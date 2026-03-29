US-Israel-Iran War Live Updates: जंग की आग बुझाने उतरे चार मुस्लिम देश, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब ने शुरू की तनाव घटाने करने की मुहिम

US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल ने कथित तौर पर ईरान के जल संसाधनों को निशाना बनाया है. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक खबरों में दावा किया गया है कि इन हमलों का फोकस ईरान के वॉटर सोर्स पर रहा.
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US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले को एक महीने पूरे हो चुके हैं. इस युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट सहित धीरे-धीरे पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के ज्यादातर देशों में होने वाली एनर्जी क्राइसिस की स्थिति अभी भी बनी हुई है. इसी बीच अमेरिका और इजरायल ने अब ईरान के जल संसाधनों को निशाना बना लिया है. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के वॉटर सोर्स को अमेरिका और इजरायल ने टारगेट किया है. ऐसे में ईरान की जनता को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है. इसके पहले मिडिल ईस्ट में तनाव तब बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला कर दिया. इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए रिफ्रेश करते रहिए...
Iran war Israel Protest news: ईरान युद्ध के खिलाफ इजरायल में प्रदर्शन
ईरान युद्ध का विरोध इजरायल में तेज हो गया है. हाईफा और तेलअवीव में हुए प्रोटेस्ट में 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
Iran war Strait of Hormuz? live update: ईरान युद्ध लाइव अपडेट- कतर में मीडिया का ऑफिस ध्वस्त
कतर के समाचार चैनल अल अरबी ने इजरायली हमले में तेहरान स्थित अपने ब्यूरो ऑफिस के ध्वस्त होने की खबर दी है. कतर के समाचार चैनल अल अरबी ने रविवार को बताया कि एक इजरायली मिसाइल ने तेहरान स्थित उसके कार्यालय की इमारत को निशाना बनाया, जिससे नुकसान हुआ. चैनल ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'राजधानी तेहरान में स्थित अल अरबी टीवी चैनल की इमारत को इजरायली मिसाइल ने निशाना बनाया. व्यापक क्षति हुई है और लाइव प्रसारण निलंबित कर दिया गया है. कार्यालय के अंदर से प्राप्त फुटेज में टूटी हुई खिड़कियां, चकनाचूर कांच और मलबा दिखाई दे रहा था। इमारत के बाहर की तस्वीरों में सड़कें मलबे से ढकी हुई थीं और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था.'
Iran War Egypt imposes business curfew : मिस्र में कारोबार पर कर्फ्यू
ईरान युद्ध के कारण बिजली के बिल दोगुने से भी अधिक बढ़ गए हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए मिस्र में दुकानों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को जल्दी बंद करने का आदेश दिया गया है।
अल जजीरा की एक रिपोर्ट में पूर्व अमेरिकी राजनयिक नबील खौरी ने हालिया घटनाओं को एक बड़े संकेत के तौर पर देखा है. उनके मुताबिक, इजरायल पर हूती विद्रोहियों के ताजा हमले सीधे युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी हैं. खौरी का मानना है कि हूती फिलहाल पूरी ताकत से युद्ध में उतरने के बजाय अपनी मौजूदगी और क्षमता दिखा रहे हैं. इन हमलों के जरिए वे यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर ईरान पर कोई बड़ा सैन्य हमला होता है, तो वे भी खुलकर इस संघर्ष में कूद सकते हैं.
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच लेबनान से इजरायल के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसके 22 वर्षीय सैनिक, सार्जेंट मोशे यित्झाक हाकोहेन काट्ज, अब इस दुनिया में नहीं रहे. वे मूल रूप से अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के न्यू हेवन शहर के रहने वाले थे. यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब लेबनान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. जमीनी लड़ाई तेज हो चुकी है और हमलों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा.
ईरान ने होर्मुज से पाकिस्तान के 20 जहाजों के गुजरने की इजाजत दे दी है. रोजाना पाकिस्तान के 2 जहाज गुजरेंगे. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की इजाजत देने पर सहमति जताई है. इस्लामाबाद ने इस कदम को मौजूदा ऊर्जा संकट को कम करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शनिवार को घोषणा की कि इस व्यवस्था के तहत, रोजाना दो जहाज इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरेंगे.
मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है और इसके खत्म होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. भारत के पूर्व राजनयिक केपी फेबियन का मानना है कि जंग के जल्द समाप्त होने के कोई साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका बेहद अहम है. फेबियन के अनुसार, जब तक अमेरिका और इजराइल दोनों सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला नहीं लेते, तब तक सीजफायर की संभावना बहुत कम है.
इजरायल-ईरान युद्ध के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित ईरान के एक बंदरगाह शहर पर अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए हमलों में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा मार्ग माना जाता है. ऐसे में यहां किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का असर सिर्फ क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से अपील की कि वे मिडिल ईस्ट में चल रहे 'भयंकर युद्ध' से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हों, और गलत जानकारियों के प्रति सतर्क व सावधान रहें. अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत के पड़ोस में चल रहा यह संघर्ष एक महीने से भी ज़्यादा समय से जारी है और इससे कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.
ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान में तीन पत्रकारों की हत्या की निंदा की है, उन्होंने इसे टारगेट किलिंग बताया है. AFP की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को लेबनान में इजरायल द्वारा तीन पत्रकारों की हत्या की निंदा की और इसे टारगेट किलिंग करार दिया. अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में, अराघची ने कहा कि यह घटना अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है.
ईरान के विदेश मंत्री ने 'फॉल्स-फ्लैग ऑपरेशन्स' के खतरे का जिक्र किया, US-इजरायल की संघर्ष को बढ़ाने की योजनाओं के प्रति आगाह किया. ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान ने रविवार को चेतावनी दी कि US और इजरायल अन्य देशों को इसमें शामिल करके या 'फॉल्स-फ्लैग ऑपरेशन्स' (झूठे बहाने से किए गए हमले) करके चल रहे युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने ग्रीक समकक्ष जॉर्जियोस गेरापेट्रिटिस के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां कीं.
शनिवार को पूरे ग्रीस में दर्जनों विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों का विरोध किया. ये प्रदर्शन कई तरह के समूहों द्वारा आयोजित किए गए थे, जिनमें वामपंथी राजनीतिक दल, छात्र संगठन, मजदूर संघ, प्रवासी समुदाय के संगठन और गैर-सरकारी संगठन शामिल थे. इस युद्ध को एक महीने पूरे हो चुके हैं. इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में असर दिखाई दे रहा है.
ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजे सुनी गईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये धमाके अलग-अलग स्थानों पर हुए, हालांकि इनके पीछे की वजह को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इसी बीच UAE ने संभावित ईरानी मिसाइल खतरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. यूएई ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने और स्थिति पर कड़ी नजर रखने की बात कही है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की ने एक गंभीर दावा करते हुए कहा है कि रूस ने ईरान के संभावित हमले से ठीक पहले खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट निगरानी की थी. उनके अनुसार, 24 और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों की तस्वीरें ली गईं.
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर नजर रखने के लिए गठित मंत्रियों के अनौपचारिक समूह (IGoM) की पहली बैठक की अध्यक्षता की, और घटनाक्रमों के जवाब में सक्रिय उपायों की सिफारिश की. IGoM ने बदलती स्थिति और भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का समग्र जायजा लिया. बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने एक सक्रिय, समन्वित और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, और बदलते परिदृश्य को देखते हुए सतर्क रहने के महत्व को रेखांकित किया.
इराक में कुर्द नेता नेचिरवान बरजानी के घर पर हुए ड्रोन हमले ने एक बार फिर मध्य पूर्व की राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है. इस घटना को लेकर अमेरिका और ईरान आमने-सामने आ गए हैं और दोनों एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. अमेरिका ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया है और इसे ‘आतंकी हमला’ करार दिया है. वॉशिंगटन का कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, IRGC का दावा है कि यह घटना दरअसल एक सोची-समझी साजिश है, जिसमें अमेरिका और इजरायल शामिल हैं, और इसका मकसद हत्या की कोशिश को अंजाम देना था.
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट हमलों के बीच घर में घिरे ट्रंप, अमेरिका के सभी 50 राज्यों में जारी है प्रदर्शन
अमेरिका में ईरान के साथ संभावित युद्ध और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जनाक्रोश खुलकर सामने आ रहा है. ‘No Kings’ आंदोलन के बैनर तले देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए.
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नई खबर ने हलचल मचा दी है. सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए ईरानी हमले में अमेरिकी एयरफोर्स का अत्याधुनिक E-3 सेंट्री AWACS विमान तबाह हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 28 मार्च की है, जब ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए इस एयर बेस को निशाना बनाया.
