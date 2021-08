Kabul Airport Blast Live: सीरियल धमाकों से दहला काबुल, 13 US कमांडो समेत 72 की मौत, व्हाइट हाउस पर झुकाया गया झंडा

27 अगस्त 2021, 08:07 बजे

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने काबुल एयरपोर्ट के पास हुए हमले में 13 यूएस कमांडो के मारे जाने की पुष्टि की है और कहा है कि हमारे सैनिकों ने हजारों लोगों की जान बचाते हुए बलिदान दिया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'काबुल में एक आतंकी हमले में अमेरिकी सेना के 13 सदस्यों की मौत हो गई. हजारों लोगों की जान बचाते हुए इन साहसी सैनिकों की मौत हुई, वे हीरो हैं.' अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, 'डगलस एमहॉफ और मैं उन अमेरिकियों के लिए शोक व्यक्त करते हैं, जिन्हें हमने खो दिया. हम हमले में घायल हुए अमेरिकियों के लिए प्रार्थना करते हैं. हमें मारे गए और घायल हुए अफगान नागरिकों के लिए भी दुख है.'

Doug and I grieve for the Americans we lost, we pray for the Americans injured in the attack, and our hearts go out to their loved ones. We also grieve for the Afghan civilians killed and injured.

— Vice President Kamala Harris (@VP) August 27, 2021