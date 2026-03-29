US-Israel-Iran War Live Updates: जंग की आग बुझाने उतरे चार मुस्लिम देश, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब ने शुरू की तनाव घटाने करने की मुहिम

US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले को एक महीने पूरे हो चुके हैं. इस युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट सहित धीरे-धीरे पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है. होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से दुनिया के ज्यादातर देशों में होने वाली एनर्जी क्राइसिस की स्थिति अभी भी बनी हुई है. इसी बीच अमेरिका और इजरायल ने अब ईरान के जल संसाधनों को निशाना बना लिया है. फार्स न्‍यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के वॉटर सोर्स को अमेरिका और इजरायल ने टारगेट किया है. ऐसे में ईरान की जनता को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है. इसके पहले मिडिल ईस्ट में तनाव तब बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला कर दिया. इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए रिफ्रेश करते रहिए...

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