Ali Khamenei News LIVE: नेतन्याहू के बाद ट्रंप का बड़ा दावा, US-इजरायल के हमले में हुआ खामेनेई का अंत!

US-Israel Attacks Iran LIVE Updates: अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया. इस हमले में कम से कम 201 लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है. सबसे बड़ी खबर ये है कि हमले में ईरान के टॉप कमांडर अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत का दावा किया गया है. इजरायली पीएम नेतन्याहू के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया है. ट्रंप खुद अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर नजर रख रहे हैं. जंग से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

