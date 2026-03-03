Israel Iran War LIVE Updates: खामेनेई की मौत के बाद US ने शुरू किया ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’, कतर ने गिराए ईरानी जेट, NATO ने जंग से बनाई दूरी

Israel Iran War LIVE Updates: इजरायली हमलों में खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि ईरान के सैकड़ों ठिकानों, जिनमें ईरानी सेना के बेस भी शामिल हैं, पर हमले किए गए हैं. वहीं कतर ने दो ईरानी जेट मार गिराने और मिसाइलें रोकने का दावा किया. जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ...
Israel-US-Iran War LIVE Updates: इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेजी से फैल गया है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इसे हाल के वर्षों की सबसे तीव्र सैन्य झड़पों में गिना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया है.
ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सैन्य अभियान बताया. ट्रंप के अनुसार, ईरान के भीतर सैकड़ों ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिनमें IRGC के ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य रणनीतिक ठिकाने शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती. क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कतर ने भी बड़ा दावा किया है. कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उसकी वायुसेना ने एयरस्पेस उल्लंघन के बाद 2 ईरानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया. साथ ही ईरान से दागी गई 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 5 ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया.
वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में 15 से अधिक देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. इस बीच NATO के महासचिव मार्क रूटे ने साफ किया कि NATO इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अलायंस मिडिल ईस्ट की लड़ाई से दूरी बनाए रखेगा. क्षेत्र में हालात लगातार बदल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है. जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ...