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी दिखाई देने लगा है. बहरीन की प्रमुख कंपनी एल्युमिनियम बहरीन (Alba) ने पुष्टि की है कि उसके औद्योगिक प्लांट को ईरान के हमले में निशाना बनाया गया. कंपनी ने बताया, इस हमले में उसके दो कर्मचारी मामूली रूप से घायल हुए हैं. हालांकि, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. Alba ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और फिलहाल प्लांट को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका और इजरायल पर लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि वे ईरान और क्षेत्र के अन्य प्रतिरोध समूहों को निशाना बना रहे हैं. इसी पृष्ठभूमि में यमन के सशस्त्र बलों ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला ईरान और ‘Axis of Resistance’ के समर्थन में किया गया है. यमन की इस नई आक्रामकता से साफ संकेत मिलते हैं कि क्षेत्रीय संघर्ष अब और व्यापक होता जा रहा है. पहले जहां यह टकराव सीमित मोर्चों तक था, वहीं अब कई देशों और समूहों की सक्रिय भागीदारी इसे बड़े संघर्ष का रूप दे सकती है.
ईरान और 'प्रतिरोध धुरी' के साथ एकजुटता दिखाते हुए यमन ने इजरायली ठिकानों पर दूसरा बड़ा हमला किया. इस्लामी गणराज्य और क्षेत्रीय प्रतिरोध आंदोलनों को निशाना बनाते हुए जारी अमेरिकी-इजरायली आक्रामकता के बीच, यमन के सशस्त्र बलों ने ईरान और 'प्रतिरोध धुरी' (Axis of Resistance) के समर्थन में इजरायली शासन पर अपना दूसरा बड़ा हमला किया है.
इराकी सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है. प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने तुरंत घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि हमले के पीछे की सच्चाई सामने लाई जा सके. इस हमले ने पहले से संवेदनशील मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है, और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या खुलासा होता है और आगे हालात किस दिशा में जाते हैं.
इराक में पहले से जारी तनाव के बीच हालात तब और गंभीर हो गए, जब कुर्द क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी के आवास पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई. इस घटना ने पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है. हमले के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है. IRGC ने इसे न सिर्फ हत्या की कोशिश बताया, बल्कि ‘आतंकवादी कार्रवाई’ करार देते हुए कहा कि यह क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की एक सोची-समझी साजिश है.
ईरानी राष्ट्रपति ने खास तौर पर यह भी कहा कि अगर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो उसका जवाब बेहद कड़ा और प्रभावी होगा. इस बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अब किसी भी तरह की नरमी के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं.
पेंटागन ईरान में बीते कई सप्ताहों से जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है. शनिवार को आई द वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप और होर्मुज स्ट्रेट जलमार्ग के पास के तटीय ठिकानों पर छापेमारी कर सकता है. हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी भी तैनाती को मंज़ूरी नहीं दी है.
US-Israel-Iran War Live Updates: हमलों को लेकर राष्ट्रपति पेजेशकियान की US-इजरायल चेतावनी, कहा- ईरान पहल नहीं...
युद्ध का आज 30वां दिन है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि उनके देश पर होने वाली हर कार्रवाई का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए कहा कि ईरान कभी पहल करके संघर्ष शुरू नहीं करता, लेकिन अगर उस पर हमला किया जाता है तो वह पीछे हटने वालों में भी नहीं है. उनके इस बयान को मौजूदा हालात में एक सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.
पहले से ही प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे ईरान में पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी संकट में आ सकती है. हालात ऐसे बन सकते हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी जूझना पड़े. हालांकि, इस तरह के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है. लेकिन अगर स्थिति इसी दिशा में बढ़ती है, तो यह न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएगा, बल्कि मानवीय संकट की आशंका भी गहरा सकता है.
मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल ने कथित तौर पर ईरान के जल संसाधनों को निशाना बनाया है. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक खबरों में दावा किया गया है कि इन हमलों का फोकस ईरान के वॉटर सोर्स पर रहा. अगर ये दावे सही साबित होते हैं, तो इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ सकता है.
अमेरिकी और अरब अधिकारियों के मुताबिक, हमले के वक्त सभी सैनिक बेस के एक भवन के अंदर मौजूद थे. अचानक हुए इस हमले से बेस पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था तुरंत सख्त कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव बना हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है.