Gaza Peace Summit Live: मैं जंग रुकवाने में माहिर... मिडिल ईस्ट रवाना होने से पहले ट्रंप ने फिर अलापा भारत-पाक युद्ध का राग

Israel Gaza Ceasefire: इजरायल-हमास जंग खत्म होने के करीब है. ट्रंप ने भी खुद कहा है कि 'जंग अब खत्म हो चुकी है'. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गाजा समिट के लिए रवाना हो चुके हैं. सभी अपडेट्स के लिए बने रहें इसी पेज के साथ.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:47 AM IST
Gaza Peace Summit Live: मैं जंग रुकवाने में माहिर... मिडिल ईस्ट रवाना होने से पहले ट्रंप ने फिर अलापा भारत-पाक युद्ध का राग
Gaza Peace Summit Live: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस समिट के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं. इस दौरान एयरफोर्स वन के विमान में पत्रकारों से बात करते हुए कई अहम सवालों के जवाब दिए. इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मैं युद्ध रुकवाने में माहिर हूं. साथ ही भी कहा कि यह सब नोबेल ईनाम हासिल करने के लिए नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान तब आया है जब वो रविवार देर रात मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो रहे थे.

ट्रंप ने कहा,'मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ की बुनियाद पर किया है. उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान जंग को लेकर मैंने कहा कि अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं और आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो मैं आप दोनों पर भारी टैरिफ लगाऊंगा, जैसे 100 प्रतिशत, 150 प्रतिशत और 200 प्रतिशत... मैंने कहा कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं. मैंने उस मामले को 24 घंटे में सुलझा लिया. अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होते तो आप उस जंग का निपटारा कभी नहीं कर पाता.' 

हालांकि ट्रंप के इस दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच चले तनाव के खत्म करने के पीछे किसी तीसरे मुल्क का हाथ नहीं है. 

गाजा पीस समिट से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

13 October 2025
07:47 AM

Gaza Peace Summit: ऐसा पहले कभी नहीं हुआ- डोनाल्ड ट्रंप

इजराइल रवाना होने से पहले ट्रंप ने अपनी यात्रा को बहुत खास पल बताया. उन्होंने कहा,'यह एक बहुत ही खास समय है, हर कोई इस पल को लेकर उत्साहित है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सब एक साथ खुश हों.'

07:42 AM

Gaza Peace Summit Live: युद्ध अब खत्म हो गया, लोग थक चुके हैं

मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा,'इजरायल और हमास के बीच हुआ जंगबंदी समझौता कायम रहेगा, क्योंकि लोग अब सदियों के संघर्ष से थक चुके हैं. युद्ध खत्म हो गया है... मुझे लगता है कि यह युद्धविराम चलेगा. बहुत सारी वजहें हैं कि यह कायम रहेगा लेकिन असली वजह यह है कि लोग अब इससे थक चुके हैं. यह सदियों से चल रहा है.'

