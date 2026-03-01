Ali Khamenei News LIVE: नेतन्याहू के बाद ट्रंप का बड़ा दावा, US-इजरायल के हमले में हुआ खामेनेई का अंत!

US Israel Attacks Iran LIVE Updates: इजरायल-अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया. जिसका पलटवार करते हुए ईरान ने कई देशों पर अटैक कर दिया. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमले में खामेनेई की मौत हो गई है.
US-Israel Attacks Iran LIVE Updates: अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया. इस हमले में कम से कम 201 लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है. सबसे बड़ी खबर ये है कि हमले में ईरान के टॉप कमांडर अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत का दावा किया गया है. इजरायली पीएम नेतन्याहू के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया है. ट्रंप खुद अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर नजर रख रहे हैं. जंग से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
दुबई एयरपोर्ट पर हुए हमले में घायल हुए चार लोग
हमलों के बीच दुबई एयरपोर्ट्स ने कहा कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) के एक कॉन्कोर्स को रविवार सुबह मामूली नुकसान हुआ, जिससे चार कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत मेडिकल मदद मिली. इससे पहले एहतियात के तौर पर टर्मिनल को खाली कर दिया गया है.
US, इजरायल ने ईरान पर हमले को किया और ज्यादा तेज
अभी-अभी एक बड़ी खबर आ रही है. तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 22 घायल हो गए हैं. तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट फायर और रेस्क्यू कमांडर ने हारेत्ज को बताया कि बिल्डिंग थोड़ी गिर गई और उसमें आग लग गई. अब तक आठ लोगों को बचाया गया है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
जश्न मनाने की हो रही है बात
अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के दावे के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें देखा गया कि ईरान में जश्न शुरू हो गया है. इजरायली पीएम नेतन्याहू के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी खामेनेई की मौत का दावा किया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका
खामेनेई की मौत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करते हुए कहा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई की मौत हो गई है. वह हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाया और इजरायल के साथ मिलकर काम करते हुए, वो या उसके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर सके. ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का यह सबसे बड़ा मौका है. हम सुन रहे हैं कि उनके कई IRGC, मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे इम्युनिटी चाहते हैं.
जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हुआ बड़ा धमाका
अबू धाबी एयरपोर्ट्स ने कन्फर्म किया है कि जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ, जिसमें एक एशियाई नागरिक की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए.
इजरायल के पीएम नेतन्याहू के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बाद अब ट्रंप ने भी दावा कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को मार दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया,'इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मर गया है.
