US-Israel-Iran War Live Updates: पायलट खोजने के बहाने यूरेनियम चुराने आया था US, अमेरिकी सेना के ऑपरेशन पर ईरान का सनसनीखेज दावा

US-Israel Iran War Middle East Live: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है. IRGC के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 15 जहाजों को उसकी मंजूरी के बाद ही होर्मुज से गुजरने दिया गया. यानी अब यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर ईरान की इजाजत जरूरी होती जा रही है. IRGC ने कहा कि अब होर्मुज के रास्ते पहले की तरह आवाजाही नहीं हो पाएगी. वहीं अमेरिका लगातार इस रास्ते को पूरी तरह से खोलने का दबाव बनाने में लगा हुआ है. ताकि वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति प्रभावित न हो. लेकिन ईरान का रुख अब पहले से ज्यादा सख्त दिख रहा है. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ईरान को तबाह करने तक की धमकी दे डाली है.

वहीं, ईरान ने ट्रंप की धमकियों को खारिज करते हुए उसका न सिर्फ पलटवार किया है बल्कि ट्रंप का मजाक भी उड़ाया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाएई ने कहा कि अगर ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, तो हम इसका जवाब भी उसी स्तर पर देंगे. ईरान ने हाल के दिनों में एक अलग ही रणनीति अपनाते हुए अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय मंच पर घेरने की कोशिश की है. दुनिया भर में मौजूद उसके दूतावासों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई. युद्ध के पल-पल के अपडेट के लिए रिफ्रेश कीजिए....

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