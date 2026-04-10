US-Iran Ceasefire Live Update: लेबनान पर सीजफायर के लिए ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत से किया इनकार

US-Iran Ceasefire Live Update: शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को पाकिस्तान में शुरू हो रही अमेरिका और ईरान-यूएस सीजफायर पर फिलहाल बातचीत नहीं बन पाई है. ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचा है. इसके पहले अमेरिकी डेलीगेशन सीजफायर पर बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में पाकिस्तान पहुंच गया है. अमेरिकी दल जेडी वेंस के अलावा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं.

ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जब तक अमेरिका लेबनान में संघर्ष-विराम (सीजफायर) के अपने वादे को पूरा नहीं करता और जायोनी शासन अपने हमले जारी रखता है, तब तक बातचीत स्थगित रहेगी. वहीं लेबनान में हालिया हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है. यह कदम न सिर्फ वैश्विक व्यापार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पहले से डगमगाते युद्धविराम को और कमजोर करता दिख रहा है.आगे इस बातचीत में क्या होगा हम आपको पल-पल की खबर से रखेंगे अपडेट. आप इन खबरों पर खुद को अपडेट रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहिए....

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