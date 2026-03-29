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Hindi NewsदुनियाUS-Israel-Iran War Live Updates: ईरान के वॉटर प्‍लांट पर अमेरिका-इजरायल का अटैक, प्‍यासे मर जाएंगे लोग

US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान के वॉटर प्‍लांट पर अमेरिका-इजरायल का अटैक, प्‍यासे मर जाएंगे लोग

US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल ने कथित तौर पर ईरान के जल संसाधनों को निशाना बनाया है. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक खबरों में दावा किया गया है कि इन हमलों का फोकस ईरान के वॉटर सोर्स पर रहा.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:52 AM IST
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युद्ध के एक महीने पूरे होने के बाद अमेरिका ने उतारे और सैनिक
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US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले को एक महीने पूरे हो चुके हैं. इस युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट सहित धीरे-धीरे पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है. होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से दुनिया के ज्यादातर देशों में होने वाली एनर्जी क्राइसिस की स्थिति अभी भी बनी हुई है. इसी बीच अमेरिका और इजरायल ने अब ईरान के जल संसाधनों को निशाना बना लिया है. फार्स न्‍यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के वॉटर सोर्स को अमेरिका और इजरायल ने टारगेट किया  है. ऐसे में ईरान की जनता को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है. इसके पहले मिडिल ईस्ट में तनाव तब बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला कर दिया. इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए रिफ्रेश करते रहिए...

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29 March 2026
07:00 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: US-इजरायल के हमले से पानी को तरस जाएंगे लोग! छा जाएगा मानवीय संकट

पहले से ही प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे ईरान में पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी संकट में आ सकती है. हालात ऐसे बन सकते हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी जूझना पड़े. हालांकि, इस तरह के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है. लेकिन अगर स्थिति इसी दिशा में बढ़ती है, तो यह न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएगा, बल्कि मानवीय संकट की आशंका भी गहरा सकता है.

06:45 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: US-इजरायल ने बोला ईरान के वॉटर प्‍लांट पर हमला, प्‍यासे मर जाएंगे लोग

मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल ने कथित तौर पर ईरान के जल संसाधनों को निशाना बनाया है. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक खबरों में दावा किया गया है कि इन हमलों का फोकस ईरान के वॉटर सोर्स पर रहा. अगर ये दावे सही साबित होते हैं, तो इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ सकता है.

06:30 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला, सऊदी अरब के सैनिक बेस को बनाया निशाना

अमेरिकी और अरब अधिकारियों के मुताबिक, हमले के वक्त सभी सैनिक बेस के एक भवन के अंदर मौजूद थे. अचानक हुए इस हमले से बेस पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था तुरंत सख्त कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव बना हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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