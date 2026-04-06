US-Israel-Iran War Live Updates: पायलट खोजने के बहाने यूरेनियम चुराने आया था US, अमेरिकी सेना के ऑपरेशन पर ईरान का सनसनीखेज दावा

US-Israel Iran War Middle East Live: आज युद्ध का 38वां दिन है. इसके साथ ही दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक नए शक्ति संतुलन के केंद्र में ला खड़ा किया है. हालात इस कदर बदल गए हैं कि ईरान ने साफ संकेत दे दिया है. यह रास्ता अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक ताकत का हिस्सा बन चुका है. IRGC के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 15 जहाजों को उसकी मंजूरी के बाद ही होर्मुज से गुजरने दिया गया.
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US-Israel Iran War Middle East Live: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है. IRGC के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 15 जहाजों को उसकी मंजूरी के बाद ही होर्मुज से गुजरने दिया गया. यानी अब यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर ईरान की इजाजत जरूरी होती जा रही है. IRGC ने कहा कि अब होर्मुज के रास्ते पहले की तरह आवाजाही नहीं हो पाएगी. वहीं अमेरिका लगातार इस रास्ते को पूरी तरह से खोलने का दबाव बनाने में लगा हुआ है. ताकि वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति प्रभावित न हो. लेकिन ईरान का रुख अब पहले से ज्यादा सख्त दिख रहा है. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ईरान को तबाह करने तक की धमकी दे डाली है.
वहीं, ईरान ने ट्रंप की धमकियों को खारिज करते हुए उसका न सिर्फ पलटवार किया है बल्कि ट्रंप का मजाक भी उड़ाया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाएई ने कहा कि अगर ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, तो हम इसका जवाब भी उसी स्तर पर देंगे. ईरान ने हाल के दिनों में एक अलग ही रणनीति अपनाते हुए अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय मंच पर घेरने की कोशिश की है. दुनिया भर में मौजूद उसके दूतावासों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई. युद्ध के पल-पल के अपडेट के लिए रिफ्रेश कीजिए....
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US Israel War Updates: ईरान ने किया बड़ा दावा
ईरान ने एक बड़ा दावा किया है. ईरान ने कहा कि अमेरिका ने अपने पायलट बचाने का अभियान वास्तव में एनरिच्ड यूरेनियम चुराने का बहाना हो सकता है. उनके विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही है. ईरान ने कहा कि अमेरिका का कहना है कि पायलट कथित तौर पर कोहगिल्युह और बोयर-अहमद प्रांत में गिरा था. लेकिन अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर मध्य ईरान में कहीं और ही उतरने की कोशिश की.
US Israel Iran War Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे पीसी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समयानुसार सोमवार (06 अप्रैल) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. इस दौरान ओवल ऑफिस में सेना के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.
US-Israel-Iran War Live Updates: कुवैत के बुबियन द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सेना पर हमला किया, ईरान का दावा
ईरान के खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक वीडियो बयान में कहा कि कुवैत के बुबियन द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सेना को ईरान ने निशाना बनाया. इब्राहिम जोलफाकारी ने कहा कि ईरान ने ड्रोन के जरिए द्वीप पर मौजूद सैटेलाइट उपकरणों और गोला-बारूद को निशाना बनाया. उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना आरिफजान कैंप से यहां शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि ईरान ने उस कैंप पर बार-बार हमले किए थे.
US-Israel-Iran War Live Updates: सीजफायर के बदले नहीं खुलेगा रास्ता, ईरान ने किया साफ इनकार
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने अपना रुख और सख्त कर लिया है। उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि केवल अस्थायी सीजफायर के बदले वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए तैयार नहीं है. Al Jazeera की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें अमेरिका की स्थायी शांति की मंशा पर भरोसा नहीं है. उनका मानना है कि बिना ठोस और दीर्घकालिक समझौते के कोई भी कदम उठाना जोखिम भरा होगा. इसी बीच पाकिस्तान की ओर से तत्काल सीजफायर का प्रस्ताव सामने आया है, जिस पर ईरान विचार कर रहा है. हालांकि, ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी बाहरी दबाव या तय समयसीमा के तहत कोई फैसला नहीं करेगा.
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग के बीच पाकिस्तान का ईरान को होर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव
रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने एक जानकार सूत्र के हवाले से बताया है कि ईरान और अमेरिका को दुश्मनी खत्म करने की एक योजना मिली है, जो आज से लागू हो सकती है और जिसके चलते होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोला जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने दुश्मनी खत्म करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी, जिसे रात भर में ईरान और अमेरिका तक पहुंचाया गया. इसमें बताया गया है कि यह योजना दो-चरणों वाले दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसकी शुरुआत तत्काल युद्धविराम से होगी और उसके बाद एक व्यापक समझौता किया जाएगा.
US-Israel-Iran War Live Updates: यूनिवर्सिटी पर 'बंकर-बस्टर' हमले पर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति ने की ट्रंप की निंदा
ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर कथित 'बंकर-बस्टर' हमले के बाद ईरान के पहले उपराष्ट्रपति ने ट्रंप की 'बर्बरता' की निंदा की है. मोहम्मद रजा आरिफ ने अमेरिका पर तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को निशाना बनाने के लिए 'बंकर-बस्टर' बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. आरिफ ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'शरीफ यूनिवर्सिटी पर बंकर-बस्टर बम हमला ट्रंप के पागलपन और अज्ञानता का प्रतीक है.'
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान को बड़ा झटका, IRGC इंटेलिजेंस के प्रमुख को IDF ने किया ढेर
मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक IRGC इंटेलिजेंस के प्रमुख को IDF ने मार गिराया है. IRGC इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादेमी को हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने पिछले प्रमुख की जगह ली थी, जिन्हें भी इजरायल ने ही मार गिराया था.
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारतीय जहाज ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
भारतीय ध्वज वाला पोत 'ग्रीन आशा' स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग से सफलतापूर्वक निकल चुका है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यह जलडमरूमध्य से गुजरने वाला नौवां भारतीय ध्वज वाला पोत है.
US-Israel-Iran War Live Updates: तेहरान में हमले में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, 13 से बढ़कर 34 हुई संख्या
तेहरान प्रांत में हुए हमलों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. ईरान पर रात भर हुए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 34 हो गई है. इसके पहले ये संख्या 13 थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं. यह हमला बहारिस्तान काउंटी के एक रिहायशी इलाके पर हुआ था.
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग के बीच नेपाल में फ्यूल संकट, अब सप्ताह में 5 दिन करना होगा काम
ईरान से जुड़े युद्ध का असर अब पड़ोसी देश नेपाल में भी साफ दिखने लगा है. बढ़ते ईंधन संकट के चलते नेपाल सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ा है. रविवार को हुई इमरजेंसी कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया कि अब देश के सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों में 5 दिन का वर्क वीक लागू किया जाएगा. यानी अब शनिवार के साथ-साथ रविवार को भी छुट्टी रहेगी. इससे पहले नेपाल में केवल शनिवार को ही साप्ताहिक अवकाश होता था.
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट युद्ध से आई राहत भरी खबर, इराक को मिली तेल निर्यात बढ़ाने की छूट
मिडिल ईस्ट से तेल बाजार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच ईरान ने इराक को ट्रांजिट में छूट दे दी है, जिससे हालात कुछ संभलते नजर आ रहे हैं. इस फैसले के बाद इराक की सरकारी तेल कंपनी SOMO ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे 24 घंटे के भीतर तेल लोडिंग की योजना भेजें, ताकि निर्यात प्रक्रिया को तेजी से सामान्य किया जा सके. हालिया तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण इराक का तेल उत्पादन घटकर करीब 8 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया था. एक्सपर्ट के मुताबिक अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो वैश्विक तेल बाजार में चल रही अस्थिरता कुछ हद तक कम हो सकती है और कीमतों पर भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग में फिलीपींस के कैथोलिक नेता की एंट्री, ट्रंप से कर दी ये अपील
फिलीपींस के कैथोलिक नेता कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने अमेरिका की जनता से एक भावुक अपील की है. उन्होंने कहा कि लोग आगे आएं और डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति को रोकने में अपनी भूमिका निभाएं. कार्डिनल डेविड ने चेतावनी दी कि मौजूदा हालात अगर नहीं संभाले गए, तो यह संघर्ष खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है. उन्होंने इतिहास के उन दर्दनाक घटनाओं की याद दिलाई, जब दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले के बाद विनाश का भयावह रूप देखा था.
US-Israel-Iran War Live Updates: तेहरान के दक्षिण-पश्चिम इलाके में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमला, 13 की मौत
तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए हैं. राजधानी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एसलामशहर के पास एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हुए एयरस्ट्राइक में कम से कम 13 लोगों की मौत की खबर है. हालांकि, इस हमले के पीछे किसका हाथ है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. तेहरान के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक, शरीफ यूनिवर्सिटी के आसपास भी हमले की सूचना मिली है. पास के गैस वितरण केंद्र को भी निशाना बनाया गया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और लोगों में डर का माहौल बन गया है. वहीं, धार्मिक महत्व के शहर कोम में भी हालात चिंताजनक हैं. यहां एक रिहायशी इलाके पर हुए हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत बताई जा रही है. लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.
US-Israel-Iran War Live Updates: UAE में मिसाइल हमला, एयर डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिव; इंटरसेप्शन ऑपरेशन जारी
UAE में संभावित मिसाइल हमले की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. देशभर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके. अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध खतरे को देखते हुए इंटरसेप्शन ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है. सुरक्षा बल हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं.
Air defense systems are currently responding to a missile threat. Please remain in a safe location and follow official channels for warnings and updates. pic.twitter.com/L3CYySjoAp
— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) April 6, 2026
US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान के निशाने पर इजरायल का हाइफा शहर, 10 ठिकानों पर टार्गेट
उत्तरी इजरायल के हाइफा शहर में ईरान की ओर से किए गए ताज़ा मिसाइल हमले ने एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है. इस हमले का असर शहर के 10 से अधिक इलाकों में देखा गया, जहां कई इमारतों और सड़कों को नुकसान पहुंचा. हमले के दौरान एक कार में आग लगने की घटना भी सामने आई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हमले में अब तक किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है. घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग के बीच दक्षिण कोरिया की विशेष दूत भेजने की तैयारी, आखिर क्या है वजह?
दक्षिण कोरिया की सरकार कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब, ओमान और अल्जीरिया में विशेष दूत भेजने की योजना बना रही है. सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद आन डो-गेओल ने पत्रकारों को बताया कि ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों में सऊदी अरब में दक्षिण कोरियाई झंडे वाले 5 जहाज भेजने की योजना भी शामिल है. एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दक्षिण कोरिया अपनी ऊर्जा की लगभग सभी जरूरतें आयात करता है, और अपने कच्चे तेल का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा मध्य पूर्व से प्राप्त करता है.
US-Israel-Iran War Live Updates: UAE ने बहरीन के साथ मिलकर UNSC से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर की ये मांग
CNN की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार (स्थानीय समय के अनुसार) को बहरीन द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने वाली है. इस प्रस्ताव में सदस्य देशों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक रक्षात्मक उपायों का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई है.
US-Israel-Iran War Live Updates: UAE ने बहरीन के साथ मिलकर UNSC से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जलमार्ग पर कार्रवाई की अपील की
UAE ने बहरीन के साथ मिलकर UNSC से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जलमार्ग पर कार्रवाई की अपील की, विदेश मंत्री अब्दुललतीफ बिन राशिद अल-जयानी ने जोर देकर कहा कि अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा बल्कि यह वैश्विक स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा है. X पर एक पोस्ट में, संयुक्त राष्ट्र में UAE के मिशन ने कहा, 'UAE, बहरीन के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जलमार्ग पर कार्रवाई करने की अपील करता है.
US-Israel-Iran War Live Updates: तो 45 दिन में खत्म हो जाएगा अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध, 48 घंटे बेहद अहम
अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों के बीच युद्धविराम को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है. करीब 45 दिन के संभावित सीजफायर पर बातचीत जारी है, जिसे इस लंबे तनाव को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. हालांकि, अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अगले 48 घंटों में किसी ठोस समझौते की उम्मीद बहुत कम है. इसके बावजूद, इस बातचीत को एक 'आखिरी बड़ा मौका' माना जा रहा है. वजह साफ है, अगर इस बार भी बात नहीं बनी, तो हालात और ज्यादा खतरनाक दिशा में जा सकते हैं.
US-Israel-Iran War Live Updates: युद्ध के बीच ईरान का दावा, एक लाख से ज्यादा नागरिक ठिकाने हुए प्रभावित
ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट क्राइसिस के दौरान ईरान ने इस बात का दावा किया है कि हमलों में देशभर में दर्जनों यूनिवर्सिटी, स्कूल और रिसर्च सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा है. ईरान सरकार की प्रवक्ता फातेमा मोहाजेरानी ने बताया कि 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक एक लाख से ज्यादा नागरिक ठिकाने प्रभावित हुए हैं. सरकारी प्रवक्ता ने ये भी बताया, ‘दुश्मन ईरान की उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है’. हालांकि अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
US-Israel-Iran War Live Updates: इजरायल के हाइफा में मलबे में दबे 2 शव निकाले गए
अल जजीरा के मुताबिक इजरायल के हाइफा में मलबे में दबे 2 शव निकाले गए. इजरायली सेना ने बताया कि हम हाइफा पर ईरानी हमले के बाद लापता हुए चार लोगों की तलाश में तलाशी अभियान शुरू किया है. चैनल 12 ब्रॉडकास्टर अब रिपोर्ट कर रहा है कि वहां मलबे से दो लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, हम आपके लिए उसे लेकर आएंगे.
US-Israel-Iran War Live Updates: हिजबुल्ला ने गलती से ब्रिटिश युद्धपोत पर दागी मिसाइल
मिडिल ईस्ट में जारी तनावपूर्ण माहौल के बीच खबर है कि इजरायल के तट के पास गश्त कर रहे एक ब्रिटिश युद्धपोत को हिजबुल्लाह की एंटी-शिप मिसाइल ने निशाना बना लिया. बताया जा रहा है कि यह हमला जानबूझकर नहीं, बल्कि गलती से हुआ, लेकिन इससे जहाज को नुकसान जरूर पहुंचा है. हिजबुल्ला ने इस जहाज को इजरायली जहाज समझकर उस पर हमला कर दिया था.
US-Israel-Iran War Live Updates: इजरायली हमलों ने बेरूत में मचाई तबाही, 8 की मौत, 55 घायल
लेबनान की राजधानी बेरूत एक बार फिर हिंसा की चपेट में है, जहां इजरायली हमलों ने हालात को बेहद चिंताजनक बना दिया है. ताजा हमलों में जन्हा और ऐन सादेह जैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जन्हा इलाके में हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई. इनमें एक 15 साल की लड़की भी शामिल है, जो इस त्रासदी का दर्दनाक चेहरा बनकर सामने आई है. इस हमले में 52 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं. वहीं, ऐन सादेह इलाके में भी हालात कम भयावह नहीं हैं. यहां हुए हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कुल 1461 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4430 लोग घायल हुए हैं.
US-Israel-Iran War Live Updates: IRGC ने जारी किया मोजतबा खामेनेई का वीडियो, सैन्य ऑपरेशन रूम की ओर जाते दिखे
डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को तबाह करने की धमकियों के बीच ईरानी फोर्स IRGC ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का वीडियो जारी किया. इस वीडियो में डिमोना परमाणु संयंत्र का एक नक्शा दिखाई दे रहा है. अमेरिका का जमीनी हमला जारी है. वहीं इस वीडियो में मोजतबा खामेनेई सैन्य ऑपरेशन के दौरान रूम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
US-Israel-Iran War Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार उड़ाया अमेरिका का मजाक
एक ओर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं तो इस पर ईरान ने न सिर्फ पलटवार किया है बल्कि अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए कहा. अगर वो हमारी बुनियादी चीजों को निशाने पर लेते हैं तो वो भी ऐसी ही जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. दुनिया भर में मौजूद उसके दूतावासों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई.
US-Israel-Iran War Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, कहा- डील करो नहीं तो तबाह कर देंगे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर बेहद सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका कड़ा कदम उठा सकता है. ट्रंप ने यहां तक धमकी दी कि अगर जल्दी ही डील पूरी नहीं हुई तो वो पूरे ईरान को तबाह कर सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि संभावित कार्रवाई में ईरान के अहम ढांचे जैसे पावर प्लांट और बड़े पुल निशाने पर हो सकते हैं, जिससे देश की बुनियादी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. उनकी इस बयानबाज़ी से तनाव और बढ़ गया है.
US-Israel-Iran War Live Updates: बीते 24 घंटे में होर्मुज से गुजरे 15 जहाज, IRGC बोला- अब कभी सामान्य नहीं होगा रास्ता
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इन दिनों असामान्य सन्नाटा देखने को मिल रहा है. कभी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले इस क्षेत्र में अब जहाजों की आवाजाही काफी सीमित हो गई है. पिछले 24 घंटों में सिर्फ 15 जहाजों को ईरान की अनुमति के बाद यहां से गुजरने दिया गया, जो सामान्य दिनों की तुलना में बेहद कम है. ईरान की IRGC नौसेना ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले. उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अमेरिका और इजरायल के लिए कभी सामान्य नहीं होगा.