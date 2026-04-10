US-Iran Ceasefire Live Update: लेबनान पर सीजफायर के लिए ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत से किया इनकार

US-Iran Ceasefire Live Update: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की आग में घिरता नजर आ रहा है. लेबनान में हालिया हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है. यह कदम न सिर्फ वैश्विक व्यापार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पहले से डगमगाते युद्धविराम को और कमजोर करता दिख रहा है.
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US-Iran Ceasefire Live Update: शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को पाकिस्तान में शुरू हो रही अमेरिका और ईरान-यूएस सीजफायर पर फिलहाल बातचीत नहीं बन पाई है. ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचा है. इसके पहले अमेरिकी डेलीगेशन सीजफायर पर बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में पाकिस्तान पहुंच गया है. अमेरिकी दल जेडी वेंस के अलावा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं.
ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जब तक अमेरिका लेबनान में संघर्ष-विराम (सीजफायर) के अपने वादे को पूरा नहीं करता और जायोनी शासन अपने हमले जारी रखता है, तब तक बातचीत स्थगित रहेगी. वहीं लेबनान में हालिया हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है. यह कदम न सिर्फ वैश्विक व्यापार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पहले से डगमगाते युद्धविराम को और कमजोर करता दिख रहा है.आगे इस बातचीत में क्या होगा हम आपको पल-पल की खबर से रखेंगे अपडेट. आप इन खबरों पर खुद को अपडेट रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहिए....
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US-Iran Ceasefire Live Update:सीजफायर को लेकर ईरान ने लेबनान पर रखी शर्त, कहा- अमेरिका माने तभी होगी बातचीत
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है. तेहरान का कहना है कि युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत तभी संभव है, जब अमेरिका लेबनान में युद्धविराम (सीजफायर) को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का ईमानदारी से पालन करे. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लेबनान में हिंसा रोकना किसी भी संभावित समझौते का अहम हिस्सा है. उनका आरोप है कि अमेरिका इस जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, जबकि वह इसे अपनी प्रतिबद्धता का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है. वहीं, अमेरिका और इजरायल दोनों ही लेबनान में सीजफायर को इस डील से अलग मुद्दा बता रहे हैं.
US-Iran Ceasefire Live Update:सोशल मीडिया पर किसे धमका रहा है अमेरिका? बताई C-17 ग्लोबमास्टर III की खासियत
अमेरिकी सेना की गतिविधियों के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है. यू.एस. सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिकी वायु सेना का शक्तिशाली परिवहन विमान C-17 Globemaster III मध्य पूर्व के एक एयरबेस से उड़ान भर रहा है. यह विमान अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है. यह एक बार में 1,70,000 पाउंड से अधिक कार्गो ले जा सकता है. खास बात यह है कि इतनी भारी क्षमता होने के बावजूद यह केवल 3,500 फीट लंबी छोटी रनवे पर भी आसानी से उतर सकता है, जो इसे सैन्य अभियानों के लिए बेहद उपयोगी बनाता है.
US-Iran Ceasefire Live Update:लेबनान पर सीजफायर के लिए ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत से किया इनकार
ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जब तक अमेरिका लेबनान में संघर्ष-विराम (सीजफायर) के अपने वादे को पूरा नहीं करता और जायोनी शासन अपने हमले जारी रखता है, तब तक बातचीत स्थगित रहेगी. वहीं लेबनान में हालिया हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है. बता दें, ईरान-अमेरिका डेलिगेशन के बीच 11 अप्रैल को पाकिस्तान में बैठक होनी है और ईरानी डेलीगेशन अब तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा जबकि अमेरिकी डेलीगेशन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में पाकिस्तान पहुंच चुका है.
US-Iran Ceasefire Live Update: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का खुलासा, यहां से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान वसूल रहा टोल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों से फीस वसूल रहा है. ट्रंप ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए.
"There are reports that Iran is charging fees to tankers going through the Hormuz Strait — They better not be and, if they are, they better stop now!" - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wJIXNJ8z2Q
— The White House (@WhiteHouse) April 9, 2026