गए लेकिन इजरायल नहीं माना और ईरान के हमलों पर जोरदार पलटवार किया है. इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में हालात संवेदनशील हो गए हैं. इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उसकी वायु सेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में मौजूद कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. सेना के अनुसार यह कार्रवाई हालिया घटनाक्रम के जवाब में की गई.